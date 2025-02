6 receitas de pratos leves e saudáveis para o jantar

As receitas leves têm um papel fundamental quando se trata de refeições no jantar. Além de evitar a sensação de desconforto e peso que refeições mais pesadas podem causar antes de dormir, elas ajudam a facilitar a digestão, permitindo que o corpo descanse melhor durante a noite. Por isso, a seguir, confira como preparar 6 receitas leves para o jantar!

Espetinho de abóbora

Ingredientes

1/2 abóbora cabotiá

10 tomates-cerejas

10 cebolas pérola

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão.

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Descasque e corte a abóbora em pedaços. Coloque em uma panela e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até al dente. Reserve. Corte as cebolas ao meio. Em um recipiente, misture a abóbora, as cebolas e os tomates-cerejas. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e suco de limão. Mexa bem e leve à geladeira por 2 horas. Após, coloque os vegetais de forma intercalada em palitos de churrasco. Aqueça a grelha em fogo médio e unte com azeite. Frite os espetinhos por 20 minutos, virando-os a cada 5 minutos.

Filé de frango em crosta de chia e castanha-do-pará

Ingredientes

2 peitos de frango

3 colheres de sopa de chia

2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

1 colher de sopa de tomilho

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture a chia, a castanha-do-pará e o tomilho e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe igualmente os dois lados dos filés de frango. Retire o frango do fogo, espere esfriar e cubra-o com a crosta de chia e castanha-do-pará. Volte os filés para a frigideira, em fogo médio, espere a crosta aderir ao frango. Sirva a seguir.

Abobrinha recheada com ricota e ervas

Ingredientes

2 abobrinhas

200 g de ricota amassada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Corte as abobrinhas no meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire parte da polpa das abobrinhas, formando uma cavidade. Reserve a polpa retirada. Em uma tigela, misture a ricota, a polpa da abobrinha picada, o alho, o azeite, a salsinha, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua o recheio nas cavidades das abobrinhas. Coloque as abobrinhas recheadas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Almôndegas de grão-de-bico (Imagem: Edalin Photography | Shutterstock)

Almôndegas de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 cebola picada

3 dentes de alho amassados

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio por 25 minutos, após iniciar a pressão.

Desligue o fogo, aguarde a pressão sair, abra a panela e escorra a água. Bata o grão-de-bico no liquidificador até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque o grão-de-bico batido, a farinha de linhaça, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem e forme bolinhas com a massa.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e disponha as almôndegas. Frite até dourar. Acrescente o molho de tomate e 1 colher de sopa de água e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.

Dica: sirva com folhas de manjericão.

Peixe empanado

Ingredientes

6 filés de tilápia

2 xícaras de chá de aveia em flocos

1 ovo batido

Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Leve o peixe à geladeira por 20 minutos. Depois, coloque o ovo batido em um recipiente e passe os filés de peixe. Em seguida, passe na aveia em flocos. Em uma forma untada com azeite, disponha os filés e leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Ceviche de tilápia com limão e coentro

Ingredientes

300 g de filé de tilápia

Suco de 4 limões

1 cebola-roxa fatiada em tiras finas

1 tomate sem sementes e cortado em cubos pequenos

1 pimenta dedo-de-moça picada

2 colheres de sopa de coentro picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte os filés de tilápia em cubos pequenos e transfira para uma tigela de vidro ou cerâmica. Adicione o suco dos limões ao peixe, garantindo que todos os pedaços fiquem submersos. Misture bem, tampe a tigela e leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Retire o peixe da geladeira e adicione a cebola-roxa, o tomate, a pimenta dedo-de-moça e o coentro. Tempere com sal, pimenta-do-reino e regue com o azeite de oliva. Misture delicadamente todos os ingredientes para que os sabores se combinem. Sirva em seguida.