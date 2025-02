4 dicas para não cair em golpes na compra de ingressos online

As vendas online têm se consolidado a cada dia que passa. Mais de 55% dos brasileiros realizam compras no ambiente digital ao menos uma vez por mês, conforme a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). No primeiro semestre de 2024, mais de R$ 460 bilhões em pedidos online foram pagos com cartão, segundo a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

Nesse cenário, a venda de ingressos no ambiente digital também se populariza. Segundo dados da Mordor Intelligence, o mercado global de ingressos online deve atingir US$ 101,94 milhões até 2029. No entanto, junto desse crescimento, é frequente a aplicação de golpes nessas transações.

“A utilização de métodos seguros de pagamento, bem como a aquisição em sites oficiais e plataformas confiáveis, são fatores essenciais para que os consumidores não caiam em possíveis fraudes financeiras”, pontua Paulo Damas, CTO e sócio-fundador da Bilheteria Express, plataforma digital que oferece soluções automatizadas para a compra e gestão de ingressos.

Pensando nisso, Paulo Damas lista quatro pontos de atenção para não cair em golpes durante as compras de ingressos online. Veja!

1. Pesquise a reputação da plataforma

Antes de efetuar qualquer pagamento online, é essencial que as pessoas analisem aspectos como avaliações e depoimentos de outros compradores dentro do site ou plataforma. Além disso, é fundamental consultar a procedência daquela empresa em sites como o Reclame Aqui e o Procon para averiguar possíveis reclamações.

2. Tenha cuidado com ofertas muito atraentes

Uma maneira popular da aplicação de golpes é por meio de ofertas muito chamativas. Deste modo, se o preço for muito abaixo do valor oficial, é provável que aquele anúncio seja um golpe. Além disso, em negociações com vendedores, evite adquirir de desconhecidos que alegam ter ingressos “restantes” ou “exclusivos”.

Ainda, é importante desconfiar de mensagens e anúncios não solicitados, uma vez que golpistas costumam abordar os compradores por e-mail, WhatsApp e nas redes sociais. Assim, não clique em links suspeitos ou forneça dados pessoais sem confirmar a autenticidade.

Fazer o pagamento do ingresso com o cartão de crédito pode facilitar possíveis reembolsos em casos de fraude (Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock)

3. Utilize métodos de pagamento seguros

Na hora do pagamento do ingresso, evite realizar transferências bancárias diretas ou pagamentos instantâneos, como o Pix para pessoas físicas. Pagar com o cartão de crédito facilita possíveis reembolsos em caso de fraude. Além disso, certifique-se de que a plataforma realiza esse tipo de ação. Com os ingressos disponíveis em mãos, analise se as informações estão corretas, como nome do evento, data, local e setor, a fim de evitar falsificações.

4. Atente-se a golpes de ingressos “nominais”

Alguns eventos exigem que o bilhete esteja no nome do comprador, então, antes de adquirir de terceiros, verifique se há possibilidade de troca de titularidade. No mais, após a compra, confirme a autenticidade dessa transação. Se possível, entre em contato com a organização para validá-lo e verifique se o ticket tem QR code ou código de barras legítimo.

Por Ketheleen Oliveira