7 receitas saudáveis com feijão-branco

O feijão-branco é um ingrediente versátil e nutritivo que pode ser incorporado em diversas receitas para trazer sabor e benefícios à saúde. Rico em proteínas, fibras e minerais, ele é uma excelente escolha para quem busca refeições equilibradas e saudáveis. Além de suas qualidades nutricionais, sua textura suave e sabor delicado permitem combinações criativas que agradam ao paladar.

A seguir, confira 7 receitas que destacam o feijão-branco em pratos deliciosos e nutritivos!

Salada de feijão-branco

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1 xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em meia-lua

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e fatiada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, o tomate e a cebola-roxa e misture. Em outro recipiente, coloque o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e misture. Acrescente a salsinha e mexa novamente. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de feijão-branco

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 cenoura descascada e ralada

1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 ovo

Sal e cominho a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque o feijão-branco, a aveia, a cenoura, a cebola e o alho e processe até obter uma massa homogênea. Adicione o ovo e os temperos e processe novamente até misturar. Após, modele a massa no formato de hambúrgueres e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Homus de feijão-branco

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1 dente de alho descascado e picado

2 colheres de sopa de pasta de gergelim (tahine)

(tahine) 2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um processador, coloque o feijão-branco, o alho, a pasta de gergelim, o azeite de oliva, o suco de limão e o cominho e processe até obter uma pasta. Se necessário, adicione um pouco de água para evitar que o homus fique grosso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para um recipiente e decore com um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida.

Sopa de feijão-branco e espinafre (Imagem: MSPhotographic | Shutterstock)

Sopa de feijão-branco e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido

1 l de caldo de legumes

2 xícaras de chá de espinafre picado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o caldo de legumes e ferva. Coloque o feijão-branco e cozinhe por 10 minutos. Por último, coloque o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Feijão-branco ao curry

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido

1 colher de sopa de curry em pó

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 de xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o curry e cozinhe por 1 minuto, mexendo sempre. Junte o tomate e cozinhe até desmanchar. Adicione o feijão-branco e o leite de coco. Misture e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Feijão-branco com abóbora e frango

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido com o caldo

300 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 xícaras de chá de abóbora descascada e cortada em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cominho

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e doure. Junte o tomate, a páprica, o cominho e misture. Coloque a abóbora e cozinhe por 10 minutos. Por último, coloque o feijão-branco e cozinhe por 15 minutos. Tempere com sal e sirva em seguida.

Batata-doce recheada com feijão-branco

Ingredientes

2 batatas-doces

1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas-doce e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e o feijão-branco e tempere com cominho, pimenta-do-reino e sal. Cozinhe por 4 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e reserve. Retire as batatas-doces do forno, corte-as ao meio e retire um pouco da polpa com uma colher, criando espaço para o recheio. Recheie com a mistura de feijão-branco e decore com a salsinha. Sirva em seguida.