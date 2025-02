5 filmes que estreiam no cinema em março de 2025 

Março promete ser um mês repleto de grandes estreias nos cinemas, trazendo histórias emocionantes, adaptações aguardadas e produções nacionais de destaque. Entre os lançamentos, ‘Mickey 17’ apresenta uma intrigante ficção científica que explora clonagem e identidade em uma missão interplanetária.

Para os fãs de animações clássicas, o live-action de ‘Bambi: Uma Aventura na Floresta’ resgata a emocionante jornada do jovem cervo com uma abordagem realista e visualmente impressionante. O cinema brasileiro também marca presença com ‘Vitória’, inspirado na história real de uma senhora que desafiou o crime organizado no Rio de Janeiro.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do cinema para o mês de março!

1. Mickey 17 (06/03)

Em ‘Mickey 17’, o protagonista tem sua vida ameaçada ao descobrir que um dos seus clones sobreviveu (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O filme de ficção científica, dirigido por Bong Joon-ho e inspirado no romance ‘Mickey7’ de Edward Ashton, acompanha a trajetória de Mickey Barnes (Robert Pattinson), um membro descartável de uma missão destinada a colonizar o planeta Niflheim. Sua função envolve enfrentar situações de alto risco, sendo substituído por um clone sempre que morre, permitindo que a operação continue sem interrupções.

Ao alcançar sua 17ª regeneração, o protagonista se depara com uma situação inesperada: uma de suas versões anteriores retorna à base e descobre que um novo clone já está em operação. Esse evento representa uma ameaça direta para ele, pois a existência simultânea de duas cópias é proibida, colocando sua sobrevivência em risco.

2. Bambi: uma aventura na floresta (06/03)

‘Bambi: uma aventura na floresta’ é a versão live-action da animação clássica (Imagem: Alpha Filmes Ltda | Shutterstock)

Dirigida por Michel Fessler, esta versão live-action do clássico de Felix Salten aposta em uma abordagem realista, oferecendo uma experiência visual próxima a um documentário da vida selvagem. A trama acompanha Bambi, um jovem cervo que, sob a proteção de sua mãe, aprende a viver na floresta.

Tudo muda drasticamente com a chegada do outono, quando ele perde a mãe para os caçadores. Em meio ao luto, ele encontra apoio em Faline, sua amiga de infância, e recebe os ensinamentos do Príncipe da Floresta, um cervo majestoso que, além de seu guia, revela-se seu pai. Com sua ajuda, Bambi amadurece e se prepara para enfrentar os desafios e perigos do mundo ao seu redor.

3. Vitória (13/03)

O filme ‘Vitória’ é baseado na trajetória de Joana Zeferino contra o crime organizado no Rio de Janeiro (Imagem: Reprodução digital | Sony)

O drama brasileiro dirigido por Andrucha Waddington é baseado na trajetória real de Joana Zeferino da Paz, mais conhecida como Dona Vitória, uma idosa de 80 anos que conseguiu expor e enfraquecer um esquema criminoso envolvendo traficantes e policiais corruptos na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Rio de Janeiro.

Na história, Fernanda Montenegro dá vida à Vitória, uma mulher idosa e solitária, inquieta com o aumento da criminalidade em sua vizinhança. Apesar da resistência dos moradores ao seu redor, ela começa a registrar, da janela de seu apartamento, as atividades ilegais ocorrendo nas redondezas, visando colaborar com as autoridades. Seu esforço desperta o interesse de um jornalista, que decide se envolver e ajudá-la a levar as denúncias adiante.

4. Milton Bituca Nascimento (20/03)

O documentário ‘Milton Bituca Nascimento’ mostra a emocionante turnê de despedida do cantor (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes)

O documentário acompanha os momentos finais da trajetória de Milton Nascimento nos palcos durante a turnê de despedida ‘A Última Sessão de Música’. O filme mergulha na forte ligação entre o cantor e seu público, trazendo relatos emocionantes de grandes nomes da música nacional e internacional.

A obra ressalta o impacto mundial do trabalho do artista, registrando a intensidade de suas apresentações e explorando as raízes de sua sonoridade, profundamente enraizadas na cultura brasileira. Filmado ao longo de dois anos, o documentário revela os bastidores de seus últimos concertos, proporcionando um olhar sensível sobre sua história e o legado que deixa para a música.

5. Branca de Neve (21/03)

‘Branca de Neve’ é a releitura do clássico de 1973 em live-action (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

A nova adaptação live-action de ‘Branca de Neve’, dirigida por Marc Webb, traz uma releitura do clássico animado da Disney de 1937. O filme tem Rachel Zegler no papel da icônica princesa e Gal Gadot como a temida Rainha Má. A história acompanha a jovem que, após se tornar alvo da inveja e crueldade de sua madrasta, foge para a floresta, onde encontra abrigo na casa de sete anões.

No entanto, sua segurança é ameaçada quando a vilã, disfarçada, arma um plano para envenená-la com uma maçã. Diferentemente da versão original, esta produção promete trazer uma nova abordagem ao conto, incorporando músicas inéditas.