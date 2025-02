Entenda como fica a pele após a remoção do preenchimento e do botox

Nos últimos anos, os procedimentos estéticos injetáveis, como preenchedores dérmicos e toxina botulínica, se tornaram populares para realçar a beleza e prevenir os sinais de envelhecimento. No entanto, uma nova tendência tem chamado a atenção: a reversão desses tratamentos.

Segundo a Dra. Talita Pompermaier, dermatologista, CEO do Instituto Pompermaier, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Mato Grosso, após a remoção do preenchimento, a pele pode apresentar uma diminuição do volume nas áreas tratadas, resultando em uma aparência mais “plana” ou menos volumosa. Em relação à toxina botulínica, a atividade muscular volta gradualmente, levando ao retorno das linhas de expressão e rugas que foram suavizadas pelo tratamento.

“A retirada do preenchimento pode dar a sensação de que a pele está mais flácida, especialmente se o preenchimento foi usado para aumentar o volume em áreas como bochechas, contorno facial ou lábios. Além disso, a pele pode parecer temporariamente menos firme após a remoção, mas isso não significa necessariamente que o envelhecimento acelerado ocorreu. A flacidez pode ser mais perceptível em pacientes que já apresentam sinais de envelhecimento”, explica a médica.

Retorno ao estado natural

O tempo necessário para o rosto retornar ao seu estado natural varia de pessoa para pessoa. Normalmente, após a remoção do preenchimento, pode levar de algumas semanas a alguns meses para que a pele se adapte e o volume natural retorne. Para a toxina botulínica, o efeito geralmente dura de 3 a 6 meses, e o tempo de retorno ao estado original pode variar conforme a quantidade e a localização do tratamento.

“Em alguns casos, a remoção do preenchimento pode levar a assimetrias, especialmente se o preenchimento foi aplicado de maneira desigual ou se a dissolução não foi feita uniformemente. É crucial que esses procedimentos sejam realizados por profissionais qualificados para minimizar esses riscos”, completa a Dra. Talita Pompermaier.

Após a remoção dos procedimentos é importante hidratar a pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Cuidados com a pele após a remoção do preenchimento

Após a remoção, a Dra. Talita Pompermaier destaca alguns cuidados que são recomendados para ajudar a manter a qualidade da pele:

Hidratação: utilize hidratantes adequados para a sua pele e beba bastante água para manter a hidratação de dentro para fora;

utilize adequados para a sua pele e beba bastante água para manter a hidratação de dentro para fora; Proteção solar: aplique protetor solar diariamente para proteger a pele dos danos UV;

aplique protetor solar diariamente para proteger a pele dos danos UV; Rotina de cuidados: siga uma rotina de cuidados que inclua limpeza, tonificação e nutrição;

siga uma rotina de cuidados que inclua limpeza, tonificação e nutrição; Alimentação saudável: uma dieta rica em antioxidantes pode ajudar na saúde da pele.

Além disso, caso a pele já apresente sinais do envelhecimento cutâneo, a médica destaca a importância de fazer os procedimentos de estímulo de colágeno, como laser, ultrassom microfocado, radiofrequência monopolar e os estimuladores químicos como hidroxiapatita de cálcio, ácido polilático, PDRN (polideoxirribonucleotídeo).

“Geralmente é seguro refazer os procedimentos após a remoção, desde que um intervalo adequado seja respeitado e que a pele esteja em boas condições. É importante consultar um profissional qualificado para avaliar a situação e discutir suas expectativas e o melhor momento para reiniciar os tratamentos”, finaliza a Dra. Talita Pompermaier.

Por Jéssica Danne Moura