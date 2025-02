O molho pesto é um clássico da culinária italiana, originário da região da Ligúria, conhecido por seu sabor intenso e aroma fresco. Tradicionalmente feito com manjericão, azeite de oliva, alho, queijo parmesão e pinoli (ou nozes), ele tem uma textura cremosa e um toque levemente picante. Versátil e fácil de preparar, pode ser utilizado em diversas receitas para realçar o sabor dos pratos.

A seguir, confira 5 receitas criativas com molho pesto!

Frango ao molho pesto

Ingredientes

Frango

2 peitos de frango sem pele e sem osso

sem pele e sem osso 150 g de tomate-cereja cortado ao meio

Folhas de manjericão fresco para decorar

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

50 g de queijo parmesão ralado

Molho pesto

1 xícara de chá de folhas de manjericão fresco

2 colheres de sopa de nozes

1 dente de alho

50 g de queijo parmesão ralado

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho pesto

Para o molho, no liquidificador ou no processador, bata as folhas de manjericão, as nozes, o alho e o parmesão até formar uma pasta. Adicione o azeite em fio e continue batendo até obter um molho homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Frango

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio-alto com azeite e sele os peitos de frango por aproximadamente 4-5 minutos de cada lado, até dourar e cozinhar completamente por dentro. Retire o frango do fogo e espalhe o molho pesto por cima, garantindo uma cobertura generosa. No prato, disponha os tomates-cereja cortados ao meio e finalize com folhas frescas de manjericão.

Sanduíche de frango com pesto e rúcula

Ingredientes

Pão e recheio

2 pães ciabatta

2 peitos de frango sem pele e sem osso

1/2 xícara de chá de rúcula

4 tomates secos

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

Molho pesto

1 xícara de folhas de manjericão fresco

2 colheres de sopa de nozes

1 dente de alho pequeno

50 g de queijo parmesão ralado

1/3 de xícara de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho pesto

Para o molho, bata no processador ou liquidificador o manjericão, as nozes, o alho e o parmesão até formar uma pasta. Adicione o azeite em fio e continue batendo até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Sanduíche

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio e grelhe o frango por 4-5 minutos de cada lado em fogo médio, até ficar dourado e cozido por dentro. Retire e fatie.

Corte o pão ciabatta ao meio e espalhe uma camada generosa de molho pesto nos dois lados. Coloque as fatias de frango grelhado sobre a base do pão, depois os tomates secos e a rúcula. Feche o sanduíche e sirva.

Pizza com muçarela de búfala e pesto de manjericão

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de soja

1 1/4 de xícara de chá de água fria

1/2 colher de chá de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de açúcar

Cobertura

200 g de queijo muçarela de búfala

1/2 xícara de chá de molho pesto de manjericão

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas

Sal, folhas frescas de manjericão, azeite de oliva extravirgem e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Misture as farinhas em uma tigela grande, adicione o fermento, o açúcar e a água fria aos poucos, mexendo até obter uma massa pegajosa. Acrescente o sal e o azeite, misture bem e sove por alguns minutos. Deixe descansar em temperatura ambiente por pelo menos 2 horas coberta com plástico-filme. Após o descanso, abra a massa delicadamente com as mãos, modelando um formato oval rústico.

Coloque a massa em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 250 °C por cerca de 5 a 7 minutos até que comece a dourar. Retire do forno, distribua a muçarela de búfala e os tomates-cereja, regue com um fio de azeite e leve ao forno novamente por mais 8 a 10 minutos, até o queijo derreter e a borda ficar crocante. Retire do forno, espalhe o molho pesto, polvilhe amêndoas tostadas e finalize com folhas frescas de manjericão. Sirva imediatamente.

Fettuccine ao pesto com parmesão (Imagem: Vladislav Chusov | Shutterstock)

Fettuccine ao pesto com parmesão

Ingredientes

250 g de fettuccine

1 xícara de chá de folhas de manjericão fresco

2 colheres de sopa de pinoli

1 dente de alho pequeno

Água para cozinhar

50 g de queijo parmesão ralado

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva extravirgem

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o fettuccine até atingir o ponto al dente. Escorra e reserve. No processador, bata o manjericão, o alho, o queijo parmesão e o azeite de oliva até formar um molho homogêneo e cremoso. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, aqueça o pesto em fogo baixo, adicione o fettuccine cozido e misture bem até que todos os fios estejam envolvidos pelo molho. Sirva imediatamente, polvilhando mais queijo parmesão ralado por cima e decorando com folhas de manjericão fresco e com o pinoli.

Batata assada com molho pesto

Ingredientes

500 g de batata pequena cortadas ao meio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de molho pesto

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de nozes picadas

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as batatas com azeite, sal e pimenta-do-reino, misturando bem para ficarem bem envolvidas. Distribua as batatas em uma assadeira, deixando espaço entre elas para ficarem crocantes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 a 40 minutos, mexendo na metade do tempo para dourarem por igual. Retire do forno e misture com o molho pesto, garantindo que todas as batatas fiquem cobertas. Polvilhe o queijo parmesão e as nozes picadas. Decore com folhas de manjericão e sirva quente.