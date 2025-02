4 características do cachorro da raça pastor belga

O pastor belga, como o nome sugere, é originário da Bélgica, desenvolvido no final do século XIX para atuar no pastoreio de rebanhos. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o professor A. Reul, da Escola de Medicina Veterinária de Cureghem, foi um dos principais responsáveis pela padronização da raça.

Com o tempo, a raça foi sendo aprimorada e reconhecida por sua inteligência e versatilidade. Atualmente, o pastor belga é amplamente utilizado como cão de guarda, defesa e trabalho policial. A CBKC reconhece quatro variedades dentro da raça: groenendael, tervueren, malinois e laekenois, que se diferenciam pelo tipo e cor da pelagem.

Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raça pastor belga!

1. Aparência física

O pastor belga é um cão médio para grande, com porte altivo e aparência robusta. Segundo a CBKC, os machos medem cerca de 62 cm na cernelha e pesam entre 25 e 30 kg, enquanto as fêmeas são ligeiramente menores, com 58 cm de altura e peso variando de 20 a 25 kg.

A raça possui musculatura forte e bem definida, sendo um animal extremamente ágil. A pelagem muda de acordo com a variedade: o groenendael tem pelo longo e preto; o tervueren apresenta pelo longo fulvo ou cinza-encarvoado; o malinois tem pelo curto e fulvo-encarvoado; e o laekenois possui pelo duro e fulvo com traços encarvoados.

2. Temperamento e personalidade

O pastor belga é um cachorro vigilante, ativo e cheio de energia, sempre pronto para a ação. Segundo a CBKC, a raça combina instinto de pastoreio com excelentes habilidades de cão de guarda e defesa. É extremamente leal ao tutor e sua família, demonstrando uma forte necessidade de proteger seu território. Por essas características, é amplamente utilizado como cão policial e militar, atuando em resgates, farejamentos e segurança pública.

Cães da raça pastor belga de pelos longos, como o groenendael, necessitam de escovação frequente para evitar nós (Imagem: Eudyptula | Shutterstock)

3. Cuidados com saúde e alimentação

Por ser uma raça ativa e enérgica, o pastor belga precisa de uma alimentação balanceada, rica em proteínas para manter sua musculatura e saúde. Além disso, a CBKC destaca que a pelagem dessa raça requer manutenção específica conforme a variedade. Os cães de pelo longo, como o groenendael e o tervueren, necessitam de escovação frequente para evitar nós, enquanto o malinois e o laekenois, de pelo curto ou duro, exigem menos cuidados.

No quesito saúde, a raça pode ser propensa a problemas articulares, como displasia coxofemoral (doença que afeta a articulação do quadril em cães); por isso, é importante manter um acompanhamento veterinário regular e evitar exercícios de alto impacto em filhotes.

4. Educação e socialização

O pastor belga é uma das raças mais inteligentes do mundo, sendo altamente treinável. No entanto, devido à sua energia elevada e instinto de proteção, a socialização desde filhote é essencial para evitar comportamentos agressivos ou medrosos. Ademais, costuma se dar bem com crianças e com outros animais.

Além disso, treinamentos baseados em reforço positivo são a melhor abordagem para ensinar comandos e controlar a impulsividade desse cão. Como se trata de uma raça que gosta de trabalhar, é recomendável oferecer desafios mentais e físicos diariamente, como brincadeiras, esportes caninos e atividades interativas.