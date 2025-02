5 benefícios de jogos e brincadeiras para o aprendizado infantil

Com a crescente demanda por métodos de ensino mais envolventes e eficazes, a utilização de jogos e brincadeiras tem ganhado destaque como uma ferramenta poderosa para o aprendizado infantil. Essas atividades não apenas tornam o processo de ensino mais dinâmico e interativo, mas também estimulam o desenvolvimento das crianças. Abaixo, confira alguns benefícios!

1. Aprendizado mais lúdico

Mirthis Czubka de Abreu, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, explica que, além de proporcionarem momentos de diversão, os jogos e as brincadeiras são essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, tornando o processo de aprendizagem mais natural e prazeroso.

“A aprendizagem lúdica, que envolve jogos e atividades recreativas, contribui significativamente para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como a memória, a atenção e a resolução de problemas. Além disso, ajuda a criança a aprender de forma mais eficaz, pois está diretamente associada a atividades que elas gostam e se envolvem com entusiasmo”, explica.

2. Aprendizado de novos conceitos

Segundo Mirthis Czubka de Abreu, ao brincar, a criança ativa diversas áreas do cérebro, o que favorece o aprendizado de novos conceitos. “Quando brincamos, seja com jogos de tabuleiro, atividades físicas ou brincadeiras de faz de conta, as crianças têm a oportunidade de explorar diferentes cenários, situações e desafios, estimulando a criatividade e a capacidade de tomar decisões”, afirma.

Atividades em grupo ajudam a ensinar as crianças a trabalharem em equipe (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais

Jogos e brincadeiras colaboram para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. “Atividades em grupo, como jogos coletivos, ensinam a criança a trabalhar em equipe, respeitar regras e a lidar com vitórias e derrotas de maneira equilibrada. Esses aprendizados são essenciais para o desenvolvimento de um comportamento social saudável”, aponta a professora.

4. Mantém as crianças motivadas

Mirthis Czubka de Abreu também ressalta que, ao tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo, as brincadeiras ajudam a manter as crianças mais motivadas. “Quando o processo de aprendizagem é divertido, a criança fica mais engajada e interessada no que está aprendendo, o que reflete diretamente na retenção do conteúdo. Isso é especialmente importante na educação infantil, em que a motivação é um dos principais motores para a aprendizagem efetiva”, destaca.

5. Complementam o aprendizado

A utilização de tecnologias também tem se mostrado uma aliada importante nesse processo. Jogos digitais educativos, por exemplo, podem ser usados para reforçar conceitos de maneira divertida e interativa. “As ferramentas digitais, quando bem utilizadas, complementam o aprendizado e oferecem novas formas de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico das crianças. No entanto, é fundamental equilibrar o uso dessas ferramentas com brincadeiras físicas e interações sociais”, orienta a especialista.

Incentive as brincadeiras

Por fim, Mirthis Czubka de Abreu enfatiza que pais e educadores devem incentivar as brincadeiras como parte integral do processo educativo. “Criar um ambiente que valorize o brincar é fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Por meio de jogos e brincadeiras, é possível transformar o aprendizado em uma experiência prazerosa e enriquecedora, preparando as crianças para os desafios da vida cotidiana”, conclui.

Por Bianca Lodi Rieg