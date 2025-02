7 dicas para aprender inglês antes de viajar para o exterior

Viajar sem depender de mímicas ou tradutores é o sonho de muitos brasileiros – e o aprendizado de idiomas está se tornando uma prioridade para quem quer explorar o mundo com mais liberdade. Uma pesquisa da Opinion Box, encomendada pela Fluency Academy, plataforma de idiomas, revelou que 64% dos brasileiros que desejam aprender um idioma têm como principal motivação a comunicação em viagens internacionais. O dado mostra que, cada vez mais, dominar outra língua é visto como um passaporte para experiências mais autênticas e inesquecíveis.

“Aprender inglês com foco em viagens é sobre praticar o que realmente importa. Ferramentas como filmes e músicas aproximam o estudante do idioma real, tornando o aprendizado mais funcional e agradável. O importante é começar agora e transformar essa meta em algo acessível e prático”, destaca Vania Medrazzi, head de produtos pedagógicos da Fluency Academy.

Para quem tem um intercâmbio nos planos ou quer viajar com mais segurança no idioma, Vania Medrazzi lista 7 dicas para começar a aprender inglês antes de embarcar. Confira!

1. Estabeleça metas práticas

Antes de começar a estudar, é essencial saber onde você quer chegar. Precisa se virar no aeroporto, fazer compras ou bater papo com os colegas de intercâmbio? Defina metas específicas como aprender 10 expressões para viajar ou treinar diálogos no check-in do hotel, dessa forma fica mais fácil medir seu progresso e manter a motivação durante a jornada de aprendizado.

2. Escute inglês todos os dias e pratique a escuta ativa

A exposição constante ao inglês faz toda a diferença, e uma das melhores formas de fazer isso é consumir conteúdos no idioma original. Ouvir podcasts, músicas e vídeos pode acelerar o aprendizado. Ao ouvir, preste atenção nas palavras repetidas, na entonação e no contexto, isso ajuda a melhorar sua compreensão auditiva e a reconhecer diferentes sotaques e expressões que são usados em situações reais.

3. Acompanhe influenciadores que falam sobre aprendizado de inglês

Estudar com quem entende do assunto é uma forma de se manter motivado e atualizado sobre dicas práticas. Influenciadores parceiros da Fluency, como a Teacher Paula Gabriela e o professor americano Gavin Roy compartilham nas redes sociais conteúdos educativos, como desafios de pronúncia, análises de músicas e vídeos com diálogos que simulam situações reais, mostrando como usar o idioma de maneira descontraída no dia a dia.

A leitura ajuda a compreender as estruturas gramaticais e a melhorar a escrita (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Invista em leitura diversificada

A leitura é uma das ferramentas mais eficientes para aprender inglês, porque ajuda a compreender melhor as estruturas gramaticais e melhorar a escrita. Além disso, acompanhar conteúdos em inglês, como notícias, permite que você pratique de maneira dinâmica e adaptada ao seu nível.

5. Assista a filmes e séries com legendas em inglês para ampliar o vocabulário

Incorporar filmes e séries ao aprendizado é uma maneira poderosa de melhorar seu vocabulário e treinar a compreensão auditiva. A dica é começar com obras que você já conhece e assistir com legendas em inglês. Assim, você conecta as palavras à sua pronúncia e aprende expressões no contexto em que são usadas. Pausar cenas e repetir frases em voz alta ajuda a fixar melhor as estruturas do idioma.

6. Treine diálogos reais com temas do cotidiano

Para quem deseja viajar e se comunicar com confiança, treinar frases úteis, aprender a construir diálogos para situações comuns, como pedir informações, fazer compras ou se apresentar a outras pessoas é essencial. Simular conversas sozinho ou com a ajuda de amigos ajuda a internalizar as estruturas do idioma e ganhar mais segurança.

7. Aprenda com os erros e não tenha medo de praticar

Errar faz parte do processo de aprendizado, e o importante é não se deixar desanimar. A prática constante leva à fluência, e cada tentativa é uma oportunidade de melhorar. Aproveite todas as ferramentas disponíveis – cursos, blogs e redes sociais – para criar um ambiente imersivo e tornar o aprendizado mais natural e eficaz.

“Viajar com confiança no idioma transforma qualquer experiência. Ter o essencial para se comunicar permite aproveitar mais as situações do dia a dia e criar conexões verdadeiras com outras pessoas. Começar com passos simples, como treinar frases comuns ou assistir a conteúdos em inglês, é um ótimo ponto de partida para quem está se preparando para um intercâmbio”, afirma Vania Medrazzi.

Por Janaina Biyikian