Um jantar romântico é uma oportunidade perfeita para surpreender alguém com uma experiência única e envolvente no Valentine’s Day. A escolha dos pratos deve ir além do sabor, criando um ambiente acolhedor e especial. Ingredientes certos, texturas delicadas e uma apresentação impecável fazem toda a diferença, transformando a refeição em um momento incrível.

Abaixo, confira 4 receitas especiais para um jantar romântico!

Conchiglione recheado com ricota e espinafre

Ingredientes

Massa

200 g de conchiglione

Água

Azeite e sal a gosto

Recheio

200 g de ricota fresca

1 maço de espinafre picado

picado 1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de creme de leite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Molho

400 g de tomate picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de açúcar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manjericão para finalizar

Modo de preparo

Massa

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o conchiglione até ficar al dente. Escorra e regue com um fio de azeite para não grudar. Reserve.

Recheio

Aqueça a frigideira com um fio de azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Misture com a ricota, o creme de leite e o queijo parmesão. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.

Molho

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e açúcar. Deixe cozinhar em fogo baixo por 10 minutos, com a panela tampada e mexendo às vezes. Reserve.

Montagem

Recheie os conchigliones com a mistura de ricota e espinafre. Disponha sobre o molho na panela. Cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

Risoto de cogumelo e trufa

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

200 g de cogumelo Paris fatiado

Paris fatiado 1/3 de xícara chá de queijo parmesão ralado

Lascas de trufas negras, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de azeite trufado

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira em fogo médio com 1 colher de sopa de manteiga e o azeite. Adicione os cogumelos fatiados e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Reserve. Em uma panela, aqueça o restante da manteiga em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Adicione o arroz arbóreo e refogue por 1 a 2 minutos, até os grãos ficarem levemente separados. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar.

Adicione o caldo de legumes gradualmente, sempre mexendo, esperando que o líquido evapore antes de colocar mais. Continue esse processo por cerca de 15 a 18 minutos, até o arroz ficar al dente e cremoso. Quando o arroz estiver quase pronto, adicione os cogumelos refogados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e misture o queijo parmesão ralado. Regue com azeite trufado e adicione as lascas de trufa por cima. Sirva em seguida.

Medalhão de filé mignon com bacon (Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock)

Medalhão de filé mignon com bacon

Ingredientes

2 medalhões de filé mignon bovino

bovino 2 fatias de bacon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1 ramo de tomilho

Palitos de dente ou barbante culinário

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino. Enrole cada medalhão com uma fatia de bacon e prenda com palitos de dente ou amarre com barbante culinário. Aqueça uma frigideira grossa ou grelha em fogo médio-alto. Adicione o azeite e a manteiga e espere aquecer bem. Coloque os medalhões na frigideira e grelhe cada lado por aproximadamente 3 a 4 minutos, sem mexer, para formar uma crosta dourada. Segure os medalhões com uma pinça e doure as laterais até ficarem crocantes. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.

Carpaccio de salmão com molho cítrico

Ingredientes

200 g de salmão

Suco de 1 laranja

Suco de 1/2 limão-siciliano

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mostarda dijon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de mel

Raspas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Com uma faca bem afiada, corte o salmão em fatias finas. Para facilitar, deixe o peixe no congelador por 20 minutos antes de cortar. Arrume as fatias de salmão em um prato grande, formando uma camada uniforme. Em um recipiente, misture o suco de laranja, o suco de limão-siciliano, o azeite, a mostarda, o sal, a pimenta-do-reino e o mel. Bata bem até formar um molho homogêneo. Regue o salmão com o molho cítrico, garantindo que todas as fatias fiquem bem cobertas. Decore com raspas de limão-siciliano. Sirva em seguida.