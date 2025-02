Penteados de Carnaval para cabelos crespos e cacheados

O carnaval está chegando, e as musas cacheadas e crespas já buscam inspirações para brilhar com seus penteados. Essa é a ocasião perfeita para experimentar, criar e explorar novos estilos e produtos, traduzindo com perfeição todo o poder dos seus cabelos.

Passo a passo para um baby hair impecável

Ana Regina, técnica da Embelleze, revela que este Carnaval será o do baby hair. Para conquistar o efeito perfeito, ela explica que o primeiro passo é separar os fios mais curtos da linha da testa e das têmporas com um pente fino. Em seguida, deve-se aplicar uma pequena quantidade de gel com a ponta dos dedos ou com uma escova pequena e, depois, modelar os fios, desenhando ondas ou arabescos com o cabo do pente fino.

A profissional alerta que, apesar de ser um dos estilos mais desejados da temporada, é preciso ter cuidado ao escolher os produtos para fixar e modelar o baby hair. “O uso indiscriminado de produtos desconhecidos pode causar reações alérgicas. Mas indico, com segurança, o Novex Gel Cola Comigo Santo Black Poderoso, que, além de oferecer uma fixação potente, é livre de parabenos e silicones, tem ação condicionante e filtro UV”, destaca Ana Regina.

Inspirações de penteados para brilhar no Carnaval

Para quem busca inspirações diferentes para brilhar nas ruas durante os dias de Carnaval, a especialista sugere “desde o coque alto, passando pelo falso side cut até as box braids ganham uma finalização profissional com um baby hair bem-feito. É de fazer inveja até na Rihanna”, brinca Ana Regina.

O coque alto é prático e estiloso (Imagem: Brastock | Shutterstock)

O coque alto é uma escolha perfeita para o Carnaval, pois une praticidade e estilo. Ana Regina destaca: “Esse penteado clássico e versátil mantém o cabelo preso e estiloso ao mesmo tempo. Você pode apostar em um coque com volume e textura para um efeito mais poderoso ou optar por um acabamento bem alinhado, para um visual sofisticado”.

Já o falso side cut cria a ilusão de um raspado lateral sem precisar cortar os fios. Para isso, uma das laterais do cabelo é bem esticada e fixada com gel ou grampos, enquanto o restante dos fios ganha volume, destacando ainda mais o baby hair. Por fim, as box braids — tranças estilizadas e alongadas — também podem ganhar um toque especial com o baby hair, resultando em um acabamento sofisticado e cheio de personalidade para o look carnavalesco.

Definição e movimento com a técnica COG

Já para as cacheadas que gostam de definição e movimento, Ana Regina recomenda começar os preparativos com os cabelos limpos e molhados, usando a poderosa técnica COG, que consiste em aplicar um creme para pentear, um óleo capilar e um gel.

“Comece distribuindo o creme de pentear por todo o cabelo, amassando as pontas para começar a ganhar definição; em seguida, aplique o óleo no comprimento e nas pontas, repetindo o movimento de amassar; por fim, sele as mechas com um gel ou gelatina – de baixo para cima – amassando os fios para fixar a definição dos cachos. Esses três produtos juntos criam uma definição imbatível para os cachos, com durabilidade, maleabilidade, brilho e personalidade”, explica.

Acessórios que transformam o look

Depois de secos, os cachos estarão perfeitamente definidos, podendo ser trabalhados em penteados com acessórios que valorizam o movimento do cabelo. “Um rabo lateral e fixado com presilhas, e o comprimento repleto de pontos de luz criados pelos anéis de cabelo, fica leve, prático e muito elegante. As crespas que quiserem fazer um mega coque alto também podem usar xuxinhas de cetim, que não deformam os fios, e os anéis de cabelo em formato de mini coroa”, indica Ana Regina.

Para as mais animadas que estão entrando com tudo nos looks dos anos 1990, Ana Regina sugere um penteado simples, mas que fez muito sucesso na época: “Aqueles vários minirrabos de cavalo ou o tradicional meio-rabo de cavalo no topo da cabeça, usando um scrunchie que imita laço de bandana, combinam muito com uma fantasia usando body ou maiô colorido e é a cara daquela época”, lembra a profissional.

Por Denyze Moreira