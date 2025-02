Veja como usar o blush cintilante na maquiagem

Nos últimos tempos, o blush cintilante se tornou um dos queridinhos na maquiagem, muito em função do brilho e da luminosidade natural que elevam qualquer look. O que antes era considerado um produto voltado para um visual mais sofisticado, hoje se tornou um item essencial para quem busca um glow sutil, mas marcante.

Não é uma tendência nova, mas tem ganhado força graças à busca por maquiagens mais leves, naturais e, ao mesmo tempo, sofisticadas. Autêntico e muito prático, o produto caiu no gosto de consumidoras e influenciadoras rapidamente.

“O blush cintilante traz o melhor dos dois mundos: a cor vibrante do blush tradicional, com o toque de luz que lembra a pele iluminada de dentro para fora. Ele se encaixa perfeitamente em qualquer rotina de beleza moderna, em que o foco é um look fresco e iluminado, sem abrir mão da elegância”, explica Mariane Santana, maquiadora e P&D da Fenzza.

Mais naturalidade na maquiagem

Além de ser uma tendência, o blush cintilante também reflete uma mudança no comportamento das consumidoras de maquiagem. O brilho saudável e o acabamento luminoso se afastam do acabamento opaco, muito usado em outras épocas, e abraçam a naturalidade e a autenticidade do brilho. “Hoje, a maquiagem é sobre destacar o que há de mais bonito na pele, sem esconder ou sobrecarregar”, afirma Mariane Santana.

O mercado acompanha as tendências e aponta quais delas têm potencial para se firmarem como clássicos, e a prova do sucesso deste tipo de blush é a facilidade de encontrar versões diversas. “Para quem quer experimentar diferentes tonalidades e intensidades de brilho, sugiro conhecer as paletas Party Glam e Céu Aberto, da Fenzza, porque oferecem variados tons de blush e opções de brilho que permitem criar intensidades, construindo o look camada a camada”, aconselha a maquiadora.

O grande atrativo do blush cintilante é a sua versatilidade para criar visuais (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

Versatilidade em um produto

A inspiração para quem busca versões cintilantes de blush vem do tapete vermelho das grandes premiações, em que celebridades desfilam peles luminosas e perfeitamente coradas. No entanto, poucas pessoas podem dispor de um maquiador profissional o tempo todo.

“O grande atrativo do blush cintilante é sua versatilidade. Para um visual mais natural, basta aplicar uma camada fina nas maçãs do rosto, com o toque de um iluminador em pontos estratégicos; para quem busca algo mais glamouroso, a aplicação mais intensa cria um efeito de luz, proporcionando um visual radiante. E qualquer pessoa consegue esse efeito, sem dificuldade”, analisa Mariane Santana.

Em texturas cremosas ou em pó, ele pode ser aplicado de forma sutil ou mais intensa, dependendo do efeito desejado. “Dá para criar um autêntico efeito ‘sun kissed‘ com blushes cintilantes e algumas batidinhas de pincel com iluminadores. A pele ficará com aquele brilho e cor especial de quem passou o dia na praia!”, ensina a profissional.

Maquiagem é liberdade

Mariane Santana acredita que a democratização da maquiagem permitiu que produtos que antes eram designados somente para áreas específicas pudessem migrar para outras partes do rosto. Com o blush não seria diferente, especialmente a versão cintilante, que pode ser usada como sombra. “Maquiagem é liberdade! Testar, experimentar, criar, ousar, tudo isso faz parte do universo da beleza”, finaliza a maquiadora.

Por Denyze Moreira