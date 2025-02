10 dicas para se preparar para concursos e vestibulares

Dedicar-se aos estudos sem um direcionamento adequado pode gerar desgaste e baixa eficiência. Muitas pessoas passam horas diante dos livros sem realmente evoluir no aprendizado, o que pode ser frustrante e até desmotivador. Caio Temponi, por sua vez, é um exemplo de como a estratégia faz diferença no aprendizado.

Pesquisador, mentor e professor, ele começou sua trajetória acadêmica de forma impressionante. Aos 12 anos, conquistou o 1º lugar no vestibular da EPCAR. No ano seguinte, foi aprovado cinco vezes, incluindo em Medicina e Direito na UFRRJ. Com 18 aprovações em grandes instituições, incluindo o ITA — um dos vestibulares mais difíceis do país —, ele ainda soma dois títulos no Livro dos Recordes.

“Ser estratégico na hora de estudar faz toda a diferença para aprender melhor e aproveitar o tempo. Ter um plano ajuda a focar no que realmente importa, sem se perder ou ficar sobrecarregado”, explica Caio Temponi. Confira, abaixo, 10 dicas para estudar com mais qualidade:

1. Faça um planejamento

Ter um método estruturado para os estudos ajuda a evitar desperdício de tempo e permite um avanço contínuo nos conteúdos. “Sem um plano claro, você se perde. Organize seus estudos com metas diárias e semanais e defina um cronograma realista, priorizando os conteúdos mais importantes”, explica Caio Temponi.

2. Invista na qualidade do estudo

A forma como o tempo é utilizado durante a preparação faz toda a diferença no aprendizado, tornando o processo mais produtivo. “Não é sobre o número de horas que você passa estudando, apesar disso também ser importante, mas sobre como você utiliza esse tempo. Foco e concentração fazem toda a diferença”, afirma.

3. Revise com frequência

Relembrar os tópicos estudados de maneira estruturada potencializa a absorção do conhecimento e facilita a memorização. “Revisão é o que solidifica o aprendizado. Utilize técnicas como mapas mentais, resumos e resolução de questões”, orienta Caio Temponi.

4. Cuide da saúde física e mental

O rendimento nos estudos está diretamente ligado ao bem-estar, sendo essencial adotar hábitos saudáveis para manter um bom desempenho. “Não adianta querer estudar tudo sem cuidar de você mesmo. Alimente-se bem, durma o suficiente e inclua exercícios na rotina. Isso melhora o foco e o desempenho”, reforça.

5. Pratique com simulados

A experiência de resolver exercícios sob condições reais de prova melhora a adaptação ao formato do exame e reduz a ansiedade. “Nada substitui a experiência de resolver questões na prática. Os simulados ajudam a identificar pontos fracos e a melhorar o controle do tempo durante os exames”, explica o professor.

É importante ter clareza para alcançar seus objetivos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

6. Mantenha a motivação

Ter clareza sobre os próprios objetivos ajuda a manter o compromisso com os estudos e superar os momentos de desânimo. “Defina seus objetivos e lembre-se deles todos os dias, vale a pena ter um quadro com isso. O caminho pode ser difícil, mas a disciplina e a perseverança valem a pena e ter sempre em mente onde quer chegar facilita o caminho”, incentiva Caio Temponi.

7. Estude por materiais confiáveis

Escolher fontes de referência seguras evita informações erradas e direciona melhor a preparação para a prova. “Evite se perder em conteúdos desatualizados ou pouco relevantes. Aposte em materiais aprovados por especialistas ou recomendados por professores experientes. Isso garante que você esteja focado nos tópicos certos para uma prova específica”, afirma o professor.

8. Resolva provas anteriores

Familiarizar-se com o estilo das questões aplicadas anteriormente permite entender melhor as exigências da banca e aprimorar a estratégia de resposta. “As provas passadas ajudam a entender o estilo da banca examinadora e os temas mais cobrados. Além disso, é uma forma prática de testar seus conhecimentos e ajustar o foco de estudo, dando prioridade às áreas que precisam de reforço”, esclarece Caio.

9. Organize seu ambiente de estudo

Um espaço preparado adequadamente para a rotina de aprendizado evita distrações e melhora a assimilação do conteúdo. “Um ambiente organizado e livre de distrações é fundamental para manter a concentração. Escolha um local bem iluminado, silencioso e com todos os materiais à mão, isso melhora a produtividade e evita interrupções desnecessárias”, complementa o professor.

10. Estude de forma ativa

Apenas ler um conteúdo passivamente não é o suficiente para um aprendizado duradouro, sendo necessário interagir de maneira mais dinâmica com a matéria. “Evite apenas ler e sublinhar o conteúdo, seu cérebro não grava as informações assim, faça resumos, explique o que aprendeu em voz alta ou ensine alguém. Técnicas ativas de aprendizado ajudam a fixar melhor as informações e tornam o estudo mais eficiente”, finaliza Caio Temponi.

Por Tayanne Silva