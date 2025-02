4 cuidados com os animais na praia e na piscina

Durante o verão, os animais de estimação podem ser ótimos companheiros para momentos de lazer na praia ou na piscina, tornando os dias quentes ainda mais divertidos. Muitos pets adoram brincar na água, correr na areia e aproveitar o clima ao lado de seus tutores, o que também pode ser uma excelente forma de estímulo físico e mental.

No entanto, durante e após a diversão, é fundamental adotar alguns cuidados para garantir a saúde do animal. A exposição ao sol, a água salgada do mar e os produtos químicos da piscina podem afetar a pele, os pelos e até a saúde geral do pet, exigindo atenção especial com a higiene, hidratação e proteção contra possíveis problemas.

“Cada animal é único e, por isso, é importante observar as preferências e individualidades do seu ‘filho’ de quatro patas. Nem todos os pets vão se divertir como gostaríamos e, além disso, alguns animais podem ser alergicamente sensíveis às substâncias presentes na água, como o cloro da piscina, a água salgada do mar e até mesmo a areia. Portanto, reconhecer e respeitar isso é a primeira medida antes de levar os pets à praia ou à piscina”, explica Luís Felipe Kühl, professor do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba.

A seguir, o médico-veterinário lista alguns cuidados importantes com os animais na praia e na piscina. Confira!

1. Dê banho no animal após a atividade aquática

Se a decisão for levar seu cão para atividades em rio, mar ou piscina, as recomendações após a atividade incluem um banho com shampoo próprio para pets. “É fundamental remover o sal, o cloro ou a areia da pelagem, pois esses resíduos podem causar irritações e favorecer infecções na pele. Além disso, é importante avaliar o pet por completo durante o banho, visando, assim, identificar possíveis sinais de sensibilidade ou lesões”, explica Luís Felipe Kühl.

2. Seque o animal corretamente

Depois do banho, é hora da secagem completa, incluindo patas e orelhas. A umidade pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias. Se houver sinais de vermelhidão ou coceira nos ouvidos, a recomendação é fazer uma consulta com o médico-veterinário.

Os animais devem ter água fresca à vontade durante os passeios (Imagem: Julija Kumpinovica | Shutterstock)

3. Invista em hidratação e proteção solar

Luís Felipe Kühl lembra que a hidratação é fundamental. “Sempre que sair para passear com o seu pet, garanta que ele tenha água fresca à vontade”, diz. Ele também explica que antes da exposição ao sol e à areia, a orientação é usar protetor solar específico para animais. “Priorize as áreas com menos pelos, como focinho, orelhas e barriga”, recomenda.

4. Lave as patas após passeios

Após o passeio, o médico-veterinário recomenda lavar as patas do pet com água e sabão neutro para remover a areia. “Os olhos podem ser lavados com água potável, caso estejam irritados pela areia, água salgada ou cloro da piscina”, ensina.

Outros cuidados importantes

Não deixe seu pet beber a água da piscina ou do mar. Ela pode conter produtos químicos, microrganismos e substâncias prejudiciais à saúde; Observe o comportamento do seu animal de estimação. Fique atento a sinais de desconforto, como coceira, vermelhidão, vômito ou diarreia; Consulte um veterinário caso seu pet apresente algum problema após a exposição ao sol, água ou areia; Para o bem-estar geral, além de água fresca à vontade, ofereça uma alimentação balanceada e de qualidade; Mantenha o acompanhamento de vermes e demais parasitos em dia para evitar as complicações associadas; O protocolo vacinal é essencial para proteger os pets. Procure um médico-veterinário de confiança para garantir que seu animal de estimação esteja devidamente protegido.

Por Marlise Groth