5 filmes indicados ao Oscar para assistir no streaming

Todo começo de ano, a temporada de premiações de cinema movimenta o mundo do entretenimento. O Oscar, que acontece em 2 de março, costuma ser a cerimônia mais aguardada. Com uma seleção de filmes que vão do drama à comédia, passando por narrativas inovadoras e atuações marcantes, os indicados refletem o que de melhor foi produzido no último ano.

Muitos dos longas indicados estão disponíveis em serviços de streaming, permitindo que o público escolha seus favoritos antes da grande noite. A seguir, confira alguns deles!

1. Wicked

O filme ‘Wicked’ reimagina os eventos de ‘O Mágico de Oz’ sob a perspectiva das bruxas de Oz (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

O filme é a adaptação cinematográfica do famoso musical da Broadway, inspirado no livro ‘Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West’, de Gregory Maguire, e está concorrendo a 10 categorias no Oscar deste ano, incluindo a de Melhor Filme.

A história reimagina os eventos de O Mágico de Oz sob a perspectiva das bruxas de Oz, explorando a amizade improvável entre Elphaba (Cynthia Erivo), a futura Bruxa Má do Oeste, e Glinda (Ariana Grande), a futura Bruxa Boa do Sul.

Elphaba nasce com a pele verde e enfrenta preconceitos por sua aparência e poderes extraordinários. Ao ingressar na Universidade de Shiz, ela se aproxima de Glinda, e as duas criam um laço forte, apesar das diferenças. No entanto, suas jornadas tomam rumos opostos conforme enfrentam a verdade sobre o Mágico de Oz e as injustiças em seu reino.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

2. Duna 2

‘Duna 2’ acompanha a jornada de Paul Atreides em busca de vingança contra quem destruiu sua família (Imagem: Reprodução digital | Max)

O longa recebeu 5 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Direção de Arte e Melhor Fotografia. Ele dá continuidade à épica jornada de Paul Atreides, dando sequência aos eventos do primeiro filme. Após a traição que levou à queda de sua família, Paul (Timothée Chalamet) se une ao povo Fremen ao lado de Chani (Zendaya) e busca vingança contra aqueles que destruíram seu lar.

Enquanto se adapta aos costumes dos Fremen, Paul enfrenta dilemas sobre seu destino, lidando com visões proféticas que o alertam sobre um futuro repleto de guerra e destruição. Ao mesmo tempo, precisa decidir se segue o caminho para se tornar o líder messiânico que o povo acredita que ele seja ou se desafia a esse destino.

Onde assistir: Max.

3. Robô selvagem

Em ‘Robô selvagem’, Roz precisa se adaptar a um cenário desconhecido para sobreviver (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

A trama segue Roz, um autômato do modelo ROZZUM 7134, que desperta em uma ilha remota após um acidente no mar. Isolada em um ambiente desconhecido, ela precisa se ajustar às novas condições, interagindo aos poucos com os habitantes selvagens do local.

Durante essa adaptação, Roz resgata um pequeno ganso que perdeu sua família e decide criá-lo. Com o tempo, o vínculo entre os dois se fortalece, levando-a a uma conexão mais profunda com a natureza e a refletir sobre seu propósito. A animação concorre ao Oscar nas categorias de Melhor Filme de Animação, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Som.

Onde assistir: Prime Vídeo.

4. Planeta dos macacos: o reinado

‘Planeta dos macacos: o reinado’ mostra Noa em uma luta por sobrevivência contra um líder tirano (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O longa, indicado ao Oscar na categoria de Melhores Efeitos Visuais, se passa várias gerações após o reinado de César, período em que os macacos se tornaram a espécie dominante na Terra, vivendo em sociedades distintas, enquanto os humanos foram reduzidos a viver nas sombras. A história acompanha Noa, um jovem chimpanzé que começa a questionar as verdades estabelecidas sobre o passado e o futuro de sua espécie.

Paralelamente, um líder tirânico busca expandir seu império, escravizando outros grupos para adquirir tecnologia humana, desencadeando uma luta pelo poder e sobrevivência das outras tribos. O protagonista, após testemunhar o ataque ao seu clã, embarca em uma jornada em busca de liberdade, durante a qual encontra uma jovem humana que pode ser a chave para o futuro de ambas as espécies.

Onde assistir: Disney+.

5. Batalhão 6888

‘Batalhão 6888’ retrata a história do batalhão formado que tinha a tarefa de organizar e entregar a correspondência durante a Segunda Guerra Mundial (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme, dirigido por Tyler Perry, concorre ao Oscar na categoria Melhor Canção Original. Ele retrata a história real do 6888º Batalhão do Diretório Postal Central, a primeira unidade militar formada exclusivamente por mulheres negras a atuar fora dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.

A narrativa acompanha a jornada de 855 integrantes enviadas à Europa em 1945 com a tarefa de organizar e distribuir milhões de correspondências destinadas aos soldados, garantindo a comunicação essencial para manter o ânimo das tropas no campo de batalha. Sob o comando da Major Charity Adams (Kerry Washington), o grupo enfrentou preconceitos raciais e de gênero, além de condições adversas.

Onde assistir: Netflix.