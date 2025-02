6 formas de transformar as promessas de ano novo em hábitos

O início do ano é marcado por promessas de mudança. Muitas pessoas estabelecem metas para melhorar a saúde, a produtividade e o bem-estar. No entanto, a realidade mostra que cerca de 80% dessas resoluções são abandonadas até fevereiro, segundo uma pesquisa da Times Tribune.

Segundo Paula Kauer, psicóloga especialista da Namu, plataforma de saúde e bem-estar, o problema não está apenas na falta de disciplina, mas também na formulação dessas metas, que, muitas vezes, desconsideram o estilo de vida e as reais possibilidades de cada um.

“O simbolismo do ano novo traz a possibilidade de renovação e entusiasmo em um novo ciclo. Mas temos que lidar com um contraponto importante: as altas expectativas que geramos e o imediatismo de querer mudar tudo de uma vez. Isso pode levar à frustração quando os resultados não acontecem no tempo esperado”, afirma.

Para evitar que as promessas se tornem apenas um ciclo de desistência e frustração, é necessário adotar estratégias que favoreçam a consistência e o realismo nas mudanças de hábito. Pequenas adaptações na rotina, metas progressivas e uma abordagem mais flexível podem aumentar significativamente as chances de sucesso.

A seguir, Paula Kauer lista recomendações para transformar resoluções em hábitos sustentáveis ao longo do ano. Confira!

1. Ajuste as práticas à rotina

De acordo com Paula Kauer, a mudança precisa fazer sentido para cada indivíduo. Se o objetivo é melhorar a saúde, por exemplo, a prática de exercício deve estar alinhada às preferências e ao estilo de vida de quem está iniciando. “Nem todo mundo consegue diminuir a ansiedade com meditação. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis ouvindo música, se exercitando ou caminhando ao ar livre. O importante é encontrar o que funciona”, explica.

2. Defina metas progressivas e prazos ajustáveis

Metas irreais geram frustração e desmotivação. Para evitar isso, é recomendado estabelecer pequenos avanços graduais e prazos ajustáveis. “A disciplina se torna mais viável quando os desafios são compatíveis com a realidade de cada pessoa. Pequenos progressos são mais sustentáveis do que tentativas radicais de mudança”, aponta a psicóloga.

É importante encontrar uma estratégia que melhor funcione para você (Imagem: Perfect Wave | Shutterstock)

3. Encontre a melhor abordagem para consolidar o hábito

Cada pessoa tem um ritmo e um estilo de vida diferente, e a adaptação é essencial para a consolidação de novos hábitos. “Não existe uma estratégia única que funcione para todos. Para algumas pessoas, registrar o progresso individual em um diário pode ser útil, enquanto, para outras, ter alguém ou um grupo de apoio para dividir o avanço pode fazer mais diferença”, sugere.

4. Substitua pensamentos radicais por questionamentos práticos

A especialista recomenda que, ao se deparar com a sensação de fracasso, é importante evitar conclusões definitivas como “não consigo” ou “isso é impossível”. Em vez disso, deve-se perguntar: “como posso fazer?”. “A forma como encaramos os desafios influencia diretamente nossa capacidade de superá-los. Pequenas adaptações podem tornar os objetivos mais acessíveis e sustentáveis”, explica Paula Kauer.

5. Lide com recaídas de forma consciente

Recuos fazem parte do processo. Segundo a psicóloga, o mais importante é analisar o que levou à dificuldade e retomar o caminho sem culpa excessiva. “Nossa evolução não ocorre em linha reta, mas, sim, em espiral. Pequenos desvios são normais, desde que não levem ao abandono definitivo da meta”, destaca.

6. Conte com uma rede de apoio

Amigos e familiares podem ser aliados na construção de novos hábitos. Compartilhar desafios e conquistas, mesmo que em uma breve conversa, ajuda a manter o compromisso e a motivação. “Ter pessoas ao nosso lado, que nos incentivam e entendem nossos desafios, pode ser determinante para a consistência e o progresso”, conclui.

Por Caroline Adrielli