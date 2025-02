5 benefícios da taurina para a saúde

A taurina é um aminoácido essencial para diversas funções do organismo, especialmente no sistema nervoso, cardiovascular e muscular. Diferentemente de outros aminoácidos, ela não é usada diretamente para a formação de proteínas, mas desempenha um papel fundamental na regulação do volume celular, na produção de bile e na função antioxidante.

A taurina é naturalmente produzida pelo corpo humano, mas também pode ser obtida por meio da alimentação, mais especificamente em carnes escuras. A substância também pode ser encontrada em aves, mas a principal fonte são os peixes e frutos do mar. Além disso, pode ser consumida por meio de suplementos recomendados por um médico.

A seguir, o Dr. Christian Aguiar, médico especialista em suplementação, à frente da Clínica de Medicina Integrativa, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, explica os benefícios da taurina para a saúde. Confira!

1. Melhora a saúde do coração

Conforme o Dr. Christian Aguiar, no sistema cardiovascular, além de diminuir a chance de arritmias cardíacas, a taurina é boa para a insuficiência cardíaca, aumentando o déficit sistólico e o déficit cardíaco. “Além disso, ela contribui para a regulação dos níveis de colesterol e melhora a circulação sanguínea”, pontua.

2. Aprimora o desempenho físico

Da mesma forma que a creatina age, a taurina “puxa” água para dentro das células, hidratando-as e, consequentemente, reduzindo a fadiga muscular. “Ela, também, aumenta a resistência e a força e ajuda na recuperação pós-treino e melhora a eficiência das mitocôndrias, que são as centrais de energia celulares”, comenta o médico.

3. Favorece a saúde cognitiva

O Dr. Christian Aguiar ressalta que a taurina pode ajudar também na memória, concentração e no aprendizado, além de contribuir para a neuroproteção, reduzindo o risco de doenças como ansiedade e com a prevenção de processos neurodegenerativos, como Alzheimer e Parkinson.

A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Melhora a qualidade do sono

Esse aminoácido também é benéfico para o sono. “A taurina auxilia na regulação do GABA, um neurotransmissor que promove relaxamento e melhora o sono profundo, pois sabemos que o sono de qualidade e reparador é essencial para um envelhecimento saudável e uma vida longeva”, diz o médico.

5. Combate o envelhecimento celular

O suplemento da taurina atua como um antioxidante, reduzindo os danos causados pelos radicais livres. Ela também vai diminuir o estresse oxidativo, que é um dos principais fatores do envelhecimento precoce.

Suplementação de taurina

A suplementação de taurina deve ser feita com orientação médica para garantir sua segurança e eficácia, levando em consideração as necessidades individuais de cada paciente. Embora seja naturalmente obtida por meio da alimentação, em alguns casos, como em atletas, pessoas com condições metabólicas específicas ou dietas restritivas, a suplementação pode ser recomendada.

Conforme o Dr. Christian Aguiar, indica tomar o suplemento de taurina com o jantar. Caso o paciente pratique algum treino intenso, é recomendado ingerir no pré-treino, cerca de 90 minutos antes de iniciar a atividade física, pois a substância leva um tempo para ser absorvida e incorporada ao músculo e outros tecidos.

Por Yasmin Santos