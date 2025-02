5 receitas suculentas de carne na panela de pressão 

A panela de pressão é uma grande aliada quando o objetivo é preparar carnes suculentas e macias. Com ela, é possível transformar cortes simples em verdadeiras delícias, garantindo refeições irresistíveis. Além disso, ela facilita os preparos, reduzindo o tempo na cozinha e intensificando os sabores. Por isso, confira 5 receitas incríveis de carne na panela de pressão para você preparar em casa!

Carne com batata e cenoura

Ingredientes

1 kg de coxão duro cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

500 ml de caldo de carne

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 1 cenoura cortada em rodelas

1 folha de louro

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica doce, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com o caldo de carne, coloque a folha de louro e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e coloque as batatas e a cenoura. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe por mais 10 minutos, sem tampa. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Pernil com molho barbecue

Ingredientes

1 kg de pernil suíno cortado em pedaços

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de páprica defumada

1 fio de azeite de oliva

200 ml de molho barbecue

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o pernil, o sal e a páprica e misture. Cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o molho barbecue, misture e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.

Rabada com agrião

Ingredientes

1 kg de rabo bovino em pedaços

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 3 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 fio de azeite de oliva

1 folha de louro

500 ml de água

1 maço de agrião

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o rabo, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Acrescente a água e tampe a panela. Cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte o agrião e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.

Acém com mandioca e cenoura (Imagem: Joe Gough | Shutterstock)

Acém com mandioca e cenoura

Ingredientes

1 kg de acém cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 mandiocas descascadas e picadas

2 cenouras descascadas e fatiadas

2 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados 1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 folha de louro

500 ml de caldo de carne

Tomilho para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Cubra com o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Junte as mandiocas e as cenouras e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, sem tampar. Desligue o fogo e finalize com o tomilho. Sirva em seguida.

Costela

Ingredientes

1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços

bovina cortada em pedaços 1 cebola descascada e fatiada

4 dentes de alho descascados e amassados

350 ml de cerveja preta

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 punhado de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque as costelas e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Transfira para a panela de pressão e doure. Junte a cerveja preta e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.