7 semelhanças entre humanos e cachorros 

Desde os tempos mais antigos, os cachorros são considerados os melhores amigos do homem. Essa conexão não é apenas fruto da domesticação, mas também do vínculo profundo que se estabeleceu ao longo dos anos de convivência. Os cães evoluíram ao lado dos humanos, compartilhando rotinas, emoções e até mesmo padrões comportamentais.

Esse laço vai além do simples convívio: é um relacionamento baseado em afeto, lealdade e compreensão mútua. Além disso, uma das razões para essa relação tão próxima é o fato de que humanos e cachorros compartilham diversas semelhanças em aspectos emocionais, sociais e até cognitivos. Veja abaixo!

1. Sociabilidade

Tanto humanos quanto cachorros são seres altamente sociáveis que buscam a convivência e a interação com outros indivíduos. Desde a pré-história, os cães formavam matilhas para aumentar suas chances de sobrevivência, assim como os humanos viviam em grupos para garantir proteção e cooperação. Essa característica foi mantida ao longo da domesticação e reforçada pela convivência diária com seus tutores.

2. Comunicação por expressões faciais

Os cães desenvolveram a capacidade de usar expressões faciais para se comunicar, algo semelhante ao que acontece com os humanos. Eles podem, por exemplo, levantar as sobrancelhas para demonstrar surpresa, abaixar as orelhas para expressar medo ou desconforto e até abrir levemente a boca em um tipo de “sorriso” quando estão felizes.

No estudo “Human attention affects facial expressions in domestic dogs”, publicado no Scientific Reports, os cachorros produziram significativamente mais movimentos faciais quando o humano estava prestando atenção nele do que quando estavam sendo ignorados ou observando a comida.

3. Empatia e reconhecimento das emoções

Os cães são animais extremamente sensíveis às emoções humanas. Eles conseguem perceber quando seus tutores estão tristes, estressados ou felizes e podem reagir de diferentes formas, como se aproximar para oferecer conforto ou se afastar se perceberem irritação.

Isso foi comprovado pelo estudo “Dogs can infer implicit information from human emotional expressions”, publicado na revista científica Animal Cognition e desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Lincoln, no Reino Unido.

Conforme a pesquisa, os cães não apenas identificam emoções humanas por meio das expressões faciais, mas também associam essas informações às possíveis consequências e ajustam seu comportamento com base em uma previsão de nossos comportamentos.

4. Capacidade de aprendizado e adaptação

Assim como os humanos, os cães são capazes de aprender novos comportamentos, resolver problemas e se adaptar a diferentes situações. Eles assimilam comandos por meio da repetição e do reforço positivo, de maneira semelhante ao aprendizado humano. Além disso, observam e imitam comportamentos, um traço que também está presente nos humanos desde a infância.

Os cães também podem sentir ciúmes dos tutores (Imagem: Nina Buday | Shutterstock)

5. Expressão de ciúmes e apego emocional

Conforme o estudo “Jealousy in Dogs”, realizado por pesquisadores dos Estados Unidos e publicado no periódico PLOS One, os cães também podem sentir ciúmes. No experimento, os humanos precisavam brincar com três objetos diferentes na frente do seu animal de estimação, entre eles, um cão de brinquedo que latia e balançava a cauda.

Enquanto os tutores estavam brincando com os cachorros falsos, 78% dos cães empurraram ou tocaram o humano. 38% também tentaram se enfiar entre o humano e o brinquedo. Além disso, outros rosnaram para o brinquedo. Essa característica está ligada ao forte vínculo que os cães formam com seus tutores, demonstrando o quão profundo é o laço afetivo que eles desenvolvem.

6. Preferência por rotinas e previsibilidade

Assim como muitos humanos, os cães se sentem mais seguros quando seguem uma rotina estruturada. Eles gostam de saber quando vão comer, passear e dormir, pois a previsibilidade reduz a ansiedade e proporciona um ambiente mais tranquilo. Mudanças bruscas na rotina podem gerar estresse e até desencadear comportamentos indesejados, como destruição de objetos ou latidos excessivos.

7. Formação de laços afetivos duradouros

Cães e humanos compartilham a capacidade de criar vínculos emocionais profundos. Quando um cachorro é adotado, ele rapidamente estabelece uma conexão com seu tutor, demonstrando fidelidade e buscando sua companhia. Essa relação de apego se fortalece com o tempo e é comparável à conexão emocional entre pessoas próximas. Esses animais reconhecem seus tutores pelo cheiro, som da voz e aparência, demonstrando felicidade ao reencontrá-los mesmo após longos períodos de separação.