7 sintomas comuns da menopausa

A menopausa é uma fase natural na vida da mulher que marca o fim do ciclo reprodutivo. Ela é caracterizada pela interrupção permanente da menstruação devido à redução da produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários.

Segundo o ginecologista Dr. Igor Padovesi, autor do livro ‘Menopausa Sem Medo’ (Editora Gente), especialista em menopausa certificado pela North American Menopause Society (NAMS) e membro da International Menopause Society (IMS), a menopausa é um marco na vida da mulher, mas seu início, duração e sintomas podem variar significativamente. “Cada mulher vivencia a menopausa de forma única. Apesar disso, existem padrões gerais que ajudam a compreender melhor esse momento de transição”, explica.

Fases da menopausa

A menopausa não ocorre de um dia para o outro, existem fases. Veja:

Menopausa: é definida pela interrupção definitiva da menstruação, que ocorre quando os ovários param de produzir os hormônios sexuais femininos, como estrogênio e progesterona;

é definida pela interrupção definitiva da menstruação, que ocorre quando os ovários param de produzir os hormônios sexuais femininos, como estrogênio e progesterona; Perimenopausa: é caracterizada por ciclos menstruais irregulares, alterações hormonais intensas e o surgimento de sintomas como ondas de calor, suores noturnos e mudanças de humor.

“Essa fase de transição para a menopausa, quando a grande maioria das mulheres se sente ‘diferente’, mas normalmente não se dá conta que está na perimenopausa, pode levar em média 5 a 10 anos”, afirma o Dr. Igor Padovesi.

Sintomas comuns da menopausa

Embora os sintomas da menopausa variem, pois existem mais de 50 manifestações diferentes associadas à condição, alguns costumam aparecer com mais frequência:

Sintomas vasomotores: ondas de calor, suores noturnos e palpitações; Alterações do sono: dificuldade para dormir e despertares frequentes; Mudanças de humor: ansiedade, irritação, tristeza e até ataques de pânico; Dores: dores articulares e musculares; Alterações físicas: pele e olhos secos, além de ressecamento vaginal; Alterações cognitivas: dificuldade de concentração e esquecimentos; Problemas sexuais: queda na libido, dor durante a relação e dificuldade em alcançar o orgasmo.

No entanto, os sintomas não são sempre iguais. “Costumo explicar comparando com o vírus da gripe: para algumas pessoas, pode ser assintomático ou dar sintomas de um leve resfriado. Para outras, pode levar à internação na UTI. Cada organismo responde diferente, e no caso da transição para a menopausa, além da duração bem variável, o espectro de sintomas possíveis é bem amplo também”, afirma o ginecologista especialista em menopausa.

O diagnóstico da menopausa costuma ser clínico, com base nos sintomas da paciente (Imagem: Monkey Business Image | Shutterstock)

Diagnóstico da menopausa

O médico explica que o diagnóstico da menopausa é clínico. Apesar de serem úteis em algumas situações, exames laboratoriais nem sempre são suficientes para detectar a menopausa ou a perimenopausa, pois os níveis hormonais podem variar consideravelmente.

“O diagnóstico é clínico, com base nos sintomas e na história da paciente. Esperar por alterações nos exames pode atrasar o início de tratamentos que melhorariam a qualidade de vida da mulher”, reforça o Dr. Igor Padovesi.

Formas de tratamento

O principal tratamento para menopausa, segundo o médico, é a reposição hormonal, que busca restabelecer os níveis de estrogênio e progesterona no organismo. Além da reposição hormonal, outras abordagens podem ajudar, como meditação, fisioterapia e mudanças no estilo de vida, como a alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e técnicas de relaxamento.

“Com os tratamentos adequados e mudanças de hábitos, muitas mulheres relatam se sentir melhor do que em outras fases da vida. Mas isso, claro, é possível com ajuda médica”, finaliza o Dr. Igor Padovesi.

Por Maria Paula Amoroso