15 atrações imperdíveis para conhecer em Capitólio

A cidade de Capitólio fica localizada na região sudoeste do estado de Minas Gerais. É um destino turístico famoso por suas riquezas naturais, como cânions, cachoeiras, rios e mirantes. Os cânions são enormes (a maioria deles com mais de 20 metros de altura) e as águas que circulam por eles são oriundas do Lago de Furnas, um dos maiores lagos artificiais do mundo.

Com seus cânions lindos e suas águas de cor esverdeada, Capitólio começou a cair no gosto popular por causa das muitas cachoeiras da região, além da paz e tranquilidade da cidade. Esse destino é bastante procurado por turistas principalmente do estado de Minas Gerais e pelas cidades próximas à região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Capitólio fica localizado em Minas Gerais, praticamente às margens da rodovia MG-050.

Como chegar a Capitólio?

De avião: os aeroportos mais próximos são o de Belo Horizonte, que fica a uma distância de 283 km de Capitólio; o de Ribeirão Preto, que fica a 235 km da cidade; e o de Varginha a 170 km. Por isso, chegando em um desses aeroportos você vai precisar alugar um carro para chegar ao destino, sendo 3 horas e meia de Belo Horizonte , e 3 horas aproximadamente de Ribeirão Preto. De São Paulo são 5 horas e meia de viagem, numa boa rodovia, indo em direção a Mogi Mirim, Guaxupé, até chegar ao município.

os aeroportos mais próximos são o de Belo Horizonte, que fica a uma distância de 283 km de Capitólio; o de Ribeirão Preto, que fica a 235 km da cidade; e o de Varginha a 170 km. Por isso, chegando em um desses aeroportos você vai precisar alugar um carro para chegar ao destino, sendo 3 horas e meia de , e 3 horas aproximadamente de Ribeirão Preto. De São Paulo são 5 horas e meia de viagem, numa boa rodovia, indo em direção a Mogi Mirim, Guaxupé, até chegar ao município. Ônibus: você pode ir de ônibus da sua cidade até Belo Horizonte e de lá pegar um ônibus da Viação Gardênia que faz o trajeto BH x Capitólio. De São Paulo há ônibus pela manhã e à noite da rodoviária Tietê pela Expresso União.

você pode ir de ônibus da sua cidade até Belo Horizonte e de lá pegar um ônibus da Viação Gardênia que faz o trajeto BH x Capitólio. De São Paulo há ônibus pela manhã e à noite da rodoviária Tietê pela Expresso União. Carro: acesso pela rodovia MG-050 (tem pedágios). Atentar como referência às cidades de: Alfenas, São Sebastião do Paraíso, Passos, São José da Barra, Piumhi e Formiga. De São Paulo, seguir em direção a Mogi Mirim e Guaxupé até chegar em Capitólio.

O que ver em Capitólio?

1. Passeio de lancha pelo Lago de Furnas

O passeio de lancha é um dos principais atrativos para quem vem visitar Capitólio. As embarcações saem da ponte do Rio Turvo, próxima ao km 306 a mais ou menos 15 km de Capitólio e de Escarpas do Lago. Pela região é possível encontrar estacionamento, restaurantes e vendinhas. Você pode comprar seu ticket para a embarcação da sua preferência diretamente no local. Existem três opções de embarcação: chalana, catamarã e lancha.

A diferença é que a chalana e o catamarã são mais lentos (o passeio dura entre 3 e 4 horas) e o custo é mais barato. Além disso, apesar de apresentarem uma estrutura mais confortável, com banheiros e bar, o passeio de chalana e catamarã é reduzido, tendo no roteiro só duas paradas: Lagoa Azul e os Cânions. Já o passeio de lancha, apesar de ser mais caro, é mais rápido e dispõe de um roteiro mais completo e bonito que vale a pena ser visitado.

2. Parque Mirante dos Cânions

O Parque Mirante dos Cânions é o cartão-postal de Capitólio (Imagem: Luis Boucault | Shutterstock)

Conhecido como o cartão-postal de Capitólio, o Parque Mirante dos Cânions é pura emoção para todas as idades. Esse é o mirante mais famoso de Capitólio, aquele que todo mundo tem foto na pedra com o Lago de Furnas ao fundo cercado de cânions lindos e imponentes. Ele é de fácil acesso, e o pôr do sol visto de lá é incrível! O parque conta com atrativos emocionantes, como um deslumbrante mirante escondido, mirante clássico, tirolesa, trilhas e ponte pênsil.

Os visitantes fazem uma imersão no cerrado de Minas Gerais, gerando conexão entre as pessoas e a natureza. A localização do mirante fica a 30 km de Capitólio em direção ao município de São João Batista do Glória, depois da ponte do Rio Turvo, perto do km 312.

3. Cachoeira da Capivara

Um complexo ecológico com mais de 40 piscinas naturais localizado no melhor lugar de Capitólio. O complexo conta com 2 cachoeiras principais: a Cachoeira da Capivara apresenta um visual deslumbrante e pode ser acessada por meio de uma trilha de 900 m. A cachoeira possui cerca de 16 m de profundidade, sendo um poço ideal para aqueles que gostam de nadar e dar um bom mergulho.

Já a Cachoeira da Pedra Ancorada fica apenas a 200 metros do estacionamento e possui diversos ofurôs e piscinas naturais nas suas proximidades, as crianças adoram! Além disso, contém muita segurança e tranquilidade, sendo perfeita para relaxar.

4. Trilha do sol

Essa trilha é linda demais e muito famosa em Capitólio, frequentada por quase todos que visitam a cidade. Ao longo da trilha é possível contemplar várias cachoeiras e piscinas naturais como a Cachoeira do Grito e o Poço Dourado.

5. Paraíso perdido

É uma atração muito famosa em Capitólio por reunir 18 piscinas naturais e 8 quedas de água cristalinas que dão ao local um charme a mais pela natureza exuberante atrelada ao cenário do cerrado típico da Serra da Canastra. O Paraíso Perdido fica a 40 km de Capitólio, entre Passos e Capitólio, e você encontra estacionamento no local.

6. Morro do Chapéu

Localizado a mais de 1.200 metros de altitude, o Morro do Chapéu é um mirante incrível que tem uma vista privilegiada para o Lago de Furnas e para vários municípios próximos. Fica a 12 km de Capitólio.

7. Artesanato da cidade (Capitart)

A Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Capitólio já existe a mais de 25 anos e vende vários artigos de decoração e lembrancinhas com características da cidade. A Associação fica na rua principal de Capitólio. Endereço: Rua Doutor Avelino de Queiroz, 466, Centro.

8. Pedreira Lagoa Azul

A Pedreira Lagoa Azul tem um ar rústico, meio natural, meio artificial (Imagem: Deco Freitas | Shutterstock)

É um lugar lindo que vale a pena ser visitado. O mais indicado é visitar esse lugar em um veículo 4×4 por causa da suspensão, mas se você for uma pessoa aventureira e quiser tentar ir com um carro normal, dizem que basta ter disposição e muita paciência. A Pedreira antigamente era um local destinado à exploração e extração de quartzo, mas foi desativada. Com o tempo foi surgindo uma “lagoa” que até hoje não se sabe a origem da água. Uns dizem ser chuva, outros dizem ser por conta das explosões da pedreira que a água surgiu.

E, assim, nasceu a Pedreira Lagoa Azul, que é mais para verde do que azul, mas, tudo bem! A Pedreira é um passeio diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver em Capitólio e por isso vale a pena incluir no roteiro. O lugar tem um ar rústico, meio natural, meio artificial e, por isso, dá outro cenário para os que querem conhecer Capitólio de vários ângulos.

9. Cachoeira Cascatinha e Cachoeira Diquadinha

A entrada dessas duas cachoeiras é de fácil acesso, pois fica perto da entrada do Mirante dos Cânions. Depois de uns 200 metros caminhando você encontra as duas. Dá para fazer trekking, escalada e rapel. As cachoeiras são bem bonitas, com poços grandes e têm várias quedas que dão um charme ainda maior para a paisagem.

10. Cachoeira Lagoa Azul

Uma das cachoeiras mais famosas e visitadas de Capitólio, que fica a cerca de 28 km da cidade. A Cachoeira Lagoa Azul pode ser acessada de duas formas – em qualquer uma das duas opções o valor para acessar a cachoeira é o mesmo: pelo passeio de lancha (é a primeira parada do passeio, tanto da lancha quanto da chalana e do catamarã), você tem acesso ao nível mais baixo de graça, mas para ir para o nível mais alto e mais bonito, precisa pagar; pelo Impório Lagoa Azul, através da MG-050, km 311.

11. Cachoeira do Filó

Uma cachoeira linda de fácil acesso (mas sem muita sinalização) que é pouco explorada pelos turistas e fica localizada a 36 km de Capitólio.

12. Cascata Eco Parque

Localizada numa propriedade particular, a Cascata Eco Parque é uma atração que vale a pena ser visitada, não só pela sua tranquilidade e beleza, como também pela estrutura do local que oferece camping, chalés, lanchonete e estacionamento.

13. Cachoeira do Lobo

A Cachoeira do Lobo tem uma queda d’água de 15 metros (Imagem: SergioRocha | Shutterstock)

Outra opção linda de cachoeira com queda d’água exuberante de 15 metros que fica nas proximidades de Capitólio. A Cachoeira do Lobo fica no município de Guapé, a mais ou menos 16 km de Capitólio.

14. Cachoeira Fecho da Serra

Cachoeira bonita com uma longa queda d’água. Ela fica localizada a 29 km de Capitólio, perto do km 306 da MG-050.

15. Cachoeira do Grotão

Uma cachoeira linda que parece mais um véu de noiva. Queda d’água enorme. A Cachoeira do Grotão é pouco frequentada e, por isso, você vai encontrá-la quase sempre vazia. Fica localizada no km 286 da MG-050.

Por Cláudio Lacerda Oliva – revista Qual Viagem