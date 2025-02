3 cuidados que você precisa ter antes de colocar mega hair

O desejo de ter cabelos longos, volumosos e brilhantes faz com que muitas mulheres recorram ao mega hair como solução rápida e eficaz. Com a popularização desse procedimento, a internet e as redes sociais estão repletas de ofertas tentadoras, que prometem resultados impressionantes por preços acessíveis. No entanto, optar por serviços de baixo custo pode resultar em danos aos fios naturais, desconforto no couro cabeludo e até mesmo a necessidade de correções que saem ainda mais caras no longo prazo.

“Desconfie dos estabelecimentos que cobram muito barato. Geralmente, são de profissionais que fazem cursos de internet ou YouTube, sem certificação, e usam cabelos de péssima qualidade”, justifica Ingrid Desirée, proprietária do salão A Rainha do Mega Hair e perita judicial especializada em problemas com extensão capilar.

De acordo com a profissional, uma aplicação de extensão capilar custa entre R$ 3 mil e R$ 9 mil. O preço pode variar conforme a técnica utilizada, a qualidade e a quantidade de cabelos para aplicação, além da especialização do profissional. A procedência do material também pode influenciar no valor do serviço.

A seguir, Ingrid Desirée explica qual é o peso de cada fator no custo final da aplicação:

1. Técnicas

O procedimento que utiliza microcápsulas de queratina para fixar fio a fio é o mais caro, por ser artesanal. As técnicas adesivas – nanopele adesiva, adesivo em modo escalado –, em que as faixas com cabelos são coladas no couro cabeludo, virou febre no Brasil por serem mais leves. Porém, é preciso tomar cuidado com o material que tem preço muito abaixo do mercado, pois geralmente apresenta falhas na estrutura e no acabamento e baixa qualidade da matéria-prima.

Mega hair de cabelos naturais costuma ter o valor mais alto (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)

2. Procedência dos cabelos

Mega hair de cabelos naturais são melhores e mais caros quando comparados aos sintéticos. “Os cabelos brasileiros, principalmente os que vêm do Sul e de algumas regiões do país, são os mais caros porque as brasileiras cuidam bem dos fios, bebem muita água; isso reflete na qualidade dos fios. E a coleta e a seleção dos cabelos são feitas minuciosamente”, afirma a megarrista.

3. Profissionais qualificados

Investir em profissionais especializados em mega hair é fundamental para que a aplicação seja bem-feita, sem causar danos aos cabelos naturais e ao couro cabeludo, e para que a aplicação dure por mais tempo. “No Brasil temos poucos cabeleireiros com especialização em mega hair. Quem trabalha com mega hair precisa de conhecimentos técnicos básicos de anatomia e fisiologia para avaliar se a pessoa tem condições físicas de suportar uma extensão capilar, fazer a aplicação corretamente, assim como a finalização com corte e tintura”, explica Ingrid Desirée.

Depois de colocar a extensão capilar é preciso fazer a manutenção periodicamente a cada dois ou três meses, conforme a técnica. “Com a internet, muitas pessoas são induzidas pela aparência das fotos, em vez de pesquisar a qualidade do serviço, a formação e os princípios básicos técnicos que um megarrista sério deve ter”, diz a especialista. “A consumidora deve procurar referências que a levem ao endereço certo para realizar o sonho de ter os cabelos impecáveis”, conclui.

Por Helena Akikusa