6 livros de romances para ler no Carnaval 

Se você é uma foliona que adora viver um amor de Carnaval, mas, este ano, está na vibe de passar o feriado no sossego do lar, que tal investir em leituras românticas? Essa é a oportunidade que faltava para mergulhar em um romance intenso e divertido que, assim como os amores que surgem nos bloquinhos, vai deixar seu coração quentinho.

As 6 indicações abaixo são histórias fofas e apimentadas que não podem faltar na sua estante, mas com aquele clichê que amamos: o famoso final feliz! Então, prepare-se para se apaixonar e conhecer o seu novo crush literário neste Carnaval!

1. Amor de verão

‘Amor de verão’ acompanha a personagem Ali Morris, que busca se encontrar e viver um novo amor (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Ali Morris é uma personal organizer que não consegue botar ordem na própria vida. Aos 38 anos, recém-separada e vivendo um luto, ela está reaprendendo a cuidar da casa, dos filhos, do cachorro – e de si mesma. No meio dessa bagunça emocional, talvez não caiba um relacionamento, mas qual é o problema de viver um breve e intenso amor de verão? Escrito por Annabel Monaghan, autora de ‘Nora sai do roteiro’, este romance caloroso é perfeito para ler no Carnaval e se apaixonar.

2. Blu, como a cor azul

Em ‘Blu, como a cor azul’, Blu e Jace enfrentam traumas do passado para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | Editora Mood)

Ousada, carismática e charmosa, Blu Henderson usa um sorriso falso todos os dias, avançando na vida porque precisa, não porque quer. O quieto, introvertido e misterioso Jace Boland chama sua atenção no segundo em que ela o vê. Atraídos por uma força inexplicável, surge então uma conexão turbulenta que persiste e atormenta, conserta e rompe, e força Blu e Jace a enfrentar seus traumas do passado enquanto tentam fazer o relacionamento funcionar. Escrito por Marie-France Leger, ‘Blu, como a cor azul’ mostra como amar a si pode ser a única maneira de amar o outro.

3. Morrendo de amor

Em ‘Morrendo de amor’, Lark ajuda Callum a conseguir uma esposa por conveniência (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Lark Thompson acredita que o amor ficou no passado, até se mudar para a Irlanda e conhecer Callum, um agente funerário tímido com um grande dilema: ele precisa se casar até os 35 anos para herdar o negócio da família. Quando a moça decide ajudá-lo a encontrar uma esposa por conveniência, ela não esperava que ele fosse capaz de reacender seu coração. Com humor, romance e um cenário encantador, ‘Morrendo de Amor’, escrito por Ivy Fairbanks, é uma comédia romântica sobre recomeços, amizade e a força das conexões humanas.

4. Toda vez que eu me apaixono

‘Toda vez que eu me apaixono’ acompanha Ágata, uma estudante de medicina veterinária assombrada por uma antiga maldição (Imagem: Reprodução digital | Editora Clube de Autores)

O romance, escrito por Lari Volf, acompanha Ágata, uma estudante de medicina veterinária assombrada por uma antiga maldição: todos os homens por quem as mulheres da sua família se apaixonam desaparecem em seis meses. Mas, depois de alguns relacionamentos fracassados, ela conhece um jovem que desafia essa crença. A partir disso, a protagonista começa a investigar o passado e entra em um dilema que transforma seu destino.

5. A culpa é do meu ex

No livro ‘A culpa é do meu ex’, Brenda reencontra seu amor da juventude (Imagem: Reprodução digital | Editora Lucens)

Brenda nunca superou completamente o rompimento com Silas, seu grande amor da juventude. Treze anos depois, o destino os coloca frente a frente no ambiente de trabalho, reacendendo memórias, ressentimentos e uma atração inegável. Entre provocações afiadas e um jogo de gato e rato, os sentimentos mal resolvidos começam a ganhar força. Será que o amor que um dia os uniu ainda tem espaço para uma segunda chance? Escrita por Mila Wander, ‘A culpa é do meu ex’ é uma comédia romântica irresistível sobre reencontros, amadurecimento e os mistérios do coração.

6. Depois de dezembro

Em ‘Depois de dezembro’, Jenna e Jack enfrentam as verdades dolorosas do passado (Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma 21)

Neste segundo volume da série ‘Meses ao Seu Lado’, de Joana Marcús, Jenna Brown vai descobrir se o tempo realmente cura um coração partido. Após superar um namoro abusivo, lidar com o fim de um relacionamento e encarar verdades dolorosas sobre o passado, ela só quer seguir em frente e terminar os estudos. Mas um encontro com o ex, Jack Ross, faz ela desenterrar sentimentos intensos. Será que ainda existe amor entre eles ou apenas as cicatrizes do que viveram antes de dezembro?

Por Gabriela Cuerba