14 mitos e verdades sobre queda de cabelo no verão

No verão, os cuidados com o cabelo ganham destaque, especialmente para quem enfrenta problemas como queda capilar ou alopecia androgênica. A combinação de altas temperaturas, exposição solar e mudanças nos hábitos diários pode impactar diretamente a saúde dos fios. Por isso, a seguir, confira alguns mitos e verdades sobre o tema e dicas para manter a saúde dos cabelos!

1. O calor excessivo pode causar queda de cabelo

Verdade. Durante os dias quentes, é essencial redobrar os cuidados com os cabelos para evitar danos causados pelo sol. “O calor extremo resseca os fios e o couro cabeludo, tornando-os mais frágeis. A exposição prolongada ao sol também pode causar estresse oxidativo, afetando a saúde dos folículos capilares”, explica a tricologista Viviane Coutinho

2. Lavar o cabelo todos os dias no verão faz mal

Depende. A frequência ideal para lavar o cabelo varia de acordo com o tipo de couro cabeludo e o estilo de vida de cada pessoa. Fatores como oleosidade, transpiração e até mesmo o uso de produtos influenciam nessa decisão.

“Para quem tem couro cabeludo oleoso ou transpira muito, lavar diariamente é necessário. Mas o ideal é usar shampoos suaves para não ressecar os fios. Já quem tem couro cabeludo seco pode lavar com menor frequência, mas mantendo a limpeza adequada”, recomenda a hair stylist Bella Assumpção.

3. Trocar de shampoo conforme a estação é necessário

Verdade. As necessidades do cabelo podem mudar de acordo com as estações do ano, exigindo cuidados específicos para manter a saúde dos fios e do couro cabeludo. “Durante o verão, é recomendável usar shampoos com propriedades de limpeza mais profunda para lidar com o excesso de oleosidade e suor. Já no inverno, prefira produtos hidratantes para combater o ressecamento”, sugere a terapeuta capilar Tatiana Araújo.

4. Dormir com o cabelo molhado não prejudica os fios

Mito. Alguns hábitos comuns no dia a dia podem prejudicar a saúde do cabelo. Um exemplo é dormir com os fios ainda úmidos, prática que pode trazer consequências indesejadas para o couro cabeludo. “Dormir com o cabelo molhado cria um ambiente propício para fungos e bactérias no couro cabeludo, que podem causar inflamação e intensificar a queda”, alerta Viviane Coutinho.

Quando utilizados de maneira correta, os óleos capilares ajudam a tratar os fios (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. O uso de óleos capilares é prejudicial no verão

Depende. Segundo Tatiana Araújo, o uso correto de óleos capilares pode ajudar na hidratação dos fios, especialmente nas pontas. “Porém, é importante evitar aplicá-los diretamente no couro cabeludo, pois isso pode obstruir os folículos e aumentar a queda”, explica.

6. Penteados apertados favorecem a queda de cabelo

Verdade. Penteados como rabo de cavalo e trança são práticos e estilosos, mas, quando feitos com muita tensão, podem prejudicar a saúde dos fios e do couro cabeludo. “Rabos de cavalo muito apertados e tranças tensionadas podem causar alopecia de tração, enfraquecendo a raiz e intensificando a queda”, afirma a dermatologista Silvia Quaggio.

7. A alopecia androgênica é irreversível

Mito. A alopecia é uma condição que pode afetar tanto homens quanto mulheres, causando a queda progressiva dos fios e impactando a autoestima. No entanto, “com o diagnóstico precoce e tratamentos adequados, como o uso de minoxidil e antiandrogênicos, é possível minimizar os efeitos da condição e até estimular o crescimento dos fios”, diz Silvia Quaggio.

8. Água quente no banho não prejudica o cabelo

Mito. A temperatura da água utilizada na lavagem do cabelo pode influenciar diretamente na saúde do couro cabeludo e dos fios. O hábito de tomar banhos muito quentes, por exemplo, pode ser prejudicial. “A água quente remove a oleosidade natural do couro cabeludo, causando ressecamento e inflamações que podem agravar a queda de cabelo”, alerta Viviane Coutinho.

9. O cloro da piscina causa queda de cabelo

Mito. Embora não seja um fator direto para a queda capilar, o contato prolongado com o cloro pode comprometer a resistência dos fios. “O cloro não causa queda diretamente, mas resseca e enfraquece os fios, tornando-os mais suscetíveis à quebra. Sempre enxágue o cabelo com água limpa após sair da piscina”, recomenda Silvia Quaggio.

10. Produtos químicos não afetam os fios no verão

Mito. Os procedimentos químicos, como alisamentos e colorações, podem transformar a aparência do cabelo, exigindo cuidados redobrados para evitar danos. Isso porque, segundo Tatiana Araújo, quando combinados com o sol e o calor, eles podem intensificar o ressecamento e o enfraquecimento dos fios.

A saúde dos cabelos está diretamente ligada à nutrição (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock)

11. Dieta não influencia na saúde capilar

Mito. A saúde dos cabelos está diretamente ligada à nutrição, e uma alimentação equilibrada pode fazer toda a diferença. “Uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas como biotina e zinco, é fundamental para fortalecer os fios e manter a saúde capilar”, destaca Silvia Quaggio.

12. Suar muito no couro cabeludo não tem impacto na saúde capilar

Mito. Conforme explica Viviane Coutinho, o suor excessivo pode ser um grande vilão para a saúde do couro cabeludo. “Em excesso, altera o pH do couro cabeludo e pode obstruir os folículos, favorecendo a queda de cabelo”, diz.

13. A terapia com luz de baixa intensidade é eficaz no tratamento da alopecia

Verdade. Com o avanço da medicina e da dermatologia, novas abordagens têm surgido para combater a queda de cabelo. “Tratamentos como luz de baixa intensidade, microagulhamento e terapia regenerativa são eficazes para estimular o crescimento capilar e reduzir o afinamento dos fios”, explica Silvia Quaggio.

14. Usar chapéus ou bonés no verão aumenta a queda de cabelo

Mito. Os chapéus e bonés são excelentes aliados para proteger o cabelo do sol e, segundo Bella Assumpção, não causam queda diretamente. “Mas é importante higienizá-los regularmente para evitar o acúmulo de suor e oleosidade no couro cabeludo”, diz.

Importância do diagnóstico precoce

Silvia Quaggio reforça que reconhecer os primeiros sinais de alopecia androgênica é fundamental para um tratamento eficaz. “Mulheres devem estar atentas ao afinamento progressivo dos fios, aumento da visibilidade do couro cabeludo e perda de volume. Quanto mais cedo for iniciado o tratamento, melhores serão os resultados”, conclui. Com cuidados adequados e orientação profissional, é possível enfrentar os desafios impostos pelas altas temperaturas e preservar a saúde capilar mesmo nos meses mais quentes.

Por Sarah Monteiro