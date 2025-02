Uma alimentação equilibrada pode se encaixar na rotina sem exigir muito tempo na cozinha. Os sanduíches naturais são ótimos aliados para quem busca refeições rápidas, nutritivas e cheias de sabor. Com ingredientes frescos e combinações inteligentes, é possível se deliciar com opções que geram saciedade e ainda trazem variedade para o cardápio.

Veja, a seguir, 5 receitas de sanduíche natural para o lanche da tarde!

Sanduíche de abacate, queijo e ovo

Ingredientes

2 fatias de pão de forma integral

1/2 abacate fatiado

fatiado 2 ovos cozidos cortados em rodelas

2 fatias de queijo branco

2 folhas de alface

1 colher de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Espalhe o creme de ricota sobre uma das fatias de pão. Depois, coloque as folhas de alface sobre o creme. Adicione as fatias de abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, acrescente o queijo e finalize com as rodelas de ovo cozido. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão, pressione levemente e sirva.

Sanduíche de muçarela de búfala

Ingredientes

2 fatias de pão de forma integral

2 colheres de sopa de creme de ricota

3 rodelas de tomate

2 fatias de queijo muçarela de búfala

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal, folhas de manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Espalhe o creme de ricota sobre uma das fatias de pão. Coloque as fatias de tomate, a muçarela, o manjericão e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Depois, feche o sanduíche e sirva em seguida.

Sanduíche de frango com iogurte e cenoura

Ingredientes

2 fatias de pão de forma integral

1/2 xícara de chá de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de iogurte natural

1/2 cenoura ralada

1 colher de chá de mostarda dijon

Sal, folhas de alface e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte, a cenoura, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino até formar um recheio cremoso. Distribua sobre uma fatia de pão, adicione folhas de alface e feche com a outra fatia. Sirva em seguida.

Sanduíche colorido com tofu e vegetais (Imagem: Edvard Nalbantjan | Shutterstock)

Sanduíche colorido com tofu e vegetais

Ingredientes

Creme branco

1 xícara de chá de tofu macio

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de leite de amêndoas

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

Recheio

1/2 beterraba ralada

1/2 cenoura ralada

ralada 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

6 fatias de pão de forma

1 colher de sopa de mostarda dijon

Modo de preparo

No liquidificador ou processador, bata o tofu macio com o suco de limão, o leite de amêndoas, o azeite e o sal até obter uma textura bem cremosa e homogênea. Reserve na geladeira. Depois, tempere separadamente a beterraba, a cenoura e o espinafre com azeite, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por alguns minutos para intensificar o sabor.

Passe uma camada generosa do creme branco sobre uma fatia de pão. Faça camadas intercaladas com a beterraba, a cenoura e o espinafre, garantindo que fiquem bem distribuídas e visíveis. Passe um pouco de mostarda dijon antes de fechar com a outra fatia de pão. Pressione levemente e, após, é só servir.

Sanduíche de pasta de grão-de-bico com pepino

Ingredientes

2 fatias de pão de forma integral

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido, escorrido e amassado

cozido, escorrido e amassado 1 colher de sopa de tahine

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de azeite de oliva

1 pitada de sal

Pimenta-do-reino moída e rodelas finas de pepino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o grão-de-bico com o tahine, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta homogênea. Espalhe sobre uma fatia de pão, acrescente o pepino e feche com a outra fatia. Sirva em seguida.