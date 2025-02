Tendências de beleza abraçam a realidade da mulher moderna

Entrar nos 30 anos é como estar em uma montanha-russa: tem emoção, altos e baixos e muito movimento. Nessa fase, a vida é uma mistura entre ascender na carreira, constituir família, cuidar da casa, pagar contas e, claro, ainda achar tempo para aquele café quentinho que sempre esfria antes do primeiro gole. Em meio a tudo isso é fácil esquecer que, para dar conta de tudo, é preciso cuidar de quem realmente importa: você.

Neste momento, entra uma verdade essencial e subestimada: o autocuidado não é um capricho, é uma prioridade. Como diria Brené Brown, “a pressão para ser perfeita em todas as áreas pode levar à exaustão”. Por isso, encontrar momentos para recarregar as energias é mais do que um ato de amor-próprio; é uma estratégia inteligente para viver melhor.

Então, que tal começar o autocuidado com pequenos ajustes que cabem no seu dia? Pode ser um momento de meditação (ainda que no intervalo do almoço), reservar tempo para aquele hobby que te faz sorrir à toa e, até mesmo, cuidar da beleza, como fazer uma transformação nos cabelos em casa, com direito a playlist animada e aquela sensação de renovação.

Uma pausa na rotina para brilhar

A busca por equilíbrio em meio à correria cotidiana tem incentivado muitas mulheres a reavaliar suas prioridades e incluir o autocuidado como parte essencial de suas rotinas. Essa mudança tem impulsionado o mercado da beleza a criar soluções que vão além de promover estética, oferecendo experiências que realmente ressoam com suas necessidades emocionais e práticas.

Um exemplo é reservar um momento para cuidar dos cabelos em casa, transformando uma tarefa rotineira em uma pausa revigorante. “A tintura Star Color, lançamento da Embelleze, veio como um lembrete de que a correria do dia a dia não precisa apagar o brilho de ninguém. Com o diferencial de ser um produto acessível, que une praticidade e inovação, convidamos as mulheres a se reconectarem com sua autoestima enquanto cuidam de si”, explica Karina Leitão, gerente de marketing de coloração da Embelleze.

Esse movimento reflete uma tendência mais ampla: marcas que olham para as mulheres não apenas como consumidoras, mas como protagonistas de histórias ricas e desafiadoras, merecedoras de ferramentas que as ajudem a brilhar em todos os sentidos.

As máscaras faciais são um dos métodos que transformam qualquer pausa em um momento revigorante (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

Autocuidado na era da tecnologia

Além disso, a tecnologia tem revolucionado a maneira como as mulheres podem integrar o autocuidado em suas rotinas. Ferramentas como escovas de secagem rápida e aparelhos de cuidados faciais tornam possível um “dia de spa” em poucos minutos. Para quem busca uma experiência ainda mais completa, marcas estão lançando kits de autocuidado com máscaras faciais, óleos essenciais e velas aromáticas, transformando qualquer momento em uma pausa revigorante.

E não para por aí. A tecnologia abriu portas para o autocuidado com soluções criativas que promovem bem-estar e facilitam o dia a dia. Aplicativos de meditação ajudam mulheres a relaxar e encontrar equilíbrio mental em poucos minutos, enquanto plataformas de streaming fitness oferecem aulas de yoga, pilates e exercícios funcionais para quem quer cuidar do corpo sem sair de casa.

Transformando rotinas em momentos de bem-estar

Essas soluções não apenas tornam o autocuidado mais acessível, mas também demonstram como é possível priorizar o bem-estar mesmo com agendas lotadas. Ao mudar a forma de se conectar com as mulheres – valorizando suas histórias e desafios, além de oferecer produtos –, as marcas passam a oferecer ferramentas que realmente facilitem suas vidas e atendam às suas necessidades reais.

Por Caroline Amorim