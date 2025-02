4 mitos e verdades sobre alimentação natural para animais

Cuidar da alimentação dos animais de estimação é essencial para garantir sua saúde, longevidade e qualidade de vida. Uma nutrição equilibrada contribui para a prevenção de doenças, fortalecimento do sistema imunológico e manutenção de um peso adequado. Nos últimos tempos, a alimentação natural tem ganhado destaque como uma alternativa às rações comerciais, oferecendo uma opção mais fresca e personalizada para cada pet.

“Quando você opta por esse tipo de refeição, está proporcionando uma vida mais saudável ao seu cão ou gato; ele é tratado de dentro para fora. Uma refeição com vegetais e proteínas, e não apenas ração, é a base sólida para a longevidade e uma boa hidratação corpórea. Assim como nós, humanos, os animais têm a necessidade de consumir esses alimentos diariamente para ter saúde”, diz Robson Vivas, médico-veterinário e diretor de produção da Pet Delícia, marca de alimentação natural para pets.

Abaixo, confira alguns mitos e verdades sobre a alimentação natural para animais!

1. A alimentação natural faz bem para a saúde do pet

Verdade. A alimentação natural traz diversos benefícios para a saúde do cão ou do gato: “Ela melhora a digestão, reduz problemas de pele, aumenta a disposição e até ajuda no controle do peso, por ser isenta de conservantes e ingredientes ultraprocessados”, diz Robson Vivas.

O profissional também destaca que a dieta personalizada permite atender às necessidades específicas de cada animal, conforme a orientação do veterinário. “Com ingredientes frescos e selecionados, os tutores observam rapidamente mudanças positivas, como pelos mais brilhantes, fezes mais firmes e menor incidência de alergias”, explica.

A alimentação natural também oferece todos os nutrientes importantes para o animal (Imagem: Kasefoto | Shutterstock)

2. Dieta natural não oferece todos os nutrientes necessários

Mito. Quando bem formulada, a alimentação natural pode ser completa e equilibrada, podendo ser oferecida com a ração ou sozinha. “A inclusão de proteínas de qualidade, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais é planejada de forma precisa. Isso garante que o pet receba tudo o que precisa para ter energia e saúde”, reforça Robson Vivas.

3. A alimentação natural também é economia de dinheiro

Verdade. Embora o custo da alimentação natural possa variar, ela não é necessariamente mais cara que a ração comum. “Quando se considera a qualidade dos ingredientes e os benefícios à saúde do animal, como a redução de problemas como alergias e obesidade, o custo-benefício é evidente”, comenta o veterinário.

4. É necessário cozinhar todos os dias para o animal

Mito. Atualmente há diversas marcas que oferecem refeições prontas para os pets. “A praticidade é a palavra-chave da alimentação natural. Ela pode ser levada em viagens, não precisa ser armazenada na geladeira e inúmeras receitas, como bolos e picolés, podem ser feitas para os cães e gatos”, comenta Robson Vivas.

Por fim, com orientação adequada e planejamento, a alimentação natural pode ser uma excelente escolha para melhorar a qualidade de vida dos animais. “Além de ser saborosa, essa dieta aproxima os pets e os seus donos, ao oferecer uma alimentação completa e que prioriza o bem-estar”, conclui Robson Vivas.

Por Alice Veloso