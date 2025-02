Veja como a qualidade do sono afeta o emagrecimento

Dormir bem é essencial para a saúde física e mental. Durante o sono, o corpo realiza processos fundamentais, como a reparação dos tecidos e a liberação de hormônios essenciais para o equilíbrio do organismo. A falta de descanso adequado pode levar ao cansaço excessivo, a dificuldades de concentração e até mesmo a problemas emocionais, como ansiedade e depressão.

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% dos brasileiros têm problemas de sono, como insônia e apneia. No entanto, conforme a endocrinologista Dra. Nathalia Ferreira, muitos não sabem que, além de causar alterações de humor e falta de disposição, dormir poucas horas por noite também afeta o metabolismo e pode levar ao ganho de peso.

“Isso acontece, pois dormir mal desregula a produção de hormônios essenciais para o equilíbrio do organismo. Durante o sono, nosso corpo produz melatonina, um hormônio que regula o ciclo circadiano e influencia a recuperação celular. Com a privação do sono, há uma redução dessa produção, o que dificulta o descanso adequado e compromete as funções metabólicas”, explica.

Outro hormônio afetado é a grelina, responsável pela sensação de fome. “A privação do sono eleva a produção de grelina e reduz a leptina, hormônio da saciedade, fazendo com que a pessoa sinta mais fome e tenha maior tendência a ingerir alimentos calóricos”, acrescenta.

Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)

Melhorando a qualidade do sono

Para contornar esses efeitos negativos, a Dra. Nathalia Ferreira recomenda algumas estratégias para melhorar a qualidade do sono. “Criar uma rotina regular de sono, evitar o uso de telas antes de dormir, manter um ambiente escuro e silencioso e reduzir o consumo de cafeína no período da noite são medidas fundamentais para garantir um descanso reparador”, explica.

Outro ponto importante é o cuidado com a alimentação. “Evitar refeições pesadas antes de dormir e priorizar alimentos ricos em triptofano, como banana e aveia, pode contribuir para a produção de melatonina e melhorar a qualidade do sono. Além disso, praticar atividades físicas regularmente também auxilia no equilíbrio hormonal e melhora a disposição ao longo do dia”, diz a endocrinologista.

Pilares da saúde

Diante desse cenário, dormir bem não é apenas uma questão de descanso, mas um fator determinante para a saúde no geral, já que ajustes na rotina podem ajudar a manter o peso equilibrado e prevenir doenças associadas ao sedentarismo e ao desequilíbrio hormonal. “O sono é um dos pilares da nossa saúde, por isso merece tanta atenção quanto a alimentação e a atividade física”, conclui a Dra. Nathalia Ferreira.

Por Vitor Tavares