31 dicas para retomar a rotina de estudos após os vestibulares

O Sisu 2025 recebeu mais de 3 milhões de inscrições para pouco mais de 200 mil vagas em universidades e instituições públicas, deixando muitos alunos sem a tão sonhada aprovação. Retomar a rotina de estudos é essencial para transformar essa experiência em aprendizado e encarar o momento como uma oportunidade de crescimento, analisando os erros e identificando pontos a melhorar.

Embora recomeçar seja desafiador, com organização e disciplina, é possível tornar esse processo mais leve e eficiente, aumentando as chances de sucesso na próxima tentativa. Para o professor Paulo Jubilut, especialista em ensino pré-vestibular e fundador do Aprova Total, é essencial planejar os estudos de forma estratégica.

“Não é só uma questão de horas de dedicação, mas de saber como organizar o tempo. Cada estudante tem uma forma única de aprender, e encontrar o método que funciona pode ser a chave para o sucesso”, explica.

A seguir, confira 31 dicas do professor Paulo Jubilut para retomar sua rotina de estudos e seguir em frente com mais foco e produtividade:

Defina objetivos claros e mensuráveis; Planeje o número de horas diárias que dedicará ao estudo; Crie um cronograma equilibrado, considerando todas as disciplinas do Enem; Identifique os assuntos nos quais você tem mais dificuldade e priorize-os; Estabeleça horários fixos para começar e terminar os estudos; Organize seu espaço de estudo, deixando-o limpo e funcional; Elimine distrações como celular e redes sociais durante o horário de estudos; Utilize a técnica Pomodoro para otimizar sua concentração (25 minutos de foco e 5 minutos de pausa); Faça pausas regulares para descansar e recarregar as energias; Varie os métodos de estudo, como leitura, resumos, mapas mentais e videoaulas; Resolva provas anteriores do Enem para se familiarizar com o estilo das questões; Pratique simulados regularmente para testar seus conhecimentos; Revise o conteúdo estudado no mesmo dia para fixar melhor o aprendizado; Adote estratégias de memorização, como associação de palavras ou mnemônicos; Mantenha uma alimentação balanceada para garantir energia e foco; Hidrate-se durante os estudos, especialmente em períodos prolongados; Reserve tempo para o lazer e atividades que ajudem a relaxar; Estabeleça metas diárias e semanais para manter a motivação. Use mapas mentais para conectar ideias e facilitar a compreensão; Divida assuntos grandes em tópicos menores e mais gerenciáveis; Foque em uma disciplina de cada vez para evitar sobrecarga mental; Estabeleça um sistema de recompensas ao atingir metas, como assistir a um filme; Busque apoio de colegas ou grupos de estudos para compartilhar conhecimentos; Leia atentamente os enunciados das questões e pratique interpretação de texto; Tenha um horário fixo para dormir, garantindo um boa noite de sono; Utilize aplicativos de organização para gerenciar seu tempo e tarefas; Seja consistente e não pule dias de estudo sem necessidade; Avalie seu progresso periodicamente e ajuste o cronograma se necessário; Encare os erros como aprendizado e identifique em que melhorar; Mantenha-se atualizado com os temas mais cobrados nas redações do Enem; Acredite no processo e seja persistente: o sucesso é resultado de esforço contínuo.

O ideal é personalizar a rotina de estudos conforme a sua necessidade (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Planejamento de estudos

Paulo Jubilut também enfatiza que um bom planejamento de estudos deve ser flexível. “Não existe uma fórmula única para todos. Cada estudante tem seu ritmo e, por isso, é essencial personalizar a rotina de acordo com as necessidades e o perfil de aprendizagem de cada um”, diz.

Com essas 31 dicas e um bom planejamento, é possível transformar a preparação para o Enem e garantir mais chances de sucesso no próximo processo seletivo. “O segredo para conquistar a tão sonhada aprovação é a persistência, e isso se constrói com disciplina e dedicação no dia a dia”, destaca Paulo Jubilut.

Por Ana Coelho