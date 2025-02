BBB 25: 7 curiosidades sobre a dupla Aline e Vinícius

Aline e Vinícius se tornaram uma das duplas mais comentadas do BBB 25, chamando atenção por sua parceria estratégica e momentos marcantes dentro da casa. Entre afinidades, embates e decisões que podem mudar o rumo do jogo, os dois vêm conquistando o público e dividindo opiniões.

Seja pela sintonia nas provas, pelo jogo bem calculado ou pelas conversas sinceras, eles não passam despercebidos. Para conhecê-los melhor, abaixo, confira 7 curiosidades sobre eles!

1. Eles se conheceram de um jeito inusitado

Sabe aquele encontro de novela que parece obra do destino? Foi assim que Aline e Vinícius se conheceram, há sete anos, em uma estação de metrô em Salvador (BA). Segundo a sister, a sintonia foi instantânea. “Nossa afinidade foi imediata e muito grande. A gente se completa”, contou ela ao Gshow. Desde então, a amizade só cresceu e, hoje, eles fazem tudo juntos no BBB 25.

2. Uma briga durante uma viagem quase acabou com a amizade

Nem tudo foram flores na trajetória dessa dupla. Em 2019, durante uma viagem ao Chile, eles tiveram uma briga pesada que poderia ter colocado um ponto final na amizade. Mas em vez de romperem laços, eles aprenderam a lidar um com o outro. “Temos nossos momentos de rusga, mas ele consegue me acessar”, admitiu Aline ao Gshow. Para Vinícius, brigar faz parte de qualquer relação que seja real. E parece que esse desentendimento só fortaleceu a parceria deles!

3. Eles carregam um amuleto que simboliza a amizade

Se tem algo que mostra o quanto essa amizade é forte, é o pingente especial que os dois usam. Gravado com a frase “Você pode contar comigo” em inglês, esse amuleto representa a parceria e o compromisso que eles têm um com o outro. A ideia foi de Vinícius, que fez questão de eternizar esse laço. Ou seja, nem precisava de reality show para provar o tamanho dessa relação!

4. Vinícius escolheu Aline como sua dupla no BBB 25

Foi Vinícius quem chamou Aline para ser sua parceira no Big Brother Brasil, e a escolha tem se mostrado certeira. Dentro da casa, eles jogam juntos, protegem um ao outro e mantêm uma sintonia que poucos participantes conseguem.

Aline é policial militar, formada em Direito e influenciadora, enquanto Vinícius trabalha como arquiteto, promotor de eventos, modelo e artista plástico (Imagem: Divulgação | GShow)

5. Eles têm profissões diferentes, mas nunca se afastaram

Se no BBB 25 eles são uma dupla inseparável, fora da casa cada um segue um caminho bem diferente. Aline é policial militar, formada em Direito e influenciadora, e Vinícius trabalha como arquiteto, promotor de eventos, modelo e artista plástico. Mas isso nunca foi um problema para a amizade. E se tem algo que essa edição do reality show está provando é que parceria de verdade resiste a qualquer desafio!

6. Vinícius não contou aos pais que entrou no BBB

Vinícius resolveu não contar aos pais sobre sua entrada no BBB 25. Ele apenas avisou à família que ficaria incomunicável por um tempo, sem dar detalhes sobre sua real localização. Apesar de ter sinalizado que iria para um lugar onde não pegaria celular, disse que ainda assim poderiam vê-lo na TV.

7. Aline ficou famosa na internet com um microfone rosa

Aline sempre teve um lado bem-humorado e, incentivada pelos amigos, começou a criar conteúdo para as redes sociais. O que era apenas uma diversão virou um grande sucesso quando um vídeo seu com um microfone rosa viralizou. No registro, ela falava sobre situações típicas vividas pelos baianos, o que fez com que conquistasse milhares de seguidores rapidamente. Antes do reality show, ela somava mais de 700 mil seguidores.