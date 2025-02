5 tendências da arquitetura de interiores em 2025

O início do ano oferece uma oportunidade para refletir sobre as tendências e referências que marcarão a arquitetura de interiores nos próximos meses. Essa avaliação não está necessariamente ligada às novidades ou modismos, mas à criação de ambientes que atendam às necessidades e desejos dos moradores.

Para a arquiteta Cristiane Schiavoni, 2025 será marcado por uma continuidade de muitos atributos presentes no ano interior. “Mais do que uma cor ou um determinado material, considero que seguirá em alta a expressão dos sonhos que cada um almeja para suas casas”, analisa ela, listando questões sobre a impressão da personalidade e o anseio que temos de nos sentirmos verdadeiramente acolhidos. “Assim, nossas escolhas do projeto derivam dessas prioridades”, complementa.

Segundo a arquiteta Rosangela Pena, à frente de seu escritório homônimo, este ano seguirá com uma busca incessante por soluções que promovam o equilíbrio entre estética, funcionalidade e sustentabilidade. “A tecnologia, com casas inteligentes e automatizadas, vem se tornando cada vez mais acessível e estará muito mais presente nos projetos realizados neste ano”, avalia.

Abaixo, confira outras tendências da arquitetura de interiores em 2025!

1. Peças com design demarcado e cheio de personalidade

Seguindo a predisposição de evidenciar o modo de vida dos moradores por meio do décor de interiores, os objetos com designers distintos voltam a ser um dos destaques. “Vejo um movimento em direção às peças marcantes para marcar a personalidade de forma mais assertiva”, observa Cristiane Schiavoni sobre a relevância desses itens e a assinatura de quem as produz.

2. Mix entre minimalismo e maximalismo

O que estará mais em voga em 2025: minimalismo ou maximalismo? Rosangela Pena observa que a união entre os estilos será o caminho. “A fusão entre os dois estilos seguirá em alta, pois atende as necessidades de funcionalidade e organização, enquanto também se traduz na individualidade e expressividade”, pontua.

O cuidado com a iluminação ajudar a tornar os ambientes mais acolhedores (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga)

3. Iluminação como ponto para criação de ambientes aconchegantes

Segundo Cristiane Schiavoni, o uso da iluminação indireta, por meio de fitas de LED, seguirá presente nos projetos residenciais. “Acredito que a iluminação está se consolidando como um recurso fundamental para a concepção de ambientes acolhedores”, analisa.

4. Tecnologia integrada com o lar

Ano após ano, a automatização do lar vem se firmando como uma realidade por meio de atividades como a inserção de assistentes para o acionamento de cortinas, sistemas de som e eletrodoméstico, entre outros. Em 2025 não será diferente, como prevê Rosangela Pena: “A inteligência artificial torna as casas muito mais atrativas, eficientes e seguras”.

5. Elementos naturais como protagonistas

Mesmo com o avanço da tecnologia, as duas profissionais são categóricas ao afirmar a importância de contar com elementos naturais em prol do bem-estar. “É como um contraponto entre as duas partes”, exemplifica Cristiane Schiavoni.

Ambas afirmam que as inovações tecnológicas têm muito a contribuir na produção sustentável e com energia limpa. Por meio do reuso e do reaproveitamento por meio da reciclagem, o mercado deve contribuir com a oferta de itens sintéticos que simulam a textura e as cores dos materiais naturais.

Por Lucas Janini