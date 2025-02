7 dicas para transformar o desempenho acadêmico das crianças

Nos últimos anos, o conceito de well-being (bem-estar) ganhou destaque nas discussões sobre educação, especialmente na infância, período crucial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. A relação entre o bem-estar e o desempenho escolar é profunda e direta: crianças que se sentem emocionalmente seguras e acolhidas aprendem melhor, desenvolvem habilidades mais rapidamente e tendem a se tornar adultos mais resilientes, felizes e autônomos.

Abaixo, confira dicas detalhadas para entender de que modo o well-being pode transformar o processo de aprendizagem e como promovê-lo!

1. Valorize a conexão entre professores e alunos

A qualidade do relacionamento entre professores e alunos é um dos fatores mais importantes para o sucesso escolar. Um ambiente de confiança e respeito mútuo reduz a ansiedade e aumenta a motivação para aprender.

Professores que conhecem bem seus alunos conseguem identificar sinais de alerta, como mudanças de comportamento, queda no rendimento escolar ou sintomas físicos, como dores de cabeça frequentes sem causa aparente;

Estabelecer uma conexão verdadeira permite que os alunos se sintam seguros para expressar suas dificuldades e buscar apoio. Isso cria um espaço no qual o erro é encarado como parte natural do aprendizado, incentivando a criança a se arriscar mais.

Logo, deve-se investir tempo para conhecer cada aluno, promovendo conversas individuais e atividades em grupo que fortaleçam a confiança. “Uma boa conexão pode aumentar a motivação, melhorar a comunicação e promover a autoconfiança. O investimento no bem-estar das crianças reflete-se diretamente em melhores resultados acadêmicos e no desenvolvimento de cidadãos mais responsáveis, emocionalmente saudáveis e preparados para os desafios da vida moderna”, explica Claudia Peruccini, gerente pedagógica da Red Balloon.

2. Crie um ambiente acolhedor e inclusivo

Um ambiente em que as crianças se sentem respeitadas e acolhidas favorece não só o aprendizado, mas também o desenvolvimento emocional.

Um espaço acolhedor faz com que os alunos se sintam parte de um grupo e fortalece as relações interpessoais, essenciais para o bem-estar emocional;

Respeitar e reconhecer as conquistas das crianças, por menores que sejam, contribui para a formação de adultos mais confiantes e resilientes.

Promova atividades que incentivem a colaboração entre os alunos, como trabalhos em equipe, projetos criativos e momentos de celebração das conquistas individuais e coletivas. “Um ambiente acolhedor, em que os alunos se sintam seguros e respeitados e em que a conexão com professores e colegas preceda a aprendizagem, garante que todos se sintam parte do grupo, fortalecendo as relações interpessoais”, acrescenta Claudia Peruccini.

3. Aposte no desenvolvimento socioemocional

O desenvolvimento socioemocional é uma peça-chave para o sucesso acadêmico e pessoal. Programas voltados para competências como empatia, resolução de conflitos e trabalho em equipe ajudam a criança a lidar melhor com os desafios do dia a dia.

Escolas que incorporam atividades lúdicas ao aprendizado conseguem unir diversão e desenvolvimento. Brincadeiras que envolvem cooperação ou que estimulam a expressão de sentimentos são especialmente eficazes;

Projetos que ensinam a lidar com frustrações e a construir relações saudáveis refletem diretamente em melhores resultados acadêmicos.

Insira atividades como rodas de conversa, jogos de tabuleiro colaborativos ou dinâmicas que trabalhem a empatia e a comunicação.

4. Estimule a parceria entre escola e família

A criação de um ambiente escolar que priorize o bem-estar depende de uma relação sólida entre pais e professores. Quando ambos os lados estão alinhados, é possível oferecer suporte adequado à criança.

Professores que mantêm uma comunicação frequente com os pais conseguem intervir precocemente em problemas emocionais ou de comportamento;

A presença ativa da família na rotina escolar da criança transmite segurança e reforça a importância do aprendizado.

Realize reuniões regulares com as famílias para compartilhar observações a respeito do comportamento dos alunos e ofereça orientação sobre como apoiar o desenvolvimento emocional em casa. “Para intervir de forma positiva, a escola deve observar com cautela o estudante e comunicar aos pais qualquer mudança significativa no comportamento”, enfatiza a gerente.

O cuidado dos responsáveis com as necessidades básicas da criança deve ser prioridade para uma boa capacidade de concentração e motivação dela (Imagem: fizkes | Shutterstock)

5. Priorize o cuidado com as necessidades básicas

Aspectos físicos como alimentação, sono e saúde têm um impacto direto na capacidade de concentração, memória e motivação das crianças. Sem uma base sólida, o aprendizado fica comprometido.

Pesquisas indicam que uma rotina equilibrada é essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Além disso, um bom estado físico contribui para a saúde mental;

Crianças que têm apoio emocional em casa e na escola apresentam maior comprometimento com o aprendizado.

6. Transforme os erros em oportunidades de aprendizado

O erro é parte natural do processo de aprendizagem, mas muitas crianças se sentem desencorajadas diante do fracasso. Criar um ambiente em que o erro seja visto como uma oportunidade de crescimento pode transformar a forma como elas enfrentam desafios.

Quando o aluno se sente seguro para errar, ele tende a explorar mais possibilidades, o que resulta em um aprendizado mais profundo e criativo;

Um ambiente que valoriza o esforço, e não apenas os resultados, aumenta a confiança das crianças e reduz a ansiedade.

Celebre os esforços e as tentativas dos alunos, mesmo quando o resultado não for o esperado. Use os erros como ponto de partida para discussões e aprendizado em grupo.

7. Reconheça o impacto do bem-estar no desempenho escolar

Crianças que se sentem emocionalmente seguras e apoiadas têm maior facilidade para se concentrar, interagir e absorver novos conteúdos. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelam que alunos com bom bem-estar emocional têm até 20% mais chances de alcançar melhores resultados acadêmicos. Além disso, esses alunos apresentam menos comportamentos disruptivos e maior capacidade de autorregulação.

Monitore o bem-estar dos alunos por meio de questionários ou atividades de autocuidado, criando oportunidades para eles expressarem como estão se sentindo. “O bem-estar infantil nas escolas é crucial para que tenhamos estudantes melhor preparados para os desafios da vida e que sejam genuinamente felizes”, ressalta Claudia Peruccini.

Por Amanda Barbosa