4 receitas surpreendentes de salada de frutas para o verão

O verão pede frescor, leveza e muito sabor! E nada melhor do que uma salada de frutas para espantar o calor e garantir uma dose extra de energia. Para inovar nas combinações, ingredientes como nozes e iogurte adicionam novas texturas e um toque de cremosidade aos pratos. Para quem aprecia sabores mais ácidos, as frutas cítricas são a escolha perfeita. Abaixo, confira como preparar receitas surpreendentes de saladas de frutas!

Salada de frutas com nozes e iogurte

Ingredientes

1 banana descascada e fatiada

descascada e fatiada 1 kiwi descascado e fatiado

5 morangos fatiados

1/2 xícara de chá de uvas verdes sem sementes e cortadas ao meio

1/2 xícara de chá de gomos de laranja

1/4 de xícara de chá de semente de romã

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

170 g de iogurte natural

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque banana, o kiwi, os morangos, as uvas, os gomos de laranja e a romã e misture. Acrescente o iogurte natural e mexa delicadamente. Finalize com as nozes picadas e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Salada de frutas tropical

Ingredientes

2 bananas-nanicas descascadas e cortadas em fatias

1 manga cortada em cubos

1 mamão papaia sem sementes e cortado em cubos

sem sementes e cortado em cubos 2 kiwis descascados e picados

Suco de 1/2 laranja

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas, regue com o suco de laranja e misture delicadamente. Adicione o leite condensado e o creme de leite e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de frutas com tamarilho e mirtilo (Imagem: anna.argentuma | Shutterstock)

Salada de frutas com tamarilho e mirtilo

Ingredientes

1 banana descascada e fatiada

1/2 manga cortada em cubos

1 tamarilho descascado e fatiado

1/2 xícara de chá de gomos de laranja

1/4 de xícara de chá de mirtilo desidratado

desidratado 2 colheres de sopa de coco ralado

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, a manga, o tamarilho, os gomos de laranja e os mirtilos e misture delicadamente. Polvilhe com o coco ralado e misture delicadamente. Finalize decorando com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Salada de frutas cítricas

Ingredientes

Gomos de 2 laranjas

Gomos de 2 tangerinas

1 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 10 morangos fatiados

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas e regue com o suco de limão. Adicione as folhas de hortelã e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.