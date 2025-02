5 receitas típicas do interior para o almoço

Durante o almoço, nada melhor do que apreciar uma deliciosa refeição com gostinho caseiro, típico das cozinhas do interior. Isso porque, com ingredientes simples e repletos de sabor, essas receitas trazem o aconchego da comida feita com carinho, resgatando memórias afetivas e tradições familiares. Mesmo para quem vive na correria das grandes metrópolis, esses pratos trazem um toque especial e conquistam por seu sabor marcante.

Pensando nisso, confira 5 receitas típicas do interior que vão deixar seu almoço ainda mais delicioso:

Galinha caipira com quiabo

Ingredientes

1 galinha caipira cortada em pedaços

caipira cortada em pedaços 500 g de quiabo

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de colorau

1 folha de louro

1 xícara de chá de água

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem a galinha caipira e coloque em um recipiente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os pedaços de galinha caipira e frite até dourar. Escorra o óleo, acrescente a cebola e o alho e refogue até dourarem. Junte o colorau e a folha de louro e mexa. Cubra com água e tampe a panela. Reduza o fogo e cozinhe por 1 hora.

Enquanto isso, lave e seque bem os quiabos. Com o auxilio de uma faca, corte em pedaços e disponha em uma frigideira antiaderente. Leve ao fogo médio e refogue por 7 minutos, mexendo de vez em quando, até cortar a baba. Após, despeje o quiabo na panela com a galinha e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva com polenta.

Carne-seca com pirão de leite

Ingredientes

Carne-seca

1 kg de carne-seca cortada em pedaços

cortada em pedaços 2 colheres de sopa de óleo

3 cebolas descascadas e fatiadas

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Salsa picada a gosto

Água

Pirão de leite

2 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Modo de preparo

Carne-seca

Em um recipiente, coloque a carne-seca e cubra com água. Leve à geladeira por 24 horas, trocando a água três vezes. Passado esse tempo, escorra a água e transfira a carne-seca para uma panela de pressão. Cubra com água e tampe. Leve ao fogo médio por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, escorra e reserve 1/2 xícara de chá de água. Desfie a carne-seca e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne-seca desfiada e a água reservada. Cozinhe por 10 minutos, desligue o fogo e reserve.

Pirão de leite

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente o leite, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até levantar fervura. Adicione a farinha de mandioca e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e transfira o pirão para uma travessa. Disponha a carne-seca ao lado e polvilhe com salsa. Sirva em seguida.

Costelinha de porco com mandioca

Ingredientes

3 colheres de sopa de óleo

1 1/2 kg de costelinha de porco cortada em pedaços

1 colher de sopa de alho descascado e picado

1 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de tomate sem sementes e cortado em cubos

sem sementes e cortado em cubos 1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a costelinha e frite. Retire a costelinha da panela, coloque o alho, a cebola e o tomate e doure. Disponha a costelinha novamente na panela e acrescente a mandioca. Cubra a carne com água e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma travessa e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.

Rocambole de carne moída com cenoura (Imagem: Timolina | Shutterstock)

Rocambole de carne moída com cenoura

Ingredientes

500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho de soja

3 cenouras cozidas e picadas em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, a cebola, o alho, o ovo e a farinha de rosca e misture. Adicione o sal, a pimenta-do-reino, a mostarda e o molho de soja e mexa até obter uma massa homogênea. Após, sobre uma superfície com plástico-filme, abra a massa no formato de um retângulo. Disponha sobre ela a cenoura e, com a ajuda do plástico-filme, enrole o rocambole. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido 200ºC por 40 minutos. Retire do forno, corte em fatias e sirva em seguida.

Feijão tropeiro

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido e escorrido

200 g de bacon cortado em cubos

cortado em cubos 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de mandioca

1/2 maço de couve fatiada finamente

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela antiaderente, coloque o bacon e leve ao fogo médio até dourar. Adicione a linguiça calabresa, a cebola e o alho e doure. Após, afaste os ingredientes para as laterais da panela, quebre os ovos no centro e mexa por 1 minuto. Junte o feijão-carioca e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, coloque a farinha de mandioca e mexa para incorporar. Por último, junte a couve e misture até murchar levemente. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.