7 benefícios da jabuticaba para a saúde e como usá-la

Pequena e saborosa, a jabuticaba é um verdadeiro tesouro da biodiversidade brasileira. Utilizada tradicionalmente na alimentação, essa fruta tem componentes bioativos que vão além do sabor marcante. Sua casca escura e polpa suculenta escondem compostos naturais com efeitos positivos para a saúde. Veja a seguir!

1. Efeito antioxidante

Os antioxidantes são fundamentais para proteger as células contra danos causados pelos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e diversas doenças crônicas. O estudo “Pharmacological investigation of antioxidant and anti-inflammatory activities of leaves and branches extracts from Plinia cauliflora“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, investigou a capacidade antioxidante dos extratos de folhas e galhos da jabuticaba. Os resultados mostraram que os compostos fenólicos presentes na planta possuem grande potencial de neutralização de radicais livres, contribuindo para a proteção celular e a saúde geral.

2. Reduz processos inflamatórios

A inflamação crônica pode ser prejudicial ao organismo, aumentando o risco de diversas doenças. Por sua vez, a jabuticaba demonstrou um grande potencial anti-inflamatório em testes laboratoriais. Neste mesmo estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology, foi atestada a atividade anti-inflamatória dos extratos da jabuticaba in vitro (em culturas de células) e in vivo (em camundongos).

Além disso, o teste in vivo em camundongos revelou que os extratos foram capazes de reduzir o edema na orelha dos animais em até 95%, indicando um forte impacto anti-inflamatório. Nesse cenário, mais estudos em humanos são essenciais para compreender como outros fatores interferem nesse efeito.

3. Ajuda no controle da diarreia

A jabuticaba pode ajudar a combater a diarreia devido ao seu alto teor de taninos, compostos naturais com propriedades adstringentes que auxiliam na redução da inflamação intestinal e no controle do trânsito intestinal acelerado. Além disso, a fruta contém fibras solúveis, que ajudam a absorver o excesso de água no intestino, contribuindo para a formação de fezes mais consistentes. Seu consumo moderado, seja in natura ou na forma de chás preparados com a casca, pode ser uma opção natural para aliviar episódios de diarreia. No entanto, se os sintomas persistirem, é essencial buscar orientação médica.

4. Fortalece o sistema imunológico

A jabuticaba fortalece o sistema imunológico por ser rica em vitamina C, um nutriente essencial para estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra vírus, bactérias e outros agentes invasores. Além disso, a fruta contém compostos antioxidantes, como flavonoides e antocianinas, que ajudam a combater os radicais livres e reduzir a inflamação no corpo, fortalecendo a resposta imunológica.

O extrato da casca da jabuticaba pode ajudar na prevenção ao pré-diabetes (Imagem: Milton Buzon | Shutterstock)

5. Auxilia na prevenção do pré-diabetes

O pré-diabetes é uma condição que antecede o desenvolvimento do diabetes tipo 2, caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue. Encontrar formas de prevenir esse quadro é fundamental para evitar complicações futuras. O estudo “Jaboticaba extract prevents prediabetes and liver steatosis in high-fat-fed aging mice“, publicado no Journal of Functional Foods, avaliou os efeitos do extrato da casca da jabuticaba em camundongos envelhecidos submetidos a uma dieta rica em gordura.

Os resultados indicaram que as doses reduziram significativamente a hiperglicemia e a dislipidemia, fatores essenciais na prevenção do pré-diabetes. Além disso, os camundongos que receberam a maior dose apresentaram melhor controle glicêmico e menor resistência à insulina, sugerindo um efeito protetor mais intenso.

Contudo, é importante lembrar que a fruta não substitui bons hábitos de vida para a prevenção do diabetes.

6. Colabora para a redução do acúmulo de gordura no fígado

A esteatose hepática, ou acúmulo de gordura no fígado, está associada à obesidade e ao desenvolvimento de doenças metabólicas. O excesso de lipídios hepáticos pode levar a inflamações crônicas e até mesmo ao desenvolvimento de cirrose.

O mesmo estudo publicado no Journal of Functional Foods demonstrou que o extrato da casca da jabuticaba impediu o aumento da gordura hepática em camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. Os compostos fenólicos presentes na jabuticaba, como as antocianinas, são os principais responsáveis por esse efeito, pois auxiliam na regulação do metabolismo lipídico e na redução da inflamação hepática. Nesse cenário, mais estudos em humanos são importantes para avaliar as melhores formas de desfrutar do benefício.

7. Auxilia no emagrecimento

A jabuticaba auxilia no emagrecimento porque é uma fruta de baixo teor calórico e rica em fibras, promovendo a sensação de saciedade e reduzindo o apetite ao longo do dia. As fibras presentes na casca retardam a digestão e a absorção de carboidratos, ajudando a evitar picos de glicose no sangue e controlando a fome. Além disso, a fruta tem ação diurética, auxiliando na eliminação do excesso de líquidos e toxinas do organismo, o que pode reduzir o inchaço.

Como usar a jabuticaba

A jabuticaba é extremamente versátil e pode ser consumida de diferentes formas, tanto in natura quanto em preparações culinárias e fitoterápicas. Seus benefícios podem ser aproveitados por meio da polpa, da casca e até das sementes. Veja maneiras de incluí-la na sua rotina:

In natura: lave bem as frutas e consuma diretamente, aproveitando todos os nutrientes da casca e da polpa;

lave bem as frutas e consuma diretamente, aproveitando todos os nutrientes da casca e da polpa; Suco de jabuticaba: bata no liquidificador as frutas inteiras com um pouco de água, coe e beba sem adição de açúcar para manter os compostos antioxidantes;

bata no liquidificador as frutas inteiras com um pouco de água, coe e beba sem adição de açúcar para manter os compostos antioxidantes; Geleia: cozinhe as jabuticabas com água e açúcar até formar um creme espesso. A casca libera pigmentos naturais e potencializa o sabor;

cozinhe as jabuticabas com água e açúcar até formar um creme espesso. A casca libera pigmentos naturais e potencializa o sabor; Chá da casca: ferva as cascas em água por 10 minutos e beba morno. Essa infusão é rica em compostos antioxidantes;

ferva as cascas em água por 10 minutos e beba morno. Essa infusão é rica em compostos antioxidantes; Farinha da casca: desidrate as cascas em forno baixo, triture e utilize em receitas de pães e bolos. Essa farinha concentra fibras e compostos bioativos;

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios da jabuticaba para a saúde, seu consumo deve ser feito com moderação e não substitui tratamentos médicos ou acompanhamento profissional. O excesso da fruta pode causar efeitos indesejados, como desconforto intestinal, devido ao alto teor de fibras. Além disso, pessoas com condições específicas, como diabetes ou problemas digestivos, devem consultar um médico ou nutricionista antes de incluir a jabuticaba na dieta regularmente.