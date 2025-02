A natureza sempre foi uma grande aliada da saúde humana, e a erva-baleeira (Varronia curassavica DC.), também chamada de Cordia verbenacea, catinga-de-barão, caramona e mijo-de-grilo, é um excelente exemplo disso. Comum em ambientes de restinga ao longo do litoral de Santa Catarina, essa planta é facilmente identificada por seu intenso aroma, lembrando tempero ou caldo de carne.

Suas flores brancas e pequenos frutos vermelhos chamam a atenção, mas seu verdadeiro destaque está em suas propriedades terapêuticas. A seguir, confira 5 benefícios da erva-baleeira para a saúde e como usá-la!

1. Apresenta ação anti-inflamatória

Os primeiros estudos sobre os efeitos anti-inflamatórios da erva-baleeira demonstraram sua eficácia tanto em aplicações tópicas quanto orais. Em um experimento publicado no Journal of Ethnopharmacology , chamado “Pharmacological assay of Cordia verbenacea III: Oral and topical anti-inflammatory activity and gastrotoxicity of a crude leaf extract“, pesquisadores avaliaram o extrato bruto das folhas da planta para tratar inflamações em modelos experimentais.

O extrato da erva-baleeira foi administrado oralmente e topicamente em modelos de inflamação induzida em ratos. Os resultados mostraram uma redução significativa da inflamação, comparável à de anti-inflamatórios convencionais. Ainda, em doses anti-inflamatórias, o extrato mostrou um importante efeito protetor na mucosa gástrica, reduzindo significativamente o número de lesões gástricas.

Como este estudo foi realizado em animais, mais pesquisas são importantes para confirmar a eficácia a longo prazo.

2. Alivia a dor

A erva-baleeira também apresenta efeitos analgésicos. No estudo “Pharmacological assay of Cordia verbenacea V: oral and topical anti-inflammatory activity, analgesic effect and fetus toxicity of a crude leaf extract“, publicado na revista Phytomedicine, os pesquisadores identificaram que o extrato da planta reduziu significativamente a percepção da dor em modelos experimentais, demonstrando potencial como um tratamento natural para dores musculares e articulares. Esta pesquisa foi realizada em animais, sendo necessários ensaios clínicos para avaliar a segurança e eficácia em humanos.

3. Efeito anti-alérgico

As reações alérgicas ocorrem quando o sistema imunológico responde de forma exagerada a substâncias comuns, liberando histamina, que causa sintomas como coceira, inchaço e inflamação. A erva-baleeira pode ter um efeito positivo nesse sentido. O estudo “Cordia verbenacea and secretion of mast cells in different animal species“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, investigou o efeito do extrato etanólico das folhas da planta na secreção de histamina.

Os experimentos foram conduzidos in vitro utilizando células do sistema imunológico, extraídas de três espécies diferentes: ratos, porquinhos-da-índia e hamsters. Os resultados indicaram que o extrato da erva-baleeira reduziu significativamente a liberação de histamina dessas espécies, sugerindo que a planta pode ter um efeito anti-alérgico ao diminuir a resposta inflamatória causada por alergias.

No entanto, como o estudo foi realizado em células animais, mais pesquisas em humanos são necessárias para determinar a dosagem e a segurança do uso.

O chá da erva-baleeira pode auxiliar no alívio de processos inflamatórios (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Ajuda na proteção contra úlceras gástricas

Outro benefício interessante da erva-baleeira é sua ação protetora contra úlceras gástricas. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology, intitulado “Evaluation of the antiulcerogenic and analgesic activities of Cordia verbenacea DC. (Boraginaceae)“, analisou a capacidade do extrato etanólico da planta de proteger o estômago contra lesões.

Após a análise histológica do tecido gástrico, observou-se que o tratamento reduziu significativamente o dano ao estômago. Esse efeito pode ser atribuído à presença de compostos antioxidantes e anti-inflamatórios na planta. Como os testes foram feitos em animais, ensaios clínicos são necessários para confirmar os benefícios a longo prazo em humanos.

5. Ação contra parasitas

O combate a parasitas é, certamente, um desafio global. Por sua vez, pesquisas apontam que a erva-baleeira pode ser um agente natural promissor contra algumas doenças parasitárias. Por exemplo, o estudo “Cytotoxicity of Essential Oil Cordia verbenaceae against Leishmania brasiliensis and Trypanosoma cruzi” testou a atividade do óleo essencial da planta contra os parasitas Trypanosoma cruzi (causador da Doença de Chagas) e Leishmania brasiliensis (responsável pela leishmaniose), revelando que o extrato foi letal para esses parasitas em concentrações inferiores a 62,5 µg/mL. Os testes foram realizados em culturas de células, e estudos clínicos são essenciais para confirmar o efeito em humanos.

Como usar a erva-baleeira?

A erva-baleeira pode ser utilizada de diversas formas, principalmente devido às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Uma das maneiras mais comuns de consumo é por meio do chá, feito a partir das folhas secas ou frescas da planta, que pode auxiliar no alívio de dores musculares e articulares.

Além disso, a erva-baleeira pode ser utilizada na forma de extrato ou óleo essencial, aplicado diretamente na pele para tratar inflamações, contusões e dores reumáticas. Em algumas regiões, suas folhas também são usadas como tempero em receitas, adicionando um leve sabor herbal aos pratos.

Cuidados importantes

Apesar dos benefícios da erva-baleeira, é importante ressaltar que seu uso não deve substituir tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Embora suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas possam auxiliar no alívio de dores e inflamações, seu efeito pode não ser suficiente para tratar condições mais graves ou crônicas.

Além disso, cada organismo reage de forma diferente às plantas medicinais, e seu uso inadequado pode causar efeitos adversos ou interações com medicamentos. Por isso, antes de incluir a erva-baleeira na rotina, é essencial buscar orientação médica para garantir um uso seguro e eficaz.