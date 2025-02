5 dicas para aproveitar o Carnaval sem descuidar da saúde

Com o Carnaval se aproximando, muitos brasileiros se preparam para os dias intensos de festas, blocos de rua e diversão. Mas o período requer atenção e preparo com a saúde para aguentar a folia, sem comprometer o bem-estar. Mariana Cristina Cabral Silva, coordenadora e professora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, alerta que os excessos comuns nesse período podem comprometer o bem-estar físico e mental.

“Embora o Carnaval seja uma época de diversão, algumas ações podem prejudicar o corpo e a mente. O consumo excessivo de álcool, a falta de sono e o ritmo frenético de festas e desfiles podem sobrecarregar o organismo, causando desidratação, aumento da pressão arterial e até distúrbios emocionais. Além disso, os músculos e as articulações podem ser afetados por atividades físicas intensas sem o devido descanso e preparação”, explica.

A seguir, a especialista elenca 5 dicas para quem quer aproveitar o Carnaval de forma saudável e com energia para todos os dias de folia. Confira!

1. Mantenha a hidratação

Para dias de Carnaval com saúde, a primeira recomendação da professora é manter o corpo hidratado. “A combinação de calor, esforço físico e consumo de bebidas alcoólicas pode levar à desidratação. É fundamental ingerir água regularmente durante os dias de folia, alternando com isotônicos ou água de coco para repor os sais minerais perdidos”, explica Mariana Cristina Cabral Silva.

2. Alimente-se corretamente

Outro ponto importante é a alimentação. Mariana Cristina Cabral Silva orienta que, antes de sair para os blocos, é essencial consumir refeições completas, com carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis, para garantir energia ao longo do dia. “Evitar longos períodos sem comer também é crucial. Levar lanches práticos, como frutas ou oleaginosas, ajuda a manter a disposição e prevenir indisposições”, recomenda.

3. Durma bem

O sono, frequentemente negligenciado durante o Carnaval, também merece atenção. “Embora a empolgação muitas vezes leve as pessoas a reduzirem as horas de descanso, é importante tentar equilibrar o ritmo para que o corpo se recupere. Dormir bem fortalece o sistema imunológico e evita cansaço excessivo nos dias seguintes”, destaca a professora.

O protetor solar é indispensável durante a folia (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

4. Proteção solar e cuidado com alimentos

Mariana Cristina Cabral Silva também reforça a importância de proteger a pele e os olhos contra o sol, usando protetor solar, óculos de sol e chapéus, e de adotar cuidados com a higiene, especialmente ao consumir alimentos de rua. “Prestar atenção à procedência dos alimentos e higienizar as mãos antes de comer são atitudes simples que previnem intoxicações alimentares, muito comuns nessa época, e as viroses”, afirma.

5. Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas

Para os foliões que pretendem consumir bebidas alcoólicas, a especialista recomenda moderação. “Evitar o consumo excessivo de álcool ajuda a manter a disposição, além de prevenir ressacas e complicações mais sérias. Alternar a ingestão de bebidas alcoólicas com água é uma boa estratégia para minimizar os efeitos no organismo”, sugere Mariana Cristina Cabral Silva.

Por fim, a professora destaca que se preparar para o Carnaval cuidando da saúde nos dias que antecedem a folia pode fazer toda a diferença. “Manter uma rotina de alimentação equilibrada, hidratação e atividades físicas antes do Carnaval ajuda o corpo a estar mais resistente e preparado para os dias de festa”, conclui a coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera.

Por Bianca Lodi Rieg