5 dicas para manter o gato no peso adequado

Gatos acima do peso tem se tornado um problema cada vez mais comum. Segundo os dados do Banfield Pet Hospital, rede norte-americana de cuidados veterinários, o número de gatos com sobrepeso ou obesidade cresceu 114%, saltando de 18% em 2011 para 38% em 2020.

Todavia, isso pode prejudicar significativamente a saúde do felino, aumentando o risco de doenças como diabetes, problemas articulares, disfunções hepáticas e cardiovasculares. O excesso de peso também pode reduzir a mobilidade do animal, dificultando atividades simples e contribuindo para um ciclo vicioso de sedentarismo. Além disso, gatos obesos tendem a apresentar menor expectativa de vida.

Dessa maneira, adotar hábitos saudáveis é essencial para evitar o sobrepeso ou a obesidade no animal e, assim, garantir a sua saúde e bem-estar. Por isso, a seguir, confira algumas dicas para manter o gato no peso adequado!

1. Realize visitas regulares ao veterinário

As consultas regulares ao veterinário são essenciais para garantir que o gato se mantenha no peso adequado, promovendo saúde e bem-estar. Isso porque o profissional pode avaliar o estado físico do animal, identificar possíveis problemas de saúde e orientar sobre a alimentação mais adequada, considerando fatores como idade, raça, nível de atividade e condições específicas.

2. Ofereça uma alimentação balanceada

Escolher o alimento certo é um dos passos mais importantes para garantir o peso adequado do gato. Para isso, é fundamental optar por rações ou alimentos de alta qualidade, formulados especificamente para a idade, tamanho e condições de saúde do felino. Além disso, é essencial consultar um veterinário para determinar a quantidade ideal de comida por refeição.

Dividir a quantidade recomendada de alimento ajuda a controlar a ingestão calórica do gato (Rido | Shutterstock)

3. Estabeleça horários fixos para alimentação

Manter uma rotina alimentar regular ajuda a controlar a ingestão calórica do gato. Para isso, divida a quantidade recomendada de alimento em duas ou três refeições diárias e ofereça nos mesmos horários todos os dias. Isso ajuda a evitar que o felino coma de forma descontrolada, promovendo um melhor equilíbrio energético.

4. Controle os petiscos

Embora sejam uma forma de agradar o gato, os petiscos devem ser oferecidos com moderação. Prefira opções saudáveis e específicas para felinos, verificando a quantidade de calorias de cada produto. Além disso, use como recompensa em brincadeiras ou treinamentos, garantindo que não ultrapassem 10% da ingestão calórica diária. Ainda, deve-se evitar oferecer alimentos humanos, pois muitos deles são ricos em calorias e não atendem às necessidades nutricionais do pet.

5. Incentive atividades físicas

Gatos sedentários têm maior probabilidade de ganhar peso. Por isso, brinque diariamente com o felino, utilizando brinquedos interativos como varinhas com penas, bolas ou circuitos de atividades. Estimule-o a correr e pular para garantir que ele gaste energia.

Além disso, um ambiente estimulante é essencial para gatos que vivem em espaços internos. Arranhadores, prateleiras para escalar, esconderijos e brinquedos automáticos ajudam a manter o felino mentalmente engajado e fisicamente ativo. Essas interações também reduzem o estresse, que pode ser um fator para a compulsão alimentar e ganho de peso.