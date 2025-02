7 tipos de alimentos que não podem faltar no prato do seu filho

Uma alimentação equilibrada na infância é essencial para o crescimento saudável, o desenvolvimento cognitivo e a prevenção de doenças crônicas ao longo da vida. Em fevereiro, mês marcado pela celebração do Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil, reforça-se a importância de oferecer às crianças uma dieta mais nutritiva, diminuindo o consumo de alimentos ultraprocessados.

“Há evidências de que hábitos alimentares saudáveis desde cedo podem reduzir o risco de doenças crônicas na vida adulta. Uma dieta balanceada previne a obesidade que, por sua vez, é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Uma nutrição adequada garante o crescimento saudável, o desenvolvimento cerebral e o fortalecimento da imunidade”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (FTOS – USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Alimentos para incluir na dieta das crianças

O nutrólogo lista os grupos alimentares que não podem faltar no prato infantil, respeitando cada fase de introdução de novos alimentos, de acordo com o crescimento da criança, e com atenção a algum tipo de alergia ou intolerância alimentar:

Frutas: banana, maçã, manga e abacate são fontes de vitaminas, minerais e fibras, essenciais para a digestão, o equilíbrio do sistema imunológico e a proteção contra doenças; Vegetais: cenoura, abóbora e brócolis são ricos em fibras, antioxidantes e vitaminas que auxiliam no crescimento e na proteção celular; Laticínios e derivados: leite, iogurte natural e queijos brancos fornecem cálcio e vitamina D, fundamentais para o desenvolvimento ósseo e a saúde dos dentes; Carboidratos complexos: arroz integral, batata-doce, aveia e quinoa fornecem energia de maneira equilibrada e sustentada, evitando picos de glicose no sangue; Proteínas magras: frango, peixe, ovos, feijão e lentilha são fontes de aminoácidos essenciais, importantes para o crescimento muscular, a produção de hormônios e a manutenção do sistema imunológico; Gorduras saudáveis: azeite de oliva, oleaginosas (nozes e castanhas) e abacate contribuem para o desenvolvimento cerebral e a absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K);

Envolver as crianças na escolha dos ingredientes e no preparo desperta a curiosidade e o interesse delas (Imagem: Art_Photo | Shutterstock)

Como incentivar uma alimentação mais saudável?

É comum que as famílias enfrentem desafios ao introduzir alimentos saudáveis no dia a dia das crianças. Para facilitar esse processo, algumas estratégias podem ser eficazes:

Seja o exemplo: as crianças aprendem observando os adultos. Quando os pais mantêm uma alimentação equilibrada e variada, elas tendem a seguir o mesmo comportamento;

as crianças aprendem observando os adultos. Quando os pais mantêm uma alimentação equilibrada e variada, elas tendem a seguir o mesmo comportamento; Cozinhe com as crianças: sempre que possível, envolva os filhos na escolha dos ingredientes e no preparo dos pratos, pois isso desperta a curiosidade e o interesse pelos alimentos naturais;

sempre que possível, envolva os filhos na escolha dos ingredientes e no preparo dos pratos, pois isso desperta a curiosidade e o interesse pelos alimentos naturais; Evite impor alimentos: a relação da criança com a comida deve ser leve e positiva, portanto, não se deve forçar a ingestão de determinados alimentos. O melhor é oferecer de forma gradual, variando a apresentação e combinando sabores para tornar a experiência mais prazerosa.

Por Andréa Simões