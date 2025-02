9 sucos com chia para ajudar a emagrecer

A chia, uma semente comestível derivada da planta sálvia hispânica, é originária do sul do México. Rica em nutrientes, vitaminas e proteínas, ela está disponível no mercado em forma de óleo, farinha e grãos, sendo uma grande aliada das dietas. Isso ocorre porque promove a saciedade, auxiliando no controle do apetite e, consequentemente, na perda de peso. Uma maneira prática e saborosa de incluí-la na alimentação é por meio dos sucos naturais.

Por isso, selecionamos 9 receitas de sucos com chia que você precisa experimentar. Confira:

1. Suco de kiwi com chia

Ingredientes

500 ml de água de coco

1 colher de sobremesa de sementes de chia

2 kiwis descascados e picados

2 maçãs-verdes picadas e sem sementes

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, os kiwis e as maçãs-verdes e bata até obter uma bebida homogênea. Acrescente as sementes de chia e bata por mais 3 minutos. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

2. Suco de abacaxi com chia

Ingredientes

1 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 2 colheres de sopa de sementes de chia

3 maçãs-verdes picadas e sem sementes

300 ml de suco de laranja

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pedaços de abacaxi e o suco de laranja e bata até obter uma bebida homogênea. Acrescente as maçãs-verdes e as sementes de chia e bata por mais 4 minutos. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

3. Suco de mamão com chia

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de chia

500 ml de água

Suco de 3 laranjas

Polpa de 1 mamão papaia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o suco de laranja, a água e as sementes de chia e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

4. Suco de açaí com banana

Ingredientes

300 ml de água de coco

1 colher de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de polpa de açaí

1 banana descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

5. Suco de uva com chia e gengibre

Ingredientes

1 xícara de chá de uvas sem sementes

sem sementes 1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de chá de gengibre ralado

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidifcador, coloque as uvas, o gengibre e a água e bata até obter uma bebida homogênea. Adicione as sementes de chia e bata por mais 2 minutos. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de laranja com banana e chia (Imagem: MaraZe | Shutterstock)

6. Suco de laranja com banana e chia

Ingredientes

500 ml de suco de laranja gelado

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 colheres de chá de sementes de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, as bananas e as sementes de chia e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

7. Suco de melancia com chia

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de chia

4 xícaras de chá de melancia sem sementes e picada

1 xícara de chá de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a melancia, a água e as sementes de chia e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

8. Suco de beterraba com cenoura e laranja

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 maçã picada e sem sementes

1 cenoura descascada e picada

Suco de 1 laranja

Suco de 1 limão

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de mel

200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura, o suco de laranja, o suco de limão e a água de coco. Bata até obter uma bebida homogênea, acrescente as sementes de chia e o mel e bata novamente para incorporar. Transfira para um copo e sirva em seguida.

9. Suco de romã com chia e limão

Ingredientes

Sementes de 1 romã

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de sementes de chia

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as sementes de romã, o suco de limão e a água e bata até obter uma bebida homogênea. Coe o suco e adicione as sementes de chia. Sirva em seguida.