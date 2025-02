Veja por que não é recomendado passar perfume na região íntima

Na última segunda-feira (03), a participante do BBB 25, Aline Patriarca, gerou discussões nas redes sociais ao aplicar perfume no corpo e, com as mãos, espalhar o excesso na região íntima por cima do biquíni. Todavia, essa prática não é recomendada por especialistas devido à sensibilidade da pele e mucosa da área vulvar e vaginal.

“Com o uso de perfume, a região íntima pode sofrer com irritação e ressecamento. Além disso, pode ocorrer uma alteração no microbioma vaginal, que é para a saúde reprodutiva, fertilidade, qualidade de vida e defesa contra potenciais patógenos. Ou seja, os perfumes vaginais podem causar ressecamento, reações alérgicas, inflamações, obstruir poros e aumentar o risco de infecção”, explica o ginecologista e obstetra Dr. Nélio Veiga Junior, mestre e doutor em Tocoginecologia pela UNICAMP.

Cuidados com produtos para região íntima

O Dr. Nélio Veiga Junior recomenda evitar desodorantes e perfumes que não sejam específicos para áreas sensíveis e mucosas, a fim de preservar o pH da região íntima. “Na realidade, qualquer produto que tenha a capacidade química de alterar a mucosa ou o pH da vagina pode causar mais danos do que benefícios. Em particular, lubrificantes, desodorantes em spray e pós vaginais podem aumentar a suscetibilidade das mulheres a infecções do trato urinário, vaginose bacteriana e infecções sexualmente transmissíveis”, alerta.

O ginecologista também ressalta que é importante evitar o talco, “pois, além do produto causar irritação na pele e obstrução dos poros, alguns estudos mostram que pode existir uma possível associação com aumento do risco de câncer ovariano, quando aplicado na região genital”.

Muitas mulheres utilizam esses produtos por buscarem uma ausência de odor e corrimento vaginal. “Porém, é importante ressaltar que a maior parte das secreções vaginais representa boa saúde, ou seja, são fisiológicas e a secreção atua como uma proteção contra irritações e infecções”, explica o ginecologista.

Para evitar odor vaginal é importante manter a higiene da região (Imagem: west_photo | Shutterstock)

Atitudes simples para evitar o odor vaginal

O que pode levar ao odor vaginal e desconforto, de acordo com o médico, é a falta de higiene, já que, mesmo na ausência de infecção vaginal, as glândulas continuam a produzir suor e gordura, podendo promover a proliferação de bactérias. Então, para evitar o problema, basta adotar cuidados básicos de higiene.

“Ao urinar, sempre se limpe de frente para trás. E, ao evacuar, prefira lavar-se ou utilizar lenços umedecidos neutros. Além disso, utilize produtos específicos para higiene íntima e mantenha os pelos da região bem aparados”, finaliza o Dr. Nélio Veiga Junior.

Por Maria Claudia Amoroso