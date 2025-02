8 livros de tirar o fôlego escritos por jornalistas

O trabalho dos repórteres é essencial para manter a sociedade informada sobre os acontecimentos mais relevantes. Esses profissionais, por exemplo, desempenham um papel fundamental na democracia, investigando e divulgando casos de corrupção e outras irregularidades, muitas vezes envolvendo figuras públicas e autoridades.

A importância da profissão foi destacada em 1910, quando Rui Barbosa, em um discurso marcante na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), defendeu a liberdade de expressão como um direito fundamental. Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 livros escritos por repórteres. As leituras envolvem temas como ditadura militar, guerras e experiências pessoais. Confira!

1. Crime sem castigo

‘Crime sem castigo’ traz um relato detalhado sobre a investigação sobre o desaparecimento do ex-deputado federal Rubens Paiva (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

A inédita abertura de um processo por homicídio e ocultação de cadáver do ex-deputado federal Rubens Paiva, em 26 de maio de 2014, trilhou um novo caminho no Judiciário brasileiro contra a impunidade dos crimes cometidos por militares durante a ditadura iniciada em 1964.

Neste livro, a autora Juliana Dal Piva esmiúça milhares de páginas sobre as investigações feitas desde 1971 sobre o desaparecimento do ex-deputado. Também está relatado como a ditadura monitorou de perto cada passo dos interessados em desvendar o caso para garantir que não se chegasse à verdade.

2. 17 minutos: entrevista com o ditador

Em ‘17 minutos: entrevista com o ditador’, o repórter Jorge Ramos relata como foi entrevistar Nicolás Maduro (Imagem: Reprodução digital | Editora Hábito)

Uma entrevista com Nicolás Maduro que durou apenas 17 minutos revela os bastidores de um encontro marcado por tensão, censura e resistência. O repórter Jorge Ramos expõe detalhes do confronto com o presidente venezuelano, que confiscou equipamentos, deteve jornalistas e tentou silenciar a verdade. A obra traz a transcrição da entrevista censurada e relatos de um país devastado pela fome e repressão, defendendo o jornalismo como voz contra a tirania.

3. Dias de inferno na Síria

‘Dias de inferno na Síria’ mostra uma perspectiva inédita do conflito na Síria (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Uma grande reportagem sobre um dos assuntos mais relevantes do mundo na atualidade. Com rara competência e não sem uma certa falta de responsabilidade pelos riscos que resolveu correr, Klester Cavalcanti nos coloca no epicentro do conflito e nos leva a sentir a emoção e o temor de quem esteve dentro da guerra. Na Síria, o autor foi preso pelas tropas oficiais, torturado e encarcerado por seis dias numa cela que dividia com dezenas de detentos. O resultado é este livro, que apresenta o conflito sírio de uma perspectiva inédita.

4. E a verdade os libertará

No livro ‘E a verdade os libertará’, o jornalista Ricardo Alexandre investiga as relações políticas com a igreja evangélica (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

O jornalista Ricardo Alexandre, vencedor do prêmio Jabuti, investiga as complexas relações entre a política brasileira e o segmento evangélico, que ganhou destaque nas eleições de Jair Bolsonaro. A obra percorre momentos marcantes, como as manifestações de 2013, o impeachment de Dilma Rousseff e os escândalos da Lava Jato, até chegar à ascensão do ex-presidente. Com base em uma sólida análise histórica e nas Escrituras, o autor reflete sobre os impactos da polarização no Brasil e propõe novos caminhos para a reconciliação da sociedade.

5. Oficiais do crime

No livro ‘Oficiais do crime’, Sérgio Ramalho faz uma imersão sobre o cenário de corrupção da Polícia Militar do Rio de Janeiro (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Este livro é uma imersão profunda e devastadora nas entranhas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde a corrupção comandada pelas altas patentes corrói a integridade de uma instituição fundamental para a segurança pública, fazendo com que a elite do comando se torne parte de uma organização criminosa tão perigosa quanto as facções que deveria combater.

A obra de Sérgio Ramalho é um alerta para todos os cidadãos que acreditam na justiça e na ética como pilares de uma sociedade digna. Ao ler, você entenderá por que a luta contra a corrupção é urgente e inadiável, e como o futuro do Brasil depende de enfrentarmos esses desafios de frente.

6. A saideira

Em ‘A Saideira’, a autora faz um relato sobre sua jornada de superação do alcoolismo (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Reverenciada por suas passagens em grandes veículos da imprensa brasileira, a jornalista Barbara Gancia se tornou símbolo da luta contra o alcoolismo. O livro apresenta o testemunho da própria jornada da autora com a doença, que mata 12 pessoas por hora no país, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com seu relato honesto e profundo sobre os desafios da recuperação, a autora incentiva o suporte coletivo a quem busca um novo começo.

7. Aluno da tempestade

No livro ‘Aluno da tempestade’, Daniel Scola conta sobre o dilema que enfrentou ao descobrir um câncer raro na cabeça (Imagem: Reprodução digital | Editora Citadel)

Este livro descreve as lições que o jornalista Daniel Scola aprendeu depois de descobrir e enfrentar a maior tormenta da sua vida: um câncer raro na cabeça. O valor que ele dava para as coisas e que agora valem bem mais. A doença atingiu sua principal capacidade, a de falar. Ele fez cirurgia, trinta sessões de radioterapia e seis ciclos de quimioterapia. Perdeu parcialmente o movimento das pernas, mas sobreviveu para contar a história. E para fazer um alerta: o de que a vida é para ser vivida e valorizada, em todos os momentos e diante de todas as situações.

8. Ao vivo da Ucrânia

O livro ‘Ao vivo da Ucrânia’ relata os horrores da guerra na Ucrânia (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Este livro mostra os horrores da guerra na Ucrânia, contados pelo jornalista brasileiro João Alencar, que foi testemunha dos momentos-chaves do conflito, desde o início da Revolução Maidan, em 2013, a anexação da Crimeia, em 2014, até a invasão russa, em 2022. Um momento de tristeza e angústia, que se desenrola sobre o solo encharcado de sangue, deixando para trás um rastro de sonhos despedaçados, vidas perdidas e famílias arrasadas. Em meio à carnificina, a obra mostra cenas de compaixão, como um frágil vislumbre de esperança.

Por Lucas Koehler