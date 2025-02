5 orações para o Dia de Santa Escolástica

Em 10 de fevereiro é celebrado entre os fiéis da Igreja Católica o ‘Dia da Santa Escolástica’, virgem irmã gêmea de São Bento. Conhecida por sua dedicação à vida religiosa e profunda espiritualidade, ela é padroeira das monjas, das crianças que sofrem com convulsões e das cidades de Le Mans, na França, e Alcolea de Calatrava, na Espanha.

Segundo a tradição, Escolástica desempenhou um papel fundamental na história do monasticismo cristão, especialmente na fundação da vida monástica feminina, ajudando diversas mulheres, incluindo a si, a se converterem. Sua trajetória foi marcada por uma profunda busca pela santidade e entrega total à vontade de Deus, o que faz dela inspiração entre os devotos até hoje.

Origem e vocação de Santa Escolástica

Escolástica e Bento nasceram na cidade de Nórcia, na Itália, por volta de 480. Filhos de uma família rica e nobre, eles cresceram sem mãe, pois a perderam no parto. No entanto, mesmo diante da ausência da matriarca, receberam uma educação primorosa quanto à fé cristã, tanto que Escolástica, ainda jovem, decidiu se consagrar totalmente a Deus, tornando-se monja.

Apesar do seu voto de castidade, a história conta que ela ainda não tinha certeza sobre como deveria seguir o chamado para servir ao Senhor. Mas a dúvida durou pouco, pois logo Bento fundou a Ordem Beneditina e o primeiro mosteiro Cristão, inspirando a irmã a direcionar toda a sua vocação para um bem maior: a criação do ramo feminino da Ordem dos Beneditina.

Orações à Santa Escolástica clamam por sua intercessão e sabedoria (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock)

Orações para Santa Escolástica

A seguir, confira 5 orações para homenagear e clamar por Santa Escolástica:

1. Oração à Santa Escolástica

Santa Escolástica, pelo mistério da comunhão dos santos, ouso lhe pedir a graça de silenciar e não procurar conversas que não me levem para as ‘coisas do Alto’. Peço-te a graça de, no ambiente onde eu vivo e trabalho, ser um instrumento da paz, como também amar os meus irmãos como você amou São Bento, seu irmão gêmeo. Amém.

2. Oração pela intercessão de Santa Escolástica

Ó Deus, que prometestes habitar nos corações puros, dai-nos, pela intercessão de Santa Escolástica, viver de tal modo, que possais fazer em nós a Vossa morada. Por Cristo nosso Senhor. Amém!

3. Oração para ter sabedoria

Ó Deus, Pai de misericórdia, Santa Escolástica mostrou que nossa missão é servir, é carregar os fardos uns dos outros, é promover a harmonia e a paz entre todos os homens. Dá-nos compreender em profundidade esses teus desígnios, para que nos aproximemos de Ti, para que Te reconheçamos nos irmãos e para que Te louvemos e bendigamos sem cessar. Amém.

4. Oração para fortalecer a vida em oração

Ó Santa Escolástica, fiel serva do Senhor e modelo de devoção, a vós elevamos nossas preces com profundo respeito e fé. Vossa vida, dedicada à oração e à meditação, é um exemplo de como a união com Deus pode transformar os corações e as vidas.

Santa Escolástica, que fundastes o ramo feminino da Ordem Beneditina, guiai-nos na busca por uma vida de oração e contemplação. Intercedei por nós, para que possamos encontrar a paz interior e a serenidade em meio às provações da vida. Que vossa presença espiritual nos conduza a uma união mais profunda com o Criador.

Protetora das almas devotas, vós que com vossa oração fervorosa trouxestes a tempestade que impediu a partida de vosso irmão São Bento, ensinai-nos a confiar no poder da oração. Que possamos, inspirados por vosso exemplo, cultivar uma vida de oração intensa e constante, buscando sempre a presença divina.

Santa Escolástica, intercessora poderosa, rogai por nós para que possamos seguir vossos passos na prática da caridade e no serviço ao próximo. Que vossa vida dedicada ao amor e à devoção nos inspire a ser verdadeiros discípulos de Cristo, vivendo com humildade e fé.

Ó gloriosa Santa Escolástica, peça ao Senhor que nos conceda a graça de uma vida espiritual rica e frutífera. Que vossa intercessão nos ajude a enfrentar as adversidades com coragem e a encontrar a paz em Deus. Com fé e devoção, oferecemos esta oração, certos de que vossa intercessão nos trará bênçãos e renovação espiritual. Amém.

5. Oração para libertação

Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, nos cumulastes da dignidade dos filhos de Deus. Jesus nos mostrou que as leis devem estar a serviço do homem, não o homem a serviço das leis. É amor e misericórdia que pedis e não o sacrifício. Por isso nós vos pedimos por intercessão de Santa Escolástica: saibamos nos opor às leis injustas e opressoras, feitas para salvar interesses pessoais e de grupos.

Ajudai-nos, Senhor, a compreender o amor verdadeiro, aquele amor que está acima da justiça dos fariseus. Deus, nosso Pai, vosso Filho Jesus não se deixou escravizar pela lei; fez do amor a Deus e ao próximo o maior mandamento. Libertai-nos dos formalismos, dos medos e legalismos que nos impedem de amar verdadeiramente. Amém.