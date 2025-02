BBB 25: 7 curiosidades sobre o novo líder João Gabriel

João Gabriel se tornou o primeiro líder do BBB 25 após a separação das duplas e a dinâmica que marcou o retorno de Gracyanne Barbosa à casa. A prova dessa semana envolvia o arremesso de sanduíches em caixas com diferentes pontuações, e no desempate João Gabriel levou a melhor.

Como recompensa, além da imunidade, o brother recebeu R$ 10 mil e será o primeiro a ter uma festa do líder nesta edição. Para ficar com ele no VIP, escolheu João Pedro, Maike, Gabriel e Delma, além de Gracyanne, que garantiu sua vaga por meio do Quarto Secreto.

Veja 7 curiosidades para conhecer mais sobre João Gabriel!

1. Família de gêmeos

Além de seu irmão gêmeo, João Pedro, que está com ele no reality show, João Gabriel tem dois irmãos caçulas, Lucas Rafael e Miguel Felipe, que têm 6 anos e também são gêmeos. A família tem um forte histórico de gestações gemelares, incluindo as irmãs Talita e Rayana. A proximidade entre os irmãos é evidente, e João Gabriel destaca frequentemente a importância da família em sua vida, reforçando que seus relacionamentos familiares são sua maior base dentro e fora do BBB 25.

2. Paixão por rodeios

Desde os 15 anos, João Gabriel trabalha como salva-vidas de rodeios, jogando-se na frente dos bois para proteger os peões. Ele começou a treinar escondido do pai, demonstrando sua determinação desde jovem. “É doideira, tem que ser doido. E ligeiro!”, brincou o brother em entrevista ao Gshow.

3. Ganhou um reality show virtual

Aos 18 anos, João Gabriel participou de um reality show virtual promovido pelo influenciador sertanejo Jacques Vanier. Mesmo sem muita prática com o celular, ele gravou vídeos de humor e venceu o concurso, ganhando uma viagem para a Festa do Peão de Barretos. Essa experiência o introduziu ao universo dos influenciadores digitais e após a competição, ele passou a viver e trabalhar em uma propriedade de Jacques, onde conheceu artistas como Ana Castela.

João Gabriel tem tatuagens no braço esquerdo para se diferenciar do irmão João Pedro (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Tatuagem identificadora

Para se diferenciar do irmão gêmeo, João Gabriel optou por tatuar o braço esquerdo, enquanto João Pedro fez suas tatuagens no braço direito. Essa escolha facilita a identificação, especialmente em situações em que estão juntos.

5. Planos com o prêmio do BBB 25

João Gabriel já tem um plano bem definido caso vença o BBB 25. Ele pretende dividir a fortuna com sua família e ajudar a proporcionar uma vida mais confortável para todos. Entre os seus planos, estão dar um salão de beleza para a tia, uma casa para a mãe e um carro para o pai, visando melhorar a qualidade de vida de quem sempre esteve ao seu lado.

6. Personalidade protetora

João Gabriel se descreve como uma pessoa extrovertida, humilde e extremamente competitiva. Ele também se considera o mais esquentado dos dois irmãos, especialmente quando alguém mexe com João Pedro. Nesses momentos, não hesita em tomar partido e defender o irmão com intensidade.

7. Vida amorosa

João Gabriel teve um namoro sério por 4 anos, e afirmou que está solteiro, mas contou ao Gshow que fez um acordo com uma mulher fora da casa. “Vou respeitar ela aqui dentro. Não sei se terei coragem de me envolver com outra pessoa, mas prometi a ela que seremos fiéis e leais, que estamos juntos”, disse.