As séries brasileiras disponíveis na Netflix têm conquistado cada vez mais espaço, trazendo histórias envolventes que misturam drama, fantasia, ficção científica e comédia. Produções como ‘Sintonia’ e ‘3%’, por exemplo, exploram realidades marcadas por desigualdade social e dilemas morais, enquanto ‘Cidade Invisível’ resgata o folclore brasileiro em um contexto moderno.

‘O Cangaceiro do Futuro’, por sua vez, aposta no humor ao combinar elementos históricos com uma trama de viagem no tempo. Essas produções demonstram a diversidade e criatividade do audiovisual nacional, oferecendo ao público narrativas originais que refletem a cultura e os desafios do Brasil.

Abaixo, confira 5 séries brasileiras para assistir na Netflix!

1. 3% (2016)

Em ‘3%’, um grupo de jovens passa por provas físicas e psicológicas para morar em um lugar próspero (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série de ficção científica se passa em um mundo dividido entre o Continente, onde a maioria da população vive em extrema pobreza, e o Maralto, um lugar próspero e exclusivo para uma pequena elite. Aos 20 anos, todos os jovens do Continente devem participar de um processo seletivo conhecido como ‘O Processo’, em que apenas 3% dos candidatos conseguem a chance de viver no Maralto.

A série segue um grupo de jovens que luta para superar provas físicas e psicológicas extremamente difíceis, cada uma testando seus limites e sua moralidade. Ao longo da história, surgem dilemas sobre o sistema de desigualdade e as escolhas individuais, enquanto os personagens tentam descobrir se ‘O Processo’ realmente é justo ou se esconde uma manipulação para manter o controle sobre a sociedade.

2. Sintonia (2019)

A série ‘Sintonia’ acompanha a vida de três amigos na periferia de São Paulo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série acompanha a vida de três amigos da periferia de São Paulo: Doni (Jottapê), um aspirante a MC de funk, Nando (Christian Malheiros), que se envolve com o tráfico de drogas, e Rita (Bruna Mascarenhas), que busca encontrar um novo caminho após se afastar do crime.

Enquanto Doni tenta conquistar o sucesso musical, enfrentando desafios no mundo do funk, Nando se aprofunda no tráfico em busca de uma vida melhor, e Rita se converte à religião para fugir do passado problemático. A trama explora suas trajetórias paralelas, mostrando as dificuldades enfrentadas por jovens da periferia em busca de um futuro melhor.

3. Cidade invisível (2021)

Em ‘Cidade invisível’, Eric se depara com os personagens do folclore brasileiro na vida real (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A trama segue Eric (Marco Pigossi), um detetive da Polícia Ambiental que, após a morte de sua esposa em um incêndio florestal, descobre um mundo oculto habitado por entidades do folclore brasileiro vivendo entre os humanos. Ao investigar a misteriosa aparição de um boto-cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro, o protagonista se depara com figuras míticas como a Cuca (Alessandra Negrini), o Saci (Wesley Guimarães) e o Curupira (Fábio Lago).

Conforme se aprofunda na investigação, ele percebe que essas entidades podem estar ligadas à morte de sua esposa e que sua própria história está entrelaçada com esse universo sobrenatural. A série explora a coexistência entre o mundo real e o mítico, trazendo à tona lendas brasileiras em um contexto urbano contemporâneo.

4. O cangaceiro do futuro (2022)

Em ‘O cangaceiro do futuro’, Virguley volta para 1927 e é confundido com Lampião (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A comédia acompanha Virguley (Edmilson Filho), um nordestino que vive em São Paulo enfrentando dificuldades financeiras e sonha em retornar ao nordeste com riqueza. Devido à sua semelhança com o famoso cangaceiro Lampião, ele realiza apresentações em praças públicas da capital paulista.

Após se envolver em uma confusão e levar uma pancada na cabeça, Virguley é misteriosamente transportado para o ano de 1927, no sertão nordestino, onde é confundido pela população local como o verdadeiro Lampião. Aproveitando-se da situação, ele forma um bando inusitado e se apaixona por Mariá (Chandelly Braz), mas logo enfrenta reviravoltas, incluindo o encontro com o verdadeiro Rei do Cangaço.

5. Pedaço de mim (2024)

Em ‘Pedaço de mim’, Liana enfrenta diversos desafios diante de uma gravidez rara (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série narra em 17 episódios a jornada de Liana (Juliana Paes), uma mulher apaixonada por crianças que sonha em ser mãe, mesmo diante das dificuldades em seu casamento com Tomás (Vladimir Brichta). Após descobrir uma traição do marido, a protagonista enfrenta um trauma ainda maior ao sofrer um abuso sexual.

Em uma rara ocorrência científica conhecida como superfecundação heteroparental, cada criança concebida é filho de um pai diferente. Então, Liana vive o dilema dessa gravidez complicada, lidando com a desconfiança de seu marido e enfrentando uma trama repleta de reviravoltas que exploram sonhos e aprendizados profundos.