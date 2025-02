BBB 25: 7 curiosidades sobre Gracyanne Barbosa e Giovanna

O terceiro paredão do BBB 25, que marca o fim das duplas, está formado. Dessa vez, Gracyanne Barbosa, Giovanna, bem como os irmãos Diego e Daniele Hypolito, disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil, e somente um participante será eliminado. Indicadas pela casa com quatro votos, as irmãs até tentaram se livrar da berlinda na prova bate e volta, mas perderam a prova.

Agora, quem decide o destino das sisters no reality show é o público. Por isso, a seguir, confira 7 curiosidades sobre Gracyanne Barbosa e Giovanna!

1. Sul-mato-grossenses

Nascidas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, vem de uma família humilde. A proximidade entre elas nem sempre foi tão forte. Isso porque elas são irmãs por parte de mãe, e não tiveram uma conexão até a caçula completar 10 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro, onde Gracyanne vivia com o ex-marido Belo. “A Gra sempre cuidou de mim como uma mãe e uma melhor amiga. Morar com ela e com o Belo foi fundamental para as oportunidades que eu tive”, contou Giovanna em entrevista à revista Quem.

2. Dificuldades antes da fama

Aos 16 anos, a musa fitness Gracyanne Barbosa decidiu tentar a sorte no Rio de Janeiro, com apenas R$ 300 no bolso. O objetivo era encontrar um emprego na cidade e cursar Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o que acabou acontecendo posteriormente. No entanto, até que a conquista viesse, ela passou por momentos difíceis. Um deles foi ser despejada e passar fome após ter que escolher entre bancar o material da faculdade ou ter onde dormir e almoçar.

No BBB 25, a modelo relembrou o momento e emocionou os brothers. “O sonho da minha vida era trazer minha família para o Rio. Mas minha família não podia saber que eu estava passando fome; minha mãe nunca soube; soube disso agora que já falei em outras entrevistas e tô falando aqui. Eu ligava para ela e dizia: ‘Está tudo ótimo’, mas eu não tinha onde dormir”.

3. Jornada até o estrelato

Após enfrentar momentos difíceis, dividindo seu tempo entre estudar, trabalhar limpando academia e o albergue em que morava, aos 17 anos, Gracyanne foi convidada para integrar o grupo Tchakabum como dançarina. Na equipe, ganhou notoriedade, posou para a revista Playboy e desfilou em escolas de samba, em que segue até hoje. Giovanna, por sua vez, ganhou destaque ao compartilhar seu dia a dia nas redes sociais, dividindo com a irmã a paixão por atividades físicas.

4. Alimentação e bebidas alcoólicas

Por compartilharem o amor por atividades físicas, as irmãs mantêm uma dieta regrada. A musa fitness, por exemplo, consome 40 ovos por dia e não come gordura. Giovanna, por sua vez, não bebe bebida alcoólica e se diz uma aspirante ao mundo fitness. “Acredito que as pessoas me enxergam com uma menina carinhosa, prestativa, um pouco careta, porque eu não bebo, não fumo. Sou atenciosa, preocupada com a minha família e bem-estar dos meus amigos”, contou a sister ao portal Gshow.

As irmãs já confirmaram publicamente que fizeram alguns procedimentos estéticos (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

5. Cirurgias estéticas e de saúde

As irmãs já confirmaram publicamente que fizeram procedimentos estéticos no rosto, além de colocar prótese de silicone nos seios. Entre algumas das cirurgias plásticas realizadas por Gracyanne, está a redução das bochechas, adenoide, desvio de septo e rinoplastia, esse último feito também pela irmã. Além disso, Giovanna fez uma cirurgia ortognática para corrigir apneia, respiração e mastigação.

6. Amor pelos animais

Além das atividades físicas, as sisters também dividem o amor pelos animais. Ao passo que Gracyanne tem 3 cachorros e 2 gatos, que representam apoio emocional e afetivo para ela. Giovanna, por outro lado, atua como médica-veterinária de animais de pequeno porte e luta pela causa animal, compartilhando os seus atendimentos em um perfil no Instagram.

“Eu sempre gostei de animais. Lá em casa a gente sempre teve bicho. Nós temos 5 cachorros e 2 gatos atualmente. Sempre tive muito cuidado com eles desde pequenininha. É uma profissão que sou completamente apaixonada”, revelou a participante ao Gshow.

7. Prêmio de 3 milhões

Se conquistarem o prêmio do BBB 25, a dupla pretende dar um destino diferente para o dinheiro. Gracyanne sonha em abrir uma rede de academias para ajudar quem deseja seguir o mesmo estilo de vida que ela, além de comprar uma casa própria. Giovanna, por sua vez, quer investir o valor na causa animal. “Não é fácil a vida de veterinária. São portas que vão abrir. Até mesmo na causa animal. Nosso propósito de trabalho e de vida. O prêmio vai ser nosso maior objetivo”, contou ao Gshow.