11 passeios imperdíveis para fazer em São Paulo

São Paulo é uma cidade de superlativos: uma população de mais de 12 milhões de habitantes, um mosaico de culturas e etnias, além de ser palco de eventos que atraem visitantes do Brasil e do mundo. Em meio ao seu dinamismo, mantém viva a memória de seu passado, oferecendo um equilíbrio único entre tradição e modernidade.

O Pateo do Collegio, no coração do Centro Histórico, marca o local de fundação de São Paulo. A partir dali, a cidade atravessou períodos de crescimento gradual, impulsionada pelo ciclo do café no final do século XIX e pela industrialização no século XX. Esses períodos trouxeram um grande fluxo de imigrantes, incluindo italianos, japoneses, portugueses, alemães e árabes, que moldaram a identidade multicultural da cidade.

A força econômica de São Paulo consolidou sua posição como centro do capitalismo no Brasil, mas sua essência vai além das cifras. É uma cidade onde histórias se cruzam, culturas se misturam e onde a criatividade encontra espaço para florescer em todos os setores.

Entre a tradição e a inovação

Explorar São Paulo é mergulhar em um universo de possibilidades.

1. Avenida Paulista

O MASP é famoso por suas coleções de arte e arquitetura suspensa (Imagem: Alison Nunes Calazans | Shutterstock)

A Avenida Paulista, por exemplo, é o símbolo máximo da modernidade e efervescência cultural da cidade. Além de ser um polo financeiro, abriga o MASP (Museu de Arte de São Paulo), famoso por sua arquitetura suspensa e uma das mais relevantes coleções de arte do Hemisfério Sul. Aos domingos, a avenida é fechada para carros e se transforma em um espaço de lazer e cultura, com artistas de rua, food trucks e performances ao ar livre.

2. Liberdade

Não muito distante dali, o bairro da Liberdade encanta com suas lanternas típicas e ruas decoradas, transportando os visitantes para um pedaço do Japão em plena América Latina. Com uma feira tradicional aos finais de semana, o bairro oferece uma experiência gastronômica rica, com pratos como ramen, guioza e dorayaki.

O Parque Ibirapuera é um refúgio no meio da cidade (Imagem: windwalk | Shutterstock)

3. Parque Ibirapuera

O Parque Ibirapuera, por sua vez, é o refúgio perfeito para quem busca momentos de paz em meio à agitação urbana. Com mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o parque é cenário de atividades físicas, piqueniques e eventos culturais, além de abrigar o Museu Afro Brasil, o Auditório Ibirapuera e o Pavilhão da Bienal.

4. Jardim Botânico

Um dos recantos mais tranquilos da cidade, o Jardim Botânico de São Paulo é ideal para aqueles que desejam um dia de contato com a natureza. Com trilhas, lagos e um orquidário encantador, o espaço permite explorar a flora nativa e aprender sobre a biodiversidade brasileira.

5. Centro Histórico

Para os amantes da história, o Centro Histórico é imperdível. Lá estão a imponente Catedral da Sé, o Mosteiro de São Bento, famoso por seus cantos gregorianos e seus pães artesanais, e o edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu do Brasil, que oferece uma vista espetacular da cidade.

6. Beco do Batman

O Beco do Batman é um museu a céu aberto (Imagem: F de Jesus | Shutterstock)

O Beco do Batman, localizado no coração da Vila Madalena, é um dos pontos turísticos mais icônicos do município. Este corredor de grafites é um verdadeiro museu a céu aberto, exibindo obras vibrantes e criativas de artistas urbanos renomados.

O local atrai amantes da arte e da fotografia, além de ser um ótimo destino para quem deseja explorar a cena cultural e descontraída da cidade. Além de apreciar os murais, a região oferece diversas opções de bares, cafés e lojas de arte, tornando a experiência ainda mais completa.

7. Parque da Mônica

Para quem viaja com crianças, as opções de diversão na cidade são inúmeras. Localizado no Shopping SP Market, o Parque da Mônica é um clássico para todas as idades. Inspirado nos personagens de Mauricio de Sousa, o espaço oferece brinquedos temáticos, como roda-gigante, carrossel e montanha-russa, além de espaços interativos que promovem o aprendizado de forma divertida.

8. Museu Catavento

O Museu Catavento é ideal para toda a família (Imagem: Sergio Ariel | Shutterstock)

O Museu Catavento é um espaço interativo no centro da cidade ideal para pequenos cientistas, mas que também desperta a curiosidade dos adultos. Pertinho do Mercadão, vale a pena combinar as visitas para o mesmo dia. O museu apresenta exposições que abordam temas como astronomia, biologia, física e química de maneira acessível e divertida. Com áreas interativas, as crianças podem tocar, experimentar e aprender enquanto se divertem. Fica a dica: existem dias na semana em que a entrada é gratuita. Consulte no site: museucatavento.org.br.

9. Aquário de São Paulo

Os amantes de animais vão se encantar com o Aquário de São Paulo, que é o maior da América Latina e é lar de diversas espécies marinhas, além de animais terrestres como cangurus e coalas. A atração também conta com áreas temáticas que recriam cenários, proporcionando uma experiência única e imersiva.

10. Zoológico de São Paulo

Para quem prefere estar ao ar livre, o Zoológico é um passeio que combina educação e entretenimento. Com mais de 3.200 animais de diferentes espécies, o espaço oferece trilhas sombreadas, lagoas e áreas de observação onde as crianças podem aprender sobre biodiversidade e a importância da preservação ambiental. Há ainda a possibilidade de fazer visitação noturna, o que torna a experiência ainda mais divertida.

11. Villa-lobos

Ainda ao ar livre, o Parque Villa-lobos é uma ótima pedida. Com extensas áreas verdes, pistas de caminhada e bicicletário, é um espaço onde as crianças podem brincar livremente. O parque também conta com playgrounds modernos e o espaço de leitura, onde os pequenos podem mergulhar em histórias fantásticas.

No Mercado Municipal é possível provar o famoso sanduíche com mortadela (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock)

Uma celebração dos sentidos

Com uma cena gastronômica que figura entre as melhores do mundo, São Paulo é um paraíso para os amantes da boa comida. Aqui, é possível experimentar desde pratos de alta gastronomia até delícias das feiras de rua.

No Mercado Municipal, um dos pontos mais tradicionais, é possível provar o famoso sanduíche de mortadela, além de uma variedade de queijos, frutas e doces que encantam os visitantes. Mas, para os amantes de alta gastronomia, São Paulo se destaca com restaurantes estrelados, como o D.O.M., do chef Alex Atala, e o ORO, de Felipe Bronze, que exploram ingredientes nacionais de forma inovadora e criativa.

Para uma experiência mais intimista, o bairro de Pinheiros oferece várias opções, como o restaurante Mani, que combina sabores tradicionais com toques modernos. Já a Vila Madalena, conhecida por seu clima descolado, tem opções que vão de pratos contemporâneos a comida de boteco.

Não deixe de visitar o Evvai, restaurante do chef Luiz Filipe Souza, que traz a gastronomia de vanguarda com toques regionais. A cidade também se destaca pelos sabores italianos e japoneses, com restaurantes como Ogero, no Itaim Bibi, e o Jun Sakamoto, que oferecem pratos refinados e autênticos.

Nos mercados e feiras de rua, você pode saborear comidas típicas de várias partes do Brasil e do mundo, como os empanados argentinos na Praça Benedito Calixto ou os pratos coreanos e chineses no bairro da Liberdade. Para quem busca opções mais acessíveis, São Paulo oferece uma gama de restaurantes de cozinha caseira e ingredientes frescos, em bairros como o Bixiga, onde se pode experimentar as tradicionais massas italianas e o famoso frango com polenta. A cada esquina, um novo sabor e uma nova história gastronômica te esperam, tornando a experiência de comer em São Paulo uma verdadeira viagem sensorial.

Vida noturna e eventos culturais

São Paulo não seria a cidade que nunca dorme sem sua vibrante vida noturna. Do bairro boêmio da Vila Madalena, com seus bares e casas de samba, à região da Augusta, conhecida por suas baladas alternativas, a cidade oferece opções para todos os gostos. Eventos como a Virada Cultural, a Parada do Orgulho LGBTQIA+ e a Bienal de Arte atraem milhares de pessoas anualmente, reafirmando o município como um epicentro de criatividade e inclusão.

Para quem está à procura de uma noite mais tranquila, os bares sofisticados de hotéis de luxo como o Hotel Unique, no Jardim Paulista, oferecem coquetéis exclusivos em ambientes luxuosos. Para os que preferem algo mais alternativo, uma opção é o Bar do Cofre, um espaço imersivo e charmoso no coração da cidade. A famosa Vila Madalena, coração boêmio de São Paulo, oferece uma verdadeira imersão na vida noturna da cidade, com bares descolados, como o Bar Astor, e casas de shows que atendem a todos os gostos musicais.

Os bares da região de Pinheiros são perfeitos para quem gosta de música ao vivo, e a programação de festas nas casas noturnas da região não deixa nada a desejar. Se a sua ideia for uma noite mais alternativa, o bairro do Baixo Augusta tem uma cena de baladas e clubes underground que garantem diversão e diversidade.

Para quem gosta de dançar, São Paulo oferece alguns dos melhores clubes de música eletrônica do Brasil, como o Club Aloka e o Lions, que trazem DJs renomados para agitar as pistas de dança. Já para os fãs de samba, a cidade é repleta de casas de shows especializadas, como o Carioca Club, em Pinheiros.

Hospedagem para todos os gostos

Seja qual for o motivo da visita, São Paulo oferece acomodações que vão de hotéis boutique a grandes redes internacionais. O Nikkey Palace Hotel, situado no bairro da Liberdade, é uma excelente opção para quem deseja explorar a cultura japonesa, oferece spa, sauna, cafeteria e restaurante em esquema de buffet que serve delícias das culinárias oriental e brasileira.

Já o WZ Hotel Jardins conta com quartos bem equipados, o 955 Restaurante e bar, além de cenários instagramáveis e uma icônica fachada colorida que se ilumina à noite. Tem localização privilegiada na Avenida Rebouças, a poucos metros da estação Oscar Freire do metrô (linha 4 -amarela), proporcionando fácil acesso às principais atrações da cidade.

O Summit Suítes Hotel Paulista, por sua vez, é uma escolha estratégica para quem busca modernidade e fácil acesso ao centro cultural da cidade. Com quartos bem equipados e um serviço atencioso, o hotel atende às necessidades de viajantes a negócios e turistas que desejam explorar a vibrante metrópole paulistana.

Por Cláudia Costa – revista Qual Viagem