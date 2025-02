5 dicas para preparar crianças atípicas para a volta às aulas

As férias chegaram ao fim e, com isso, muitas crianças se preparam para a volta às aulas. Esse período pode ser empolgante para algumas, mas também desafiador para muitas outras, especialmente para as atípicas. A mudança na rotina, a adaptação ao ambiente escolar e a necessidade de interagir com colegas e professores podem gerar ansiedade e desconforto.

A primeira infância, fase que vai até os seis anos, é considerada um marco importante para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança. No caso de crianças atípicas, essa etapa exige um olhar ainda mais cuidadoso por parte dos pais, já que a interação com o ambiente escolar pode ser determinante para o fortalecimento de habilidades e a construção social.

Segundo o Dr. André Ceballos, neurocirurgião e especialista em desenvolvimento infantil, a primeira infância é uma fase em que o cérebro está em pleno desenvolvimento, tornando o estímulo ambiental essencial; por isso, o momento em que uma criança inicia um novo ano letivo é tão importante.

“Até os seis anos, as conexões neurais são formadas com rapidez, e experiências positivas, como as vivenciadas no ambiente escolar, têm um impacto direto na forma como a criança percebe o mundo, aprende e se relaciona. É um momento de potencializar oportunidades e minimizar desafios”, explica.

Para as crianças, uma rede de apoio é a base para uma vivência prazerosa, mesmo que o ambiente escolar não seja tão favorável. Ter em casa pais que se preocupam e oferecem conforto fazem toda a diferença para a saúde emocional dos pequenos. Sendo assim, veja como criar algumas estratégias para apoiar seus filhos no período de volta às aulas!

1. Crie e mantenha rotinas claras

Estabelecer uma rotina é fundamental para transmitir segurança. “Inclua horários para acordar, dormir, refeições e momentos de estudo ou lazer. Uma rotina bem definida ajuda a criança a entender o que esperar e reduz a ansiedade”, orienta o Dr. André Ceballos.

É importante conversar com a criança sobre a volta às aulas (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

2. Converse sobre sentimentos e expectativas

Antes do início das aulas, abra um diálogo com seu filho. Pergunte como ele se sente sobre o retorno, se há alguma preocupação ou expectativa. Falar sobre o dia a dia escolar, o ambiente e os novos desafios ajuda a criar familiaridade e conforto.

3. Prepare as crianças para possíveis mudanças

Se a criança vai mudar de turma, professor ou escola, antecipe essas informações de forma positiva. “Explique que as mudanças podem ser oportunidades para aprender e crescer, e, se possível, visite o ambiente escolar antes das aulas começarem”, aconselha o Dr. André Ceballos.

4. Fortaleça a parceria com a escola

Manter uma comunicação constante com professores e a equipe pedagógica é fundamental. Compartilhe informações sobre as necessidades específicas de seu filho, sejam elas relacionadas à saúde, aprendizado ou interação social, para garantir que ele receba o suporte adequado.

5. Seja o principal apoio emocional

Demonstrar empatia e apoio faz toda a diferença. Seu filho precisa sentir que pode contar com você em qualquer situação. Esteja atento a sinais de ansiedade ou dificuldades e reforce a confiança dele em suas próprias capacidades.

A presença dos pais e responsáveis tornam o momento de volta às aulas mais acolhedor e tranquilo para crianças atípicas. “Lembre-se de que cada criança é única e pode reagir de maneiras diferentes a esse período. Portanto, esteja sempre disponível para ouvir, adaptar estratégias e oferecer o suporte necessário”, ressalta o Dr. André Ceballos.

Por Alice Veloso