5 dicas para proteger os cabelos de danos no Carnaval

O Carnaval é um período de muita alegria, cores e celebração, e a produção do cabelo muitas vezes faz parte do visual carnavalesco, complementando fantasias e maquiagens vibrantes. No entanto, os produtos usados para estilizar os fios, aliados à exposição ao sol e ao calor intenso da época, podem causar ressecamento e danos.

Por isso, é essencial adotar alguns cuidados para manter os cabelos saudáveis e protegidos, garantindo que a diversão não comprometa a beleza e a vitalidade deles. A seguir, a Dra. Thalita Carlesso, dermatologista especialista em transplante capilar, explica como manter os fios bonitos e protegidos no Carnaval!

1. Excesso de sol

A exposição prolongada ao sol resseca os fios, deixando-os quebradiços e sem brilho. Os raios ultravioletas danificam a cutícula do cabelo, levando à perda de hidratação e elasticidade. Para proteger os fios, aposte em chapéus, lenços e leave-ins com filtro solar.

O calor e a movimentação do Carnaval podem favorecer o acúmulo de sujeira e oleosidade nos cabelos (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

2. Suor e acúmulo de resíduos

O calor e a intensa movimentação fazem o couro cabeludo suar mais, favorecendo o acúmulo de sujeira e oleosidade, podendo levar ao entupimento dos folículos e até mesmo à queda capilar. Por isso, lavar os cabelos regularmente com um shampoo suave ajuda a manter a região limpa e equilibrada.

3. Uso excessivo de sprays, glitter e tinturas temporárias

O glitter e as tinturas temporárias são queridinhos do Carnaval, mas podem ressecar os fios e dificultar a remoção. Ainda, eles podem conter substâncias agressivas e, se não forem retirados corretamente, causam danos aos fios. A dica é aplicar um óleo capilar antes do uso e lavar bem os cabelos após a festa.

4. Contato com cloro e água do mar

A água salgada remove a umidade natural dos fios, enquanto o cloro pode causar ressecamento e alterações na cor. Se for entrar na água, umedeça os fios com água doce e aplique um creme de pentear protetor.

5. Falta de hidratação

O cabelo precisa de reposição de água e nutrientes, principalmente após tanta exposição. Invista em máscaras capilares hidratantes e beba bastante água para manter a saúde dos fios de dentro para fora.

Por Tayanne Silva