5 formas de utilizar a palhinha na decoração

A palhinha indiana, também chamada de rattan, é um material versátil que conquistou espaço na decoração dos lares brasileiros, especialmente a partir dos anos 1950. Com sua textura natural e trançado delicado, ela adiciona um toque de aconchego e sofisticação a diversos estilos de ambiente, desde o clássico ao contemporâneo.

Com a estética que se conecta com a memória afetiva de muitos, ela também conta com uma elevada posição de estima na visão dos profissionais de arquitetura que adoram trabalhar com seu viés natural. A arquiteta Mari Milani endossa o coro e considera a palhinha uma aliada quando o intuito é acrescentar um toque convidativo, sensorial e natural aos projetos.

“Sua tonalidade, que nos remete a um amarelo-dourado, e a textura de suas fibras ajudam a contar uma história e a transformar os lares de inúmeras maneiras”, afirma a profissional que adora explorar a palhinha em diferentes situações e ambientes.

Pensando exatamente em destacar as boas ideias, separamos exemplos práticos de inserção da palhinha realizadas pela profissional em seus projetos. Confira!

1. Estilização de móveis

A palhinha pode ser usada como acabamentos de moveis (Projeto: Mari Milani Arquitetura | Imagem: Julia Herman)

O material, que possui uma cor e uma trama características, apresenta um acabamento ímpar quando inserido no próprio mobiliário. “É possível, inclusive, inserir em móveis sob medida e desenhados sempre conforme a personalidade dos moradores e as dimensões indicadas para o projeto”, explica Mari Milani.

2. Cadeiras, bancos e poltronas

A palhinha é muito utilizada no revestimento de cadeiras (Projeto: Mari Milani Arquitetura | Imagens: Julia Herman)

Entre as utilizações mais canônicas da palhinha está o revestimento de encostos e assentos de cadeiras, emprego que se perpetua até hoje em designs que combinam o moderno com o tradicional e que deixam o item como protagonista das peças. A arquiteta revela que esse visual é perfeito para salas de jantar, estar e áreas de convívio. “O único cuidado por aqui é garantir que haja harmonia com o todo planejado para o ambiente”, explica.

3. Peças decorativas

O material também pode ser utilizado em objetos decorativos (Projeto: Mari Milani Arquitetura | Imagem: Julia Herman)

A palhinha é polivalente por assumir diversas formas e essa versatilidade a faz preciosa quando o assunto é produzir objetos decorativos que podem transitar desde porta-retratos até vasos e esculturas.

4. Cabeceiras e dormitórios

A palhinha traz a sensação de conforto e acolhimento para o quarto (Projeto: Mari Milani Arquitetura | Imagem: Julia Herman)

As palhinhas também vão super bem com o décor dos dormitórios, afinal, elas são responsáveis por transmitir acolhimento.

5. Gavetões respiráveis

Por conta do vazado, a palhinha é uma ótima opção para móveis que precisam de ventilação (Projeto: Mari Milani Arquitetura | Imagem: Julia Herman)

Resultado do trancamento da fibra, o espaço vazado entre as tramas se torna uma abertura para a entrada e saída de ar. Essa potência torna a palhinha em um excelente material para revestir gavetas e gavetões, principalmente em espaços que precisam de uma temperatura ambiente e ventilação, como fruteiras e compartimentos para roupas sujas.

Por Lucas Janini